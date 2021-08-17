Недетский прайс. Новосибирцы возмущены, что им навязывают школьную форму SAMM по диким ценам

Новосибирские родители заявили, что их обязывают покупать школьную форму одной фирмы
Август — сложное время для родителей, чьи дети ходят в школу. К 1 сентября нужно купить форму, новые рюкзаки, канцелярские товары и прочие нужные мелочи. Самое непростое, пожалуй — это выбор одежды, потому что ребенок растет каждый год, и родителям в летнюю жару приходится подыскивать новые брюки и юбки, которые подойдут по сочетанию цены и качества. Дело может осложнить то, что некоторые школы устанавливают требования к внешнему виду и указывают, где именно нужно покупать форму. Так, несколько десятков родителей рассказали НГС, что им говорят приобретать одежду для учебы в фирме SAMM. При этом многие остаются недовольны качеством вещей и их ценой — детская рубашка может обойтись дороже 3000 рублей. НГС решил разобраться, откуда берутся такие требования и как это объясняют в самих школах. Подробности — в нашем материале.
«От стоимости обалдела»
После того, как 7 августа в Новосибирске собралась огромная очередь у магазина школьной одежды SAMM, НГС провел опрос на своей странице в Instagram. Мы попросили родителей написать, обязывают ли их покупать форму именно в этой торговой точке. Вот что ответили некоторые из них.
— Обязательно покупать только в SAMM. Выбрана такая ткань, что ничем не заменить — клетка. Не просто цвет — серый или синий, например. Ладно бы была жилетка обязательна со значком и галстуком, но нет. Обязательно всё покупать там. В апреле предлагали предзаказ со скидкой 20%. Сейчас апрельскую цену уже подняли. Стоимость — ни в какие рамки! Сарафан примерно 4000. Я для подготовительного года ребенку в «Детском мире» купила платье синее отличного качества, много раз стирала. Идеальная модель за 500 рублей, — рассказала мать ученицы инженерного лицея НГТУ.
— Мой сын — первоклашка. Поступил в школу
Она уточнила, что не выясняла, разрешают ли покупать форму у других производителей. При этом купить в SAMM нашивку отдельно от жилетки не смогла.
— У нас вся школа
— В школе форма от фирмы SAMM. Я считаю ее неоправданно дорогой. Когда дочь пошла в первый класс, нам жилетку отдали (новая стоит 2790). А юбку купили на Avito в отличном состоянии за 500 рублей, новая стоит 4290. Это жесть, если честно. А просят, чтобы все дети были одеты одинаково на линейке. Даже путинских пособий не хватит, чтоб только форму купить, — написала мама ученицы школы
— Мы пошли в школу
Журналисты НГС посетили магазин SAMM, который находится на улице Инской. В ассортименте есть рубашка за 3680 рублей, толстовка за 3590, футболка за 850 и спортивные шорты за 890. Однако в магазине можно найти одежду со скидками — в отделе распродажи всё стоит 399 рублей.
Что известно о фирме «САММ»?
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «САММ», зарегистрированное на улице Инской (адрес совпадает с местом расположения магазина), создали в марте 2012 года. Учредитель компании — Марина Витасовна Семашко. Ей также принадлежит ООО «САММ», зарегистрированное на улице Октябрьской в 2009 году и ООО «Фабрика САММ.Про», которая находится на Инской. Эту фирму создали в 2015 году. В 2020 году чистая прибыль ООО «САММ» составила 4,6 млн рублей, выручка — 60,3 млн рублей. Прибыль фабрики —
Так как у владелицы фирмы редкое отчество, НГС решил выяснить, есть ли бизнесмены по имени Витас Семашко. Выяснилось, что ранее в Барнауле работал индивидуальный предприниматель с таким именем. Мужчина занимался продажей игрушек и канцтоваров с 2004 по 2007 годы.
По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», выручка «САММ», зарегистрированного на Инской, существенно увеличилась с 2016 года. Тогда она составляла 28,9 млн рублей, в 2017 году — 33,7, млн, в 2018 году — 49,7 млн. В 2019 году выручка увеличилась до 52,2 млн рублей, а в 2020-м выросла сразу на 8 млн рублей — до 60,3 млн. Прибыль за тот же период поднялась — с 1,5 млн до 5,6 млн рублей.
В 2015 году Роспотребнадзор НСО подавал иск к «САММ» из-за ненадлежащего качества товаров. Ведомство обнаружило нарушения во время внеплановой проверки.
— ООО «САММ» допущена в обращение продукция, предназначенная для детей и подростков, не соответствующая гигиеническим нормативам, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных исследований и протоколом лабораторных исследований. Представленный образец продукции — сарафан для девочки — не соответствует по показателю гигроскопичность (подкладка) — результат 0,7%, допустимый уровень — не менее 7%. Продукция приобретена по товарной накладной ООО «КАРГО-11», 128 штук, реализуется потребителям, что создает угрозу причинения вреда здоровью человека, — говорится в тексте решения Арбитражного суда НСО за 21 марта 2016 года.
