У Сибири появится федеральный куратор. Что это значит и кто им станет?

Названо имя предполагаемого куратора Сибирского федерального округа
Во всех федеральных округах России появится курирующий вице-премьер. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству страны, премьер-министр Михаил Мишустин уже определил кураторов регионов из числа вице-премьеров. Так, куратором Сибирского федерального округа может стать заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.
Как пишет издание, источник в аппарате правительства сообщил, что новые полномочия кураторы будут реализовывать вместе с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.
— В Сибири сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства, но остро стоит вопрос сохранения экологического баланса. Назначение Абрамченко куратором территории позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно. Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать, — цитирует РБК свой источник.
Мы изучили биографию Виктории Абрамченко и поговорили с экспертом о том, что может значить новое назначение.
Что известно про Викторию Абрамченко?
Виктория Абрамченко родилась в 1975 году в городе Черногорске Красноярского края. В 1998 году окончила Красноярский государственный аграрный университет. В 2004 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
С 1998 по 2005 год занимала разные должности в Росземкадастре и Роснедвижимости. В 2011–2012 годах была заместителем руководителя Росреестра.
После этого до 2016 года работала в Министерстве сельского хозяйства, затем стала замом министра экономического развития. С января 2020 года назначена на должность зампреда Правительства Российской Федерации.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Что это за куратор? Зачем он нужен?
По словам главного редактора и директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрея Кузнецова, идея назначить в правительстве ответственных за округа вписывается в федеральный тренд к созданию в России макрорегионов.
— Речь пока идет об управленческой реформе, ценность которой в экономичности: добавить функции куратора вице-премьеру практически ничего не стоит, затраты незначительны, поэтому попытка, в любом случае, не будет накладной для бюджета. Рассказывая в конце июня об идее наделить вице-премьеров статусом кураторов территорий, президент Владимир Путин связывал этот шаг с необходимостью более оперативного и точного доведения до регионов смысла решений, принимаемых в Москве. Объяснение может показаться странным, учитывая высокий технический уровень развития коммуникаций. Но и в наш цифровой век человеческий фактор в российской власти по-прежнему архиважен, — объяснил Андрей Кузнецов корреспонденту НГС.
Сейчас федеральные представители в округах есть, в том числе и в лице полпредов (правда, в Сибири полпреда нет уже больше трех месяцев). По словам Андрея Кузнецова, разница в том, что полпредства занимаются, в основном, политическими вопросами, а хозяйственные и экономические вопросы относятся к сфере правительства.
— Для губернаторов нет ничего плохого в том, что в кабинете министров появится персонаж, персонально ответственный за Сибирь — в нашем случае. В идеале он сможет лоббировать выделение дополнительных материальных благ для Новосибирской области за счет федерального бюджета, — сказал Кузнецов.
Полпред президента почти всё время работает на территории округа, а вице-премьер так и останется работать в Москве. Функция кураторства для него будет лишь одной из многих, объяснил Андрей Кузнецов.
— Человеческий фактор для лоббирования, повторюсь, очень важен. А сама себе практика курирования территорий вышестоящими отраслевыми руководителями в исполнительной власти распространена и на региональном уровне. У районов Новосибирской области есть кураторы в региональном правительстве. Кому-то с куратором везет больше, кому-то меньше, но так или иначе члены правительства вынуждены приглядывать за вверенными территориями: им приходится делить с главами ответственность за проблемы. Скорее всего, также будет и в связке «губернатор + курирующий вице-премьер», — предполагает аналитик.
Сейчас неизвестно, действительно ли Абрамченко станет куратором в Сибири, поэтому «переоценивать ее лоббистский потенциал пока очень преждевременно», считает Андрей Кузнецов:
— Комментировать федеральные назначения до их подтверждения большого смысла не имеет. Если будет назначена Абрамченко, можно надеяться, что она захочет поближе познакомиться с Новосибирской областью — «столичным» регионом округа. Пост вице-премьера она получила лишь в начале 2020 года, а до того командовала Росреестром. Предположу, что для новосибирских властей в качестве куратора были бы предпочтительней Марат Хуснуллин или Юрий Борисов. Первый мог бы существенно помочь в развитии регионального строительного комплекса, второй хорошо знаком с новосибирским промышленным потенциалом: сохранить НАПО имени Чкалова вместе с аэродромом уже было бы очень неплохим результатом для куратора, — сказал Андрей Кузнецов.
Марат Хуснуллин — зампред правительства Российской Федерации. Около 10 лет занимал пост министра строительства Республики Татарстан, затем курировал вопросы строительства при мэрии Москвы. При участии Хуснуллина в Казани началось строительство спортивных объектов, которые были задействованы в Универсиаде-2013. Развивал метрополитен. Был замечен в махинациях с землей в Москве, а также в годы работы министром строительства Татарстана работал с фирмами, принадлежавшими его матери, что является конфликтом интересов и противоречит федеральному закону «О противодействии коррупции». Источники РБК пророчат ему кураторство Южного федерального округа.
Юрий Борисов — зампред правительства Российской Федерации. С 2008 по 2011 год работал заместителем Министра промышленности и торговли РФ, в 2012 стал замом Министра обороны. С 2018 года занимает должность зампреда правительства. Предположительно, он станет куратором Уральского федерального округа.
С начала апреля в Сибирском федеральном округе нет полномочного представителя президента. Сергей Меняйло, занимавший эту должность с конца июля 2016 года, по указу Владимира Путина отправился руководить Северной Осетией. Звучали разные версии, кто придет ему на смену: эксперты пророчили это место губернатору Красноярского края Александру Уссу, новосибирскому губернатору Андрею Травникову и даже председателю СК России Александру Бастрыкину. Еще в мае обсуждалась возможность назначения Сергея Цивилёва, который руководит Кемеровской областью. С тех пор назначений так и не было. Мы поговорили с политиками и экспертами о том, что изменилось за три месяца без полпреда и зачем он нам нужен.