Из Новосибирска открываются прямые рейсы в Стамбул — сколько это стоит
Первый полет запланирован на 1 ноября
Авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул с ноября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
— S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в международный аэропорт Стамбул. Первый борт отправится 1 ноября, — уточнили в пресс-службе.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Вылет из Новосибирска — в 07:40, посадка в Стамбуле — в 10:30 по местному времени. В обратную сторону самолеты будут отправляться в 11:30 с прибытием в 21:25 с учетом разницы во времени. В целом перелет продлится около шести-семи часов.
На сайте авиакомпании указано, что билеты до Стамбула туда и обратно 1 ноября — 8 ноября обойдутся в
Отметим, что из Новосибирска в Стамбул также можно добраться самолетами авиакомпаний Победа и Smartavia с трехчасовой пересадкой в московском аэропорту Домодедово. Билет в обе стороны на 2 ноября — 9 ноября обойдется в
Напомним, прямое авиасообщение из Новосибирска в Стамбул закрыли 23 марта 2017 года.
Кроме того, самолеты S7 из Новосибирска начнут летать в турецкую Анталью с 22 октября по субботам, с 1 ноября добавятся еще два дня: вторник и пятница. Время в пути в Анталью составит 6 часов 40 минут, а в Новосибирск — 5 часов 50 минут.
Новая турецкая авиакомпания SouthWind с середины августа также начала возить новосибирцев в Анталью.