Из Новосибирска открываются прямые рейсы в Стамбул — сколько это стоит

Авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул с ноября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.



— S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в международный аэропорт Стамбул. Первый борт отправится 1 ноября, — уточнили в пресс-службе.