Компания получила штраф в размере
Сама фирма «САММ» в 2015 году подавала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к ОАО «Синар» и «Ведомостям законодательного собрания Новосибирской области». Это произошло после того, как глава «Синара» Алексей Елезов заявил, что жилеты SAMM выглядят «безобразно». Цитату напечатали в газете заксобрания. Суд принял исковое заявление и рассматривал его больше семи месяцев, после чего отказал в иске.
— Истцом не доказан ни факт несоответствия действительности изложенных обстоятельств, ни порочащий характер распространенных ответчиками сведений, ни причинение репутационного вреда конкретному субъекту предпринимательской деятельности, — говорилось в решении суда.
Также суд принял во внимание отзывы с интернет-форумов, в которых покупатели писали о недовольстве качеством товаров от SAMM.
В комментариях на НГС одна из читательниц сообщила, что форму от этого продавца распространяют не только в Новосибирске.
— Вы удивитесь, но и весь соседний Барнаул уже не первый год заставляют покупать форму у SAMM. А цена не соответствует качеству совсем, — поделилась Татьяна.
НГС изучил отзывы о фирме SAMM, которые новосибирцы оставляют на сайте Flamp. Многие из них оказались негативными.
— Маленько в шоке от качества формы в этом году. Сарафан пришлось, именно пришлось, покупать здесь. Волан перепрошивали в ателье, через три недели всё в катышках. Решила постирать, причем ручной стиркой, сарафан колом встал, ткань ужасная! Это при том, что его стоимость в почти 4000 рублей. Нитка по низу волана вообще вся вылезла и растянулась, — написала пользователь с ником Ksu_Zili.
— Школьный жилет на мальчика оказался на половину тысячи дороже жилета на девочку. Одинаковый материал, цвет, в конце концов, это — одинаковые модели! Как так?! Еще попыталась выяснить, почему в счет внесли несчастный шеврон, который обещали подарить при покупке жилета. Вопросов в итоге появилось больше, чем ответов. Качество формы — просто отвратительное. Торчащие нитки, катышки. Страшно представить, что случится после первой же стирки, — написала Volentieri.
— Ужасная фирма. Заказали форму классом, указали нужные размеры. В итоге привезли не то, что нужно. Размеры комплектуют на свое усмотрение. А родителям приходится тратить свое время и ездить менять. Не рекомендую заказывать. И цены. Можно найти дешевле. Качество тоже так себе. Бывает лучше, — поделилась своим мнением Diana Dementyeva.
Родители в Новосибирске сталкиваются с навязыванием школьной формы этого производителя не первый год. НГС писал о такой проблеме шесть лет назад. Тогда читатели рассказывали о том, что SAMM предлагал форму на родительских собраниях, также школы обязывали покупать одежду этой фирмы.
Что отвечают в школах, на которые жалуются родители
Директора школ, с которыми удалось поговорить корреспонденту НГС, сказали, что в их заведениях не нужно закупать форму у определенной фирмы. Главное — чтобы дети придерживались единого делового стиля. У каждой школы есть специальный документ, в котором оговаривается, что включает в себя это понятие. В большинстве случаев детей просят надевать одежду темно-синих тонов.
Например, такой дресс-код действует в школе
— Документ о деловом стиле принят с учетом мнения родителей, согласован на совете, в котором состоят 73 человека. В нем написано, что у детей должен быть деловой стиль одежды, одежда темно-синего цвета. Указано, какая символика используется в оформлении — шевроны, значки, галстуки. Также есть строчка о спортивной одежде, где говорится о том, что футболки должны быть белого или темно-синего цвета. Это рекомендации. Централизованную закупку мы не производим. Родители могут приобрести темно-синюю одежду там, где им удобно, или пошить сами. Вся символика у нас изготавливается в фирме SAMM, мы доводим это до сведения родителей. Если они просят макет нашего логотипа, мы его предоставляем, — говорит Елена Третьякова, директор школы
Она уточнила, что в течение учебного года школа контролирует то, как дети соблюдают дресс-код. При этом большинство сотрудников носят одежду такого же темного-синего цвета на торжественных мероприятиях.
Представители SAMM приезжают в школу, где рассказывают о своей продукции и принимают заказы.
— Если посмотреть по количеству, в этом участвует не более 5–7% родителей. Достаточно темно-синих брюк и рубашки. Такое и в «Непоседе», и в «САММ», и в «Синаре» продается. Если ученик пришел не в форме, то мы позвоним родителям, обратим внимание. Администратор сделает замечание при входе в школу. Дежурные учителя, заместители директора, если будут встречать ребенка, то каждый раз будут останавливать и напоминать, какой должен быть внешний вид, спрашивать, почему он так оделся. Традиционный ответ: «Мама вещи постирала, завтра приду в форме». Домой переодеваться никто не отправит, но вниманием он будет не обделен, — пояснила директор.
