Проще дома остаться? Где дешевле отдохнуть в бархатный сезон — смотрим на цены в Турции, Египте и на родном юге
Спрос на осенние туры внутри страны заметно вырос, а в Турцию улететь в сентябре и вовсе тяжело
Нынешний бархатный сезон обещает быть более продолжительным, чем в прошлом году, всё потому что к середине июля вода на курортах прогрелась до +26 градусов. Именно высокая температура воды — залог продолжительного бархатного сезона, поэтому на курортах юга России он явно завершится в середине, а то и к концу октября. А что насчет других стран? Будет ли отдых в условных Турции или Египте выгоднее, чем в том же Краснодарском крае? Выяснили, где лучше (и выгоднее) всего провести бархатный сезон в этом году.
Бархатный сезон — это условное название одного из наиболее благоприятных периодов для курортного отдыха туристов, во время которого не так жарко, как в июле, но всё еще тепло (в том числе ночью).
Куда ехать?
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), осенью заметно вырос спрос на туры внутри страны. В сравнении с прошлым годом количество бронирований увеличилось от 30 до 70%. Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что продажи туров на курорты Краснодарского края в бархатный сезон идут на 30–40% лучше, чем годом ранее, на 15–20% увеличился и спрос на курорты Абхазии.
— В целом продажи бархатного периода на внутреннем рынке будут на 25–30% выше относительно прошлого года, а по краснодарским курортам динамика окажется еще более существенной: рост на 60–70%. Из-за приостановки авиасообщения в аутсайдерах бархатного сезона ожидаемо окажется Крым — падение спроса по этому направлению будет двукратным, — считает Сергей Ромашкин.
Эксперты замечают, что в августе 2021 года в регионах еще действовали ковидные запреты, которые приостановили глубокий спрос на осень. В этом году такими факторами стали погодные катаклизмы в Краснодарском крае и Крыму, а также ожидание осеннего этапа туристического кешбэка.
Что же касается зарубежных направлений, то здесь тоже есть из чего выбрать. Редактор портала Profi.Travel Антон Тримайлов рассказал, что у туроператоров есть большие планы на Турцию в этом бархатном сезоне.
— В основном это зимняя Анталья — там много отелей под такую концепцию отдыха, с подогреваемыми бассейнами, анимацией, мастер-классами и прочими развлечениями. У отелей есть специальные предложения. Это один из перспективных вариантов зарубежного отдыха, — считает Антон Тримайлов.
По словам эксперта, вторым по массовости направлением станут ОАЭ, поскольку по этому направлению работает много регулярных рейсов. Кроме того, Дубай — популярный транзитный хаб для тех, кто едет на Мальдивы, Сейшельские острова или Занзибар.
— Достаточно популярной темой в Дубае стал стоповер — люди прилетают на ночь, шопятся и летят дальше. Это то направление, по которому много перевозки и комфортно по ценам, — пояснил Антон Тримайлов.
Также массовыми зарубежными направлениями в этот бархатный сезон должны стать Египет, Мальдивы и Таиланд. Кроме того, по словам Антона Тримайлова, большой популярностью будут пользоваться транзитные туры из Турции и Дубая.
Что с ценами?
По оценкам туроператоров, в сравнении с прошлым годом туры на бархатный период внутри страны подорожали на 10–15%.
— По экскурсионным направлениям цены выросли за год на 8–9%, по пляжным — на 13–15%. Средняя стоимость пляжного тура на 7 дней с перелетом из Москвы — 60 тысяч рублей на двоих, — рассказал Сергей Ромашкин.
По данным «Русского Экспресса», средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле на 7 ночей с трехразовым питанием в сентябре на отечественных курортах составит
- Сочи — от
15 000рублей;
- Абхазия — от
18 900рублей;
- Анапа — от
10 314рублей;
- Геленджик — от
16 200рублей;
- Туапсе — от
11 600рублей.
По мнению участников рынка, стимулом для поездки по России в осенний период станет и туристический кешбэк. Свободных мест в гостиницах, по информации туроператоров, пока хватает, но лучше покупать путевки побыстрее.
Акция осеннего туристического кешбэка действует с 25 августа по 10 сентября, нужно купить тур по России длительностью не менее трех ночей. Вернуть государство обещает 20% от стоимости каждого путешествия, но не больше 20 тысяч рублей.
— Дефицит мест ощущается в Сочи, но найти места в отелях для отдыха еще возможно, — отмечают специалисты Coral Travel, а представители туроператорских компаний PAC Group, «Мультитур» и «Русский Экспресс» говорят, что уже возникли сложности со свободными номерами на бархатный сезон в топовых объектах Абхазии и Кавминвод.
Зарубежные направления обойдутся туристам немного дороже. По словам директора агентства «Корас» Натальи Сахновой, путевка в Турцию стоит около 100–150 тысяч на двоих (пятизвездочный отель, «всё включено»), но не на ближайшее время.
— Весь сентябрь уже практически полностью разобран, сейчас у туристов есть шанс только на горящие путевки, — считает Наталья Сахнова.
Путевки в ОАЭ же обойдутся чуть подороже — 117–120 тысяч на туры с завтраками, от 150 тысяч на туры «всё включено». По словам Антона Тримайлова, высокий ценник по отелям как раз связан с тем, что это сейчас очень популярное транзитное направление.
— Один простой пример: два месяца назад пара туристов брала путевку в Эмираты, отель пятизвездочный, «всё включено», обошлось в 160 тысяч. Сейчас путевка на те же даты и с теми же условиями стоит уже 270 тысяч, — поделилась Наталья Сахнова.
Куда более комфортные цены в Египте, но и здесь наблюдается рост цен по сравнению с прошлым годом.
— Цены на отели подросли на 10%, перевозка стала объективно дороже, поэтому в общей сложности туры подорожали примерно на 25% по сравнению с прошлым годом. Сейчас средний ценник начинается от 120 тысяч за пятизвездочный отель «всё включено» на двоих за неделю, — назвал расценки Антон Тримайлов.
Тур на Мальдивы обойдется в 150 тысяч на двоих за неделю — по словам редактора Profi.Travel, важно понимать, что такие расценки выставляют на обитаемую островную часть, расположенную ближе к Таиланду, с отелями от трех звезд.
— Интересная история, которая нас ждет этой зимой — транзитные туры, — считает Антон Тримайлов. — Например, с вылетом из Антальи можно попасть в Доминикану — стоимость будет намного выше, чем привычная нам Доминикана. Раньше она начиналась от 200 тысяч, а сейчас уже от 330 тысяч, но в эту сумму включено и проживание в Анталье — до трех ночей в пятизвездочном отеле. Кроме того, у «Пегаса» заявлены два направления с транзитом в Турции — Куба и Венесуэла (остров Маргарита).
А коронавирусные ограничения будут?
На российских курортах ковидные ограничения пока не действуют, а вот с зарубежными странами не всё так однозначно. Ограничения сняли в Турции и Египте, а также на Мальдивах. Что касается ОАЭ, то в Дубае требуется ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до выхода (кроме детей до 12 лет), в виде распечатанной справки на английском. Пассажиров могут попросить пройти ПЦР-тест по прибытии в Дубай и самим пройти карантин, пока не придет его результат. В Абу-Даби вакцинированные «Спутником V» могут приезжать без карантина, но нужно будет сдать три ПЦР-теста — по прилете в аэропорту (бесплатно), а также платные на четвертый и восьмой день. ПЦР-тест нужен и для вылета из Абу-Даби (за 48 часов), и для въезда (также за 48 часов). От тестирования перед вылетом освобождает только сертификат о полной вакцинации или сертификат переболевшего.
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