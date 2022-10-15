Куда летят на отдых из Новосибирска и почему цены резко меняются — ответы туроператоров
На стоимость влияют спрос, курс валют и загруженность рейсов
Туроператоры назвали направления, по которым чаще всего улетали жители Новосибирска в этом году в сентябре и октябре. Они назвали стоимость путевок и причины резкой смены цен.
Как рассказали корреспонденту НГС в турагентстве «Олимпия-Райзен Сибирь», самым востребованным направлением для туристов из Новосибирска в период сентябрь-октябрь этого года стали Турция, Египет, Таиланд с совместным перелетом с партнерами из Казахстана, Объединенные Арабские Эмираты.
Люди покупают путевки и в другие регионы России: Дагестан, Сочи, Минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва, Адыгею и Казань. Кроме того, у жителей Новосибирска вырос интерес к Сахалину и Камчатке.
— В Турцию мы наблюдаем снижение цены до
Цены на туры и билеты варьируются в зависимости от курса валют. В турагентстве отметили, что расходы на топливо и обслуживание в аэропортах оплачиваются по курсу евро. Для туров установлена динамическая система ценообразования, поэтому стоимость растет от спроса: чем больше продаж на конкретную дату, тем выше цена на оставшиеся места.
В турагентстве «Свобода Трэвел» также отметили, что самыми популярными направлениями для жителей Новосибирска остаются Турция, Египет и ОАЭ, потому что доступны прямые перелеты.
— Цены на Турцию на неделю начинаются от 100–120 тысяч рублей на двоих. Египет немного дороже — от 170 тысяч до 190 тысяч рублей, — рассказала НГС менеджер турагентства Надежда Ращинская.
По данным компании, цены зависят от авиационного топлива, мест на рейс: если их меньше, то цена будет выше. На стоимость влияют курс валют, ограниченность рейсов у авиакомпаний и количество часов в полете.
— Спрос повышает предложение. Например, из Новосибирска в ОАЭ авиакомпания Fly Dubai осуществляет два рейса в неделю, большинство мест у авиакомпании выкуплены туроператорами под свои туры. Места распроданы уже давно, можно поймать тур только на ноябрь-декабрь, — отметила менеджер турагентства «Свобода Трэвел».
По данным туроператора Pegas Touristik, из Новосибирска в период с сентября по октябрь этого года туристы чаще всего улетели в Сочи, Минеральные воды, Дагестан, Казань, Санкт-Петербург, Турцию и ОАЭ. Минимальная цена на туры варьируется в зависимости от тарифов на авиабилеты, отели, а также набора экскурсий — от 15 тысяч рублей до 120 тысяч рублей на человека.
— Цены меняются от спроса, загруженности самолета или отеля на определенную дату, кроме того, стоимость зависит от сезона, — ответили в компании.
В начале сентября мы изучили цены в Турции, Египте и на юге России, где дешевле отдохнуть — читайте в нашем материале.