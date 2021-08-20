Сезон поборов: в новосибирских школах с родителей трясут деньги на тетради и туалетную бумагу — как с этим бороться

Во многих школах родителей до сих пор просят сброситься на ремонт класса. Рассказывая об этом, мамы просят изменить имена.

— В прошлом году мы вставляли в классе окна, обои, шторы покупали рулонные. В этом году нужно поклеить обои и купить жалюзи. По 1000 рублей точно будем сдавать, — поделилась читательница НГС Елена. — Я думаю, это уже во всех школах так.

Чаще всего с родителей собирают деньги на покупку рабочих тетрадей и контурных карт. В среднем на это уходит 1000–1500 рублей в зависимости от возраста ребенка.

— Но этим занимается родительский комитет, учителя не собирают — не имеют права. Говорят, скажите спасибо, что учебники теперь выдают, — недовольна читательница.

По словам Анны, в их школе собирают деньги на всё — от закупки тетрадей до туалетной бумаги: