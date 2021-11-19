До суда дошло дело против известной новосибирской правозащитницы — в чем ее обвиняют

Новосибирскую правозащитницу будут судить за кражу автомобиля
В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против известной правозащитницы Анны Тажеевой. Ее обвиняют в покушении на кражу колес с брошенной ржавой «Тойоты», совершенном по предварительному сговору. Тажеева не согласна с обвинениями, утверждает, что в деле огромное количество нарушений, ее не устраивает, что экспертиза стоимости машины была проведена по «Авито». В прокуратуре сообщили, что на все претензии правозащитницы были даны ответы, ее возражения не приняли.
Что произошло, с точки зрения правозащитницы
Анна Тажеева — правозащитница, известная тем, что борется с поборами в школах и помогает семьям с детьми. Ранее женщина рассказывала корреспонденту НГС, что
Тажеева ранее утверждала, что не была знакома с подошедшими, но сейчас говорит, что вспомнила их намного позже. У одного из мужчин в деревне она покупала мясо и переписывалась по этому поводу с ним.
— Потом они отдали обратно инструменты. Подъехали полицейские, подошли к ним, поговорили. Потом как побежали эти двое парней. Полицейский один за ними побежал, второй сотрудник в машину прыгнул и уехал, — рассказывала Анна.
Затем женщина увидела мужчин на дороге и согласилась на их уговоры подвезти их за деньги. Машину остановили и всех задержали.
Экспертиза по «Авито»
Уголовное дело против Анны Тажеевой и двух мужчин было заведено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Попытка совершения кражи группой лиц по предварительному сговору». Но позже один из них стал просто свидетелем, а второй погиб в ДТП. Поэтому перед судом женщина предстанет одна. Анна Тажеева неоднократно писала жалобы о нарушениях в предварительном расследовании.
— Сначала они говорили, что я с этими мужчинами хотела похитить колеса. Но у меня машина совсем другая, зачем мне эти колеса. Потом заявили и сейчас заявляют, что целью был этот развалившийся автомобиль, которому красная цена — металлолом. Экспертизу следователь провел по «Авито». Она открыла объявления на «Авито» и сама установила, что такая машина стоит 100 тысяч рублей. Документально подтвердить стоимость автомобиля, назначить экспертизу и ознакомить с заключениями эксперта следователь отказалась, — объяснила общественница.
Она добавила, что автомобиль как главный вещдок так и не был изъят и не был составлен подробный протокол осмотра. Всё это время машина стояла во дворе, в ней играли дети и растаскивали ее на запчасти. В итоге автомобиль исчез.
— Он не опечатывался, любой прохожий имел к нему доступ. Записи видеокамер, которые записали всё, что происходило в тот день, следователь отказалась истребовать. Теперь их не найдешь уже, — рассказала Анна Тажеева.
Общественница утверждает, что и протокол осмотра места происшествия, и описание значительности ущерба были составлены с нарушениями. Следствие также отказалось останавливать расследование после того, как машина пропала, хотя адвокат общественницы просила разыскать его. Анна Тажеева связывает уголовное преследование против нее со своей правозащитной деятельностью.
Уголовное дело против Анны Тажеевой поступило в Кировский районный суд
Что говорят в прокуратуре
В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что все жалобы общественницы были рассмотрены.
— Жалобы гражданки Тажеевой принимались в установленном законом порядке, и принимались по ним решения, ей давались обоснованные ответы. Ее возражения не были приняты. Обвиняется в попытке тайного хищения автомобиля. Действия Тажеевой были квалифицированы как покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, — рассказала корреспонденту НГС
Также она объяснила, почему один из мужчин стал свидетелем в деле:
— В ходе предварительного расследования была установлена непричастность данного гражданина к преступлению. Это подтверждается объективными данными.
Редакция НГС отправила официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой объяснить, почему машину не изъяли и почему экспертиза проводилась по «Авито».
В прошлом году Анна Тажеева почти сутки провела в отделе полиции — ее ночью задержали вместе в двумя молодыми людьми, которых она подвозила.