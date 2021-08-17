Недетский прайс. Новосибирцы возмущены, что им навязывают школьную форму SAMM по диким ценам

— Вы удивитесь, но и весь соседний Барнаул уже не первый год заставляют покупать форму у SAMM. А цена не соответствует качеству совсем, — поделилась Татьяна.



НГС изучил отзывы о фирме SAMM, которые новосибирцы оставляют на сайте Flamp. Многие из них оказались негативными.

— Маленько в шоке от качества формы в этом году. Сарафан пришлось, именно пришлось, покупать здесь. Волан перепрошивали в ателье, через три недели всё в катышках. Решила постирать, причем ручной стиркой, сарафан колом встал, ткань ужасная! Это при том, что его стоимость в почти 4000 рублей. Нитка по низу волана вообще вся вылезла и растянулась, — написала пользователь с ником Ksu_Zili.



— Школьный жилет на мальчика оказался на половину тысячи дороже жилета на девочку. Одинаковый материал, цвет, в конце концов, это — одинаковые модели! Как так?! Еще попыталась выяснить, почему в счет внесли несчастный шеврон, который обещали подарить при покупке жилета. Вопросов в итоге появилось больше, чем ответов. Качество формы — просто отвратительное. Торчащие нитки, катышки. Страшно представить, что случится после первой же стирки, — написала Volentieri.

— Ужасная фирма. Заказали форму классом, указали нужные размеры. В итоге привезли не то, что нужно. Размеры комплектуют на свое усмотрение. А родителям приходится тратить свое время и ездить менять. Не рекомендую заказывать. И цены. Можно найти дешевле. Качество тоже так себе. Бывает лучше, — поделилась своим мнением Diana Dementyeva.



Родители в Новосибирске сталкиваются с навязыванием школьной формы этого производителя не первый год. НГС писал о такой проблеме шесть лет назад. Тогда читатели рассказывали о том, что SAMM предлагал форму на родительских собраниях, также школы обязывали покупать одежду этой фирмы.