Сезон поборов: в новосибирских школах с родителей трясут деньги на тетради и туалетную бумагу — как с этим бороться

В Новосибирске в школах с родителей требуют сдавать деньги на тетради и обои
Через две недели школьники вновь устремятся за знаниями, а для их родителей уже началась горячая пора — в чатах решают, сколько денег будут собирать на нужды класса и на помощь школе. Многие новосибирцы недовольны такими дополнительными сборами, но всё равно приносят деньги на рабочие тетради, шторы, обои и подарки. Корреспондент НГС поговорила с родителями и узнала, сколько сейчас требуют сдавать, почему учителя вынуждены просить собирать деньги и как с этим бороться.
«Каждый год на всё сдаем, даже на травлю тараканов»
Во многих школах родителей до сих пор просят сброситься на ремонт класса. Рассказывая об этом, мамы просят изменить имена.
— В прошлом году мы вставляли в классе окна, обои, шторы покупали рулонные. В этом году нужно поклеить обои и купить жалюзи. По 1000 рублей точно будем сдавать, — поделилась читательница НГС Елена. — Я думаю, это уже во всех школах так.
Чаще всего с родителей собирают деньги на покупку рабочих тетрадей и контурных карт. В среднем на это уходит 1000–1500 рублей в зависимости от возраста ребенка.
— Но этим занимается родительский комитет, учителя не собирают — не имеют права. Говорят, скажите спасибо, что учебники теперь выдают, — недовольна читательница.
По словам Анны, в их школе собирают деньги на всё — от закупки тетрадей до туалетной бумаги:
— Каждый год на всё сдаем, даже на травлю тараканов. На клининг вот сейчас сбор. Около 5000 точно выходит — это в начале года, и еще в течение года платим. В год выходит около
«Если не знаю, на что собирают деньги, не сдаю»
Тяжелее всего приходится семьям, в которых несколько школьников. Тогда, по словам их родителей, суммы, сдаваемые в школу, увеличиваются в несколько раз.
— Каждый год одно и то же: собирают на тетради. У нас в семье четверо школьников. Тетради как покупали, так и покупаем с 2006 года, каждый год, каждому ребенку. Примерно 4500 в этом году за троих вышло. Старшекласснику пока не покупали. Остальное по мелочам сдаем: фонд класса, фонд школы, ремонт класса. Вроде как добровольно, — объясняет многодетная читательница НГС. — Суммы зависят от того, кто в родительском комитете. В одном классе собирают по 500–1000 рублей в год и 500 на ремонт в конце года.
Женщина добавляет, что всегда видно, куда уходят деньги на ремонт школы. Комитет закупает необходимые материалы для покраски и побелки.
— Если обговорим траты, я сдаю. Недавно было: собирали в классе деньги — потом линолеум постелили на них. В другом классе собирают по 300 в месяц, и непонятно на что, я и не сдаю там.
«Собирают деньги на воду для кулера, жидкое мыло и туалетную бумагу»
Во многих гимназиях благотворительные взносы от родителей считаются нормой, которая даже не обсуждается.
— Несмотря на ежемесячный благотворительный взнос в фонд школы, собирали еще дополнительно перед каникулами на побелку класса. И на два комплекта рабочих тетрадей, возможно, они не входят в перечень бесплатных. По русскому языку, математике рабочие тетради выдают бесплатно. Ежемесячные платежи в фонд школы у нас 600 рублей за 1 ребенка, если обучается 2 ребенка, то 900 рублей за двоих. Плюс дополнительно на нужды класса сдаем — вода, салфетки, стаканчики, бумага для принтера. Всё добровольно-принудительно. Большинство родителей переводят плату, — объяснила читательница НГС Олеся.
И традиционно — практически в каждой школе родителей просят сброситься на подарки.
— На подарки на Новый год не больше 400 рублей собираем, ну и учителю рублей по 100. Больше нас волнует, почему в школе собирают деньги на воду для кулера, жидкое мыло, салфетки и туалетную бумагу? Неужели это не закупается? — недовольна другая родительница.
«Директор запретила использовать рабочие тетради, которые мы купили, — чтобы не жаловались»
Но бывают и обратные ситуации. Школа исключает рабочие тетради из своей учебной программы, чтобы самой их не закупать, и запрещает это делать и родителям.
— В нашей школе просто решили не закупать на школьников рабочие тетради. Их закупили на самый первый набор в 2017 году, когда школа открылась, вот им всем тетради каждый год выдавали. А мы в школу позже пошли, и нам тетрадей не было и нет. Директор сказала, если у вас талантливый учитель, он справится и научит без рабочих тетрадей. Хотя у нас программа рассчитана на то, что к учебникам должны быть рабочие тетради. Вот так: мы в первом классе купили сами, и во втором купили сами, но директор запретила их использовать, чтобы родители не жаловались, что мы их сами за деньги покупаем, — недовольна читательница НГС Юлия. — В начальной школе очень сложно без этих тетрадей.
При этом деньги в фонд класса, а это около 500 рублей с человека, в этой школе по-прежнему собирают — на приобретение мыла, бумаги для распечаток.
— На собраниях общешкольных говорят, что мы можем принять участие в благотворительности для школы и оплатить что-нибудь, видеокамеры или еще чего. Что дети ломают — крючки, кабинки
«Денег у школы нет лишних. Не хотят покупать тетради — будем без них»
Учителя неохотно обсуждают тему со сборами и тоже просят сохранять их анонимность. Многие в разговоре с НГС ссылались на то, что все сборы — это инициатива родителей.
