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Из Новосибирска открываются прямые рейсы в Стамбул — сколько это стоит

Первый полет запланирован на 1 ноября

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Перелет продлится около шести-семи часов

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Авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул с ноября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

— S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в международный аэропорт Стамбул. Первый борт отправится 1 ноября, — уточнили в пресс-службе.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Вылет из Новосибирска — в 07:40, посадка в Стамбуле — в 10:30 по местному времени. В обратную сторону самолеты будут отправляться в 11:30 с прибытием в 21:25 с учетом разницы во времени. В целом перелет продлится около шести-семи часов.

На сайте авиакомпании указано, что билеты до Стамбула туда и обратно 1 ноября — 8 ноября обойдутся в 39 018 рублей.

Отметим, что из Новосибирска в Стамбул также можно добраться самолетами авиакомпаний Победа и Smartavia с трехчасовой пересадкой в московском аэропорту Домодедово. Билет в обе стороны на 2 ноября — 9 ноября обойдется в 60 324 рублей. Билет на эти же даты в авиакомпании «Аэрофлот» с двухчасовой пересадкой в московском аэропорту Шереметьево обойдется 60 016 рублей.

Напомним, прямое авиасообщение из Новосибирска в Стамбул закрыли 23 марта 2017 года.

Кроме того, самолеты S7 из Новосибирска начнут летать в турецкую Анталью с 22 октября по субботам, с 1 ноября добавятся еще два дня: вторник и пятница. Время в пути в Анталью составит 6 часов 40 минут, а в Новосибирск — 5 часов 50 минут.

Новая турецкая авиакомпания SouthWind с середины августа также начала возить новосибирцев в Анталью.

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S7 Airlines
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