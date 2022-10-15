Куда летят на отдых из Новосибирска и почему цены резко меняются — ответы туроператоров

Люди покупают путевки и в другие регионы России: Дагестан, Сочи, Минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва, Адыгею и Казань. Кроме того, у жителей Новосибирска вырос интерес к Сахалину и Камчатке.

— В Турцию мы наблюдаем снижение цены до 40 000 рублей за человека. В Египет рейсов не так много, а спрос высокий, в среднем тур обойдется от 75 000 рублей. Наблюдается рост спроса в ОАЭ и рост цен, сейчас стоимость тура — от 55 000 рублей. В Таиланд три ближайшие рейса уже заполнены, поэтому туры на ноябрь могут стоить от 82 000 рублей за человека на 9 ночей, хотя на старте продаж стоимость составляла 62 000–65 000 за человека, — сообщили в компании «Олимпия-Райзен Сибирь».