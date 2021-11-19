До суда дошло дело против известной новосибирской правозащитницы — в чем ее обвиняют

Анна Тажеева — правозащитница, известная тем, что борется с поборами в школах и помогает семьям с детьми. Ранее женщина рассказывала корреспонденту НГС, что 3 июня около часа ночи отправилась забрать продукты у своей знакомой-волонтера. Правозащитница припарковалась у дома на Немировича-Данченко. К ней подошли мужчины и попросили домкрат, чтобы поменять колесо.



Тажеева ранее утверждала, что не была знакома с подошедшими, но сейчас говорит, что вспомнила их намного позже. У одного из мужчин в деревне она покупала мясо и переписывалась по этому поводу с ним.

— Потом они отдали обратно инструменты. Подъехали полицейские, подошли к ним, поговорили. Потом как побежали эти двое парней. Полицейский один за ними побежал, второй сотрудник в машину прыгнул и уехал, — рассказывала Анна.



Затем женщина увидела мужчин на дороге и согласилась на их уговоры подвезти их за деньги. Машину остановили и всех задержали.

Экспертиза по «Авито»

Уголовное дело против Анны Тажеевой и двух мужчин было заведено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Попытка совершения кражи группой лиц по предварительному сговору». Но позже один из них стал просто свидетелем, а второй погиб в ДТП. Поэтому перед судом женщина предстанет одна. Анна Тажеева неоднократно писала жалобы о нарушениях в предварительном расследовании.