Создательница Lukse откроет новую частную школу — в нее уже вложили 170 млн

В новую частную школу создательницы Lukse вложили 170 миллионов
Создательница универмага люксовых брендов Lukse и сети Marmalato Ольга Гребенюк объявила о запуске новой частной школы «Образовательный парк Новосибирска». Она заработает
Вместе с Ольгой Гребенюк над проектом работает научный руководитель школы «Умка» Светлана Гольцер. В Образовательный парк уже вложили 170 миллионов рублей — они пойдут на реконструкцию четырехэтажного здания в Дзержинском районе, благоустройство территории и школьное оборудование.
— Образовательный парк — это моя инициатива, которую нельзя рассматривать как бизнес-проект. Образование не связано с заработком денег, здесь речь идет о создании современной благоприятной среды для обучения и развития наших детей, — объяснила Ольга Гребенюк. — Стоимость обучения составит 35 тысяч в месяц.
В школу пригласили преподавателей и тьюторов и руководителей из школы «Умка». Часть родителей и учеников из «Умки» тоже перейдут в «Образовательный парк Новосибирска». Новым ученикам обещают индивидуальный план обучения, а также привлечение преподавателей из других стран в режиме онлайн
— Мы будем привлекать для проведения занятий высококлассных преподавателей из Германии, Франции, Англии, Китая, Индии и других стран, — рассказала Светлана Гольцер.
Кроме того, в образовательном парке будут кружки для учащихся других школ: стартап-инкубатор для развития бизнес-мышления; студия по иллюстрированию детских книг, проект для начальной школы «Научный театр» и другие.
В 2019 году Ольга Гребенюк анонсировала создание в Новосибирске международной школы с обучением на английском языке. В декабре она даже провела первую встречу с заинтересованными родителями. Подробнее о проекте мы рассказывали здесь. По информации создателей школы, Образовательный парк — это новый проект.
Школа «Умка» работала в Новосибирске с 1994 года и до мая
Какие еще частные школы есть в Новосибирске?
В феврале и марте мы публиковали два обзора на частные школы Новосибирска. Мы рассказывали только о школах полного цикла, то есть тех, где дети учатся с
Так, например, в Октябрьском районе есть образовательный комплекс «Наша Школа» — он работает в Новосибирске уже 26 лет. Комплекс работает по принципу школ полного дня — дети находятся там с 8 до 18 часов и кроме уроков ходят на кружки и секции. Стоимость одного года обучения в школе — 330 тысяч рублей, или около 27,5 тысячи рублей в месяц. Сюда входит и питание учеников: в зависимости от возраста их кормят
На 10 тысяч рублей меньше платят родители школе «Юнион» в Академгородке — год обучения в школе стоит 198 тысяч рублей: с сентября по май родители платят по 18 тысяч в месяц, в летние месяцы — по 12. В стоимость входит и
Впрочем, на индивидуальный подход ориентируются многие частные школы. Учредитель и директор школы «Таланъ» Нина Аникина называла школу «мастерской по поиску своего жизненного пути, своего призвания, в которой можно в безопасной и поддерживающей атмосфере попробовать на вкус разные возможности проявить себя». Она рассказала, что отправной точкой создания школы стала концепция самореализации и самоактуализации человека — и ребенка, и взрослого. Год обучения в «Таланъ» стоит от 260 до 320 тысяч рублей — сюда входят все основные и дополнительные образовательные программы, а также сопровождение детей куратором и воспитателями, услуги психолога, логопеда и медика,
Полный обзор школ в двух частях можно прочитать здесь и здесь.
А государственные школы?
Государственных школ в Новосибирске больше 200, и запутаться в них гораздо проще. Мы уже рассказывали, какие школы Новосибирска входят в список «самых-самых» и где живут счастливчики, которые могут попасть туда по прописке. Мы даже публиковали карту.
Одной из лучших школ считается СУНЦ НГУ (по данным Минобра НСО и рейтинга агентства RAEX) — попасть туда можно только после
На втором месте лицей НГТУ. Он существует при университете и, конечно, ориентирует школьников на технический вуз. В лицее есть два профильных направления: физико-математический и экономический. Кроме того, у учеников есть возможность бесплатно пройти программу «IT-школа Samsung» — в течение года старшеклассников обучают основам IT и разработке мобильных приложений на Java для платформы Android. Занятия у школьников проходят в учебных корпусах НГТУ: в лабораториях химии, в аудиториях и компьютерных классах лицея, спорткомплексе.
На третьем месте Гимназия
Изначально школа делала упор на «гуманитаризацию воспитательного процесса» и на развитие творческих способностей. Сегодня она работает в другом направлении: в гимназии есть специализированные математические и естественно-научные классы.
Полный обзор лучших государственных школ можно прочитать здесь.