— Да, покупают туалетную бумагу получше, канцелярию. Школа же все через закупки делает — покупает, что подешевле, — объяснила одна из учительниц. — Денег у школы лишних нет. Да, есть родители, кто недоволен, что сборы какие-то ведутся, но таких единицы.
Другая собеседница НГС объяснила, что в свое время отказалась от классного руководства, потому что устала от недовольства родителей:
— Учителям, думаете, приятно всё это? Не закупает школа рабочие тетради. С учебниками хотя бы разобрались. Я всегда говорила, что если родители не хотят покупать рабочие тетради — значит, будем без них заниматься. Или можно их распечатывать. Если родители думают, что эти деньги мы себе берем, так это не так. Учителя стараются вообще к деньгам не прикасаться. Иногда проще банку краски самой купить, чем со всем этим связываться.
«Школа может брать деньги у родителей, но не на обои и краску»
Основательница общероссийского общественного движения «Поборам СТОП!», новосибирская правозащитница Анна Тажеева рассказала, что школа не имеет право получать деньги от родителей учеников без договора.
— Статья 43 Конституции Российской Федерации дает право каждому на полное бесплатное образование на территории страны. Директор просто должен вовремя отправлять заявки на финансирование той или иной статьи расходов. Отправляются заявки на следующий учебный год по декабрь включительно. Если он это не делает, то можно растолковать как бездействие и халатность должностного лица, — уверена Анна Тажеева.
При этом никто не запрещает родителям добровольно помогать школе. Сумму пожертвования каждый определяет сам. Родительский комитет не может обязать платить какие-то определенные взносы. Все его решения, которые даже могут протоколом фиксироваться, не обязательны к исполнению.
— Это должно быть оформлено как договор добровольных пожертвований. У школы должен быть специальный спонсорский счет, по которому она должна отчитываться. Школа не может брать у родителей деньги на обои, краску, шторы — то есть не должны быть дублированы те статьи, которые финансируются государством. Родители не должны оплачивать ремонты, приобретение мебели, парт, учебников, — объясняет правозащитница.
Школы получают деньги из трех бюджетов: федерального, регионального и муниципального. Суммы прописаны в плане финансово-хозяйственной деятельности, который должен находиться на сайте школы в открытом доступе. В этом документе вы можете посмотреть, сколько школа тратит на зарплаты, ремонт, покупку учебных пособий и других вещей. Публиковать эту информацию все бюджетные образовательные организации обязывает статья 29 «Информационная открытость образовательной организации» федерального закона «Об образовании».
— Как правило, это миллионы рублей. Самая бедная школа на моей памяти получила 13 миллионов рублей за год. В Новосибирске, как правило, суммы в разы больше — около 60–100 миллионов рублей, — рассказала Анна Тажеева. — По ремонту: собственником здания является муниципалитет, который несет полную ответственность за сохранность и проведение всех ремонтных работ. И когда на ремонты просят скидываться, здесь нужно сразу писать в прокуратуру, потому что иногда даже директор может в это не посвящаться. Собственник здания обязан создавать оценочную комиссию и подписывать акты о принятии, как правило, в августе. И когда 3 сентября просят сдать деньги на ремонт — это безобразие.
Обязаны ли родители покупать рабочие тетради?
С рабочими тетрадями ситуация немного сложнее, чем со шторами и обоями. Если они внесены в учебно-методический комплекс, то школа обязана их предоставлять бесплатно.
— Туда же входят контурные карты и хрестоматии. Всё это прописано в федеральном законе «Об образовании», а также в письме министерства образования от 16 мая 2018 года, — рассказала Анна Тажеева.
Если рабочие тетради не внесли в программу, то преподаватель не может их использовать в учебном процессе — задавать домашние задания или просить что-то решить из них на уроке.
Куда жаловаться на поборы?
Анна Тажеева советует всегда делать скриншоты всех диалогов о сдаче денег в родительском чате, а также сохранять голосовые сообщения.
— Те же самые мамы Пети, Васи — это абсолютно посторонние люди, которые требуют с вас деньги. Здесь это уже похоже на шантаж и вымогательство, — уверена правозащитница. — Нужно выходить на диалог с директором. Если он заставляет учителей собирать деньги, то это его бездействие и халатность. Но очень часто рьяные мамочки из родкомитета пытаются всех заставить сбрасываться на всё подряд.
После разговора с директором, если он не принес нужного результата, лучше всего сразу обратиться с письменными жалобами в департамент образования мэрии Новосибирска, в прокуратуру и Министерство образования Новосибирской области.
— Если родители боятся, что детей начнут прессовать и издеваться из-за жалоб на поборы, то советую купить им диктофон. И фиксировать всё. Обычно, когда к делу подключается прокуратура, все выпады сразу же прекращаются.
Август — сложное время для родителей, чьи дети ходят в школу. К 1 сентября нужно купить форму, новые рюкзаки, канцелярские товары и прочие нужные мелочи. Дело может осложнить то, что некоторые школы устанавливают требования к внешнему виду и указывают, где именно нужно покупать форму. Так, несколько десятков родителей рассказали НГС, что им говорят приобретать одежду для учебы в фирме SAMM. При этом многие остаются недовольны качеством вещей и их ценой — детская рубашка может обойтись дороже 3000 рублей.