Подобные правила действуют и в школе
— Когда мы изучали предложения и вырабатывали свой взгляд на внешний вид учащихся, то приглашали много разных компаний. Наиболее соответствует форма SAMM. Но родители и сами шьют, приобретают. У нас нет жесткой привязки. Можно пойти в магазин и купить по приемлемой цене. Конкретной компании, у которой должны были бы приобретать наши учащиеся, нет. Меня за подобное обвинили бы в коррупционном сговоре. В конце мая проводим родительское собрание, приглашаем представителей SAMM. Они показывают каталог родителям, чтобы они наглядно видели. Они смотрят, и если не устраивает цена и качество, покупают в другом месте. Как показывает практика, в последние годы закупки школьной формы у SAMM сократились, — пояснил директор.
Андрей Жилкин добавил, что если ребенок систематически приходит в школу не в форме, то к нему могут применить меры дисциплинарного характера. К таким относятся замечания и выговор.
По словам директора школы
— Вопрос о централизованных закупках решают на родительских собраниях. Есть те, кто покупает самостоятельно или шьет. Форма у девочек — юбки, сарафаны, жилеты, у мальчиков — брюки и жилеты, темно-синий цвет. Родители могут подбирать форму в любом месте. Ношение джинсов, конечно, у нас не допускается. Если ребенок приходит не в форме, то сделаем замечание, в лучшем случае, — сказала директор школы
По словам директора Инженерного лицея НГТУ, в этом учебном заведении решение о совместной покупке формы родители принимают на собраниях. Здесь, как и в других школах, от одежды учеников ждут соответствия деловому стилю.
— Несколько лет родители сотрудничают с компанией SAMM. До этого были разные. Главное, чтобы это было комфортно и удобно детям, чтобы одежда соответствовала деловому стилю, который настраивает на учебу. На родительские собрания могут приходить представители от разных компаний. Иногда родители покупают одежду в свободной продаже, — рассказала директор лицея Маргарита Безлепкина.
За отсутствие формы дежурный администратор или классный руководитель может сделать ребенку замечание. Другого наказания в таких случаях не предусмотрено.
Обязательна ли форма?
В пресс-центре мэрии НГС сообщили, что со школами сотрудничают несколько компаний, которые занимаются продажей формы. Среди них, помимо SAMM, — «Непоседа», «Диана», «Синар», «Топтышка», «Колибри», «Шанс» и SkyLake. О том, как именно школы выбирают производителя, рассказал представитель одной из них:
— Пик продаж в магазинах начинается во второй половине июля и продолжается весь август. Мы сотрудничаем непосредственно по оптовым заказам. Менеджеры ездят по школам и предлагают форму. По цветовой гамме — большая часть синяя, комбинируется с разной клеткой. Средняя цена на комплект — около 4000 рублей. Для мальчика это брюки, жилет, галстук, спортивная одежда. В розницу на 30% дороже. Как продавцы борются за покупателей? По-честному. В каких-то школах представлены две-три компании, некоторые сотрудничают с одной. Всё на усмотрение администрации, выбор предоставляется родителям, — рассказала Ирина Ермакова, менеджер продаж школьной формы компании «Непоседа».
Представители фирмы SAMM не стали отвечать на вопросы НГС.
В департаменте образования мэрии уточнили, что обучающиеся и родители должны выполнять требования, которые к ним предъявляют в локальных нормативных актах. Именно такие документы содержат требования к школьной форме.
— Нормативными документами департамента образования мэрии города Новосибирска школьная форма не регламентируется. Родители (законные представители) обучающихся имеют право приобрести одежду коллективно или самостоятельно в любом магазине и по устраивающей их цене, а также заказать одежду у любой фирмы-изготовителя. Важно, чтобы выбранная одежда соответствовала единым требованиям, установленным в общеобразовательной организации, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Юрист Константин Зиновьев подтвердил НГС, что школа имеет право сделать ношение формы обязательным. При этом ученику не могут запретить приходить в образовательное учреждение, если его одежда не соответствует установленным правилам.
— Относительно ответственности за явку в школу без формы. В этом случае школьник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Согласно «Закону об образовании», мерами дисциплинарной ответственности являются замечание, выговор, отчисление из школы. Однако взыскания не могут быть наложены на школьников 1–4 классов. Отчисление допускается как исключительная мера за неоднократное нарушение устава школы и только с 15 лет. Не пускать ребенка в школу без формы также нельзя, поскольку это нарушает его конституционное право на образование, — объяснил юрист.
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