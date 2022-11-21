«Аэрофлот» открывает прямые рейсы в Таиланд из Новосибирска — смотрим расписание

Авиакомпания «Аэрофлот» открывает прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд. Как сообщает пресс-служба новосибирского аэропорта Толмачево, самолеты компании будут три раза в неделю летать в столицу Таиланда Бангкок и два раза — на остров Пхукет.



— Выполнение регулярных рейсов «Аэрофлота» в столицу Таиланда Бангкок начинается с 25 ноября. Вылет из Бангкока будет выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

