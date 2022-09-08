Проще дома остаться? Где дешевле отдохнуть в бархатный сезон — смотрим на цены в Турции, Египте и на родном юге

— Достаточно популярной темой в Дубае стал стоповер — люди прилетают на ночь, шопятся и летят дальше. Это то направление, по которому много перевозки и комфортно по ценам, — пояснил Антон Тримайлов.

Также массовыми зарубежными направлениями в этот бархатный сезон должны стать Египет, Мальдивы и Таиланд. Кроме того, по словам Антона Тримайлова, большой популярностью будут пользоваться транзитные туры из Турции и Дубая.

Что с ценами?

По оценкам туроператоров, в сравнении с прошлым годом туры на бархатный период внутри страны подорожали на 10–15%.



— По экскурсионным направлениям цены выросли за год на 8–9%, по пляжным — на 13–15%. Средняя стоимость пляжного тура на 7 дней с перелетом из Москвы — 60 тысяч рублей на двоих, — рассказал Сергей Ромашкин.

