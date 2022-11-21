«Аэрофлот» открывает прямые рейсы в Таиланд из Новосибирска — смотрим расписание

Авиакомпания «Аэрофлот» открывает прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд. Как сообщает пресс-служба новосибирского аэропорта Толмачево, самолеты компании будут три раза в неделю летать в столицу Таиланда Бангкок и два раза — на остров Пхукет.
— Выполнение регулярных рейсов «Аэрофлота» в столицу Таиланда Бангкок начинается с 25 ноября. Вылет из Бангкока будет выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что рейсы из Новосибирска на остров Пхукет начинаются с 27 ноября. Полеты будут выполняться на Airbus 330.
На сайте новосибирского аэропорта появилось расписание рейсов «Аэрофлота» в Таиланд. Согласно сайту Толмачево, по вторникам и пятницам вылет из Новосибирска в Бангкок запланирован на 07:05, по воскресеньям — на 15:30. Обратные рейсы будут отправляться из столицы Таиланда по воскресеньям, вторникам и четвергам.
На остров Пхукет из Новосибирска можно будет улететь по четвергам и воскресеньям. Время вылета — в 01:30. Обратные рейсы будут выполняться по средам и субботам. Кроме «Аэрофлота» такие полеты осуществляют авиакомпании Azur Air и Pegas Fly.
Ранее стало известно о том, что из Новосибирска в Шри-Ланку запустили прямые рейсы. Чартерные полеты выполняет с ноября авиакомпания Azur Air.