Создательница Lukse откроет новую частную школу — в нее уже вложили 170 млн

— Образовательный парк — это моя инициатива, которую нельзя рассматривать как бизнес-проект. Образование не связано с заработком денег, здесь речь идет о создании современной благоприятной среды для обучения и развития наших детей, — объяснила Ольга Гребенюк. — Стоимость обучения составит 35 тысяч в месяц.

В школу пригласили преподавателей и тьюторов и руководителей из школы «Умка». Часть родителей и учеников из «Умки» тоже перейдут в «Образовательный парк Новосибирска». Новым ученикам обещают индивидуальный план обучения, а также привлечение преподавателей из других стран в режиме онлайн

— Мы будем привлекать для проведения занятий высококлассных преподавателей из Германии, Франции, Англии, Китая, Индии и других стран, — рассказала Светлана Гольцер.



Кроме того, в образовательном парке будут кружки для учащихся других школ: стартап-инкубатор для развития бизнес-мышления; студия по иллюстрированию детских книг, проект для начальной школы «Научный театр» и другие.

В 2019 году Ольга Гребенюк анонсировала создание в Новосибирске международной школы с обучением на английском языке. В декабре она даже провела первую встречу с заинтересованными родителями. Подробнее о проекте мы рассказывали здесь. По информации создателей школы, Образовательный парк — это новый проект.

