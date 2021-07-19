У Сибири появится федеральный куратор. Что это значит и кто им станет?

— В Сибири сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства, но остро стоит вопрос сохранения экологического баланса. Назначение Абрамченко куратором территории позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно. Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать, — цитирует РБК свой источник.

Мы изучили биографию Виктории Абрамченко и поговорили с экспертом о том, что может значить новое назначение.

Что известно про Викторию Абрамченко?

Виктория Абрамченко родилась в 1975 году в городе Черногорске Красноярского края. В 1998 году окончила Красноярский государственный аграрный университет. В 2004 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1998 по 2005 год занимала разные должности в Росземкадастре и Роснедвижимости. В 2011–2012 годах была заместителем руководителя Росреестра.

После этого до 2016 года работала в Министерстве сельского хозяйства, затем стала замом министра экономического развития. С января 2020 года назначена на должность зампреда Правительства Российской Федерации.