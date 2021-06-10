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Тема дняДва влиятельных депутата попали под уголовные дела

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Суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями

Заседание было закрытым из-за секретных материалов дела

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29 апреля штабы Навального прекратили свою деятельность в России

29 апреля штабы Навального прекратили свою деятельность в России

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Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (признаны в России иноагентами. — Прим. ред.) и общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Об этом сообщает ТАСС. Заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле присутствуют секретные материалы. Процесс начался еще утром в среду и затянулся на весь день, прения между сторонами продолжались до ночи.

Еще в ходе предварительного заседания по делу суд ограничил деятельность структур, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным — до конца рассмотрения иска им запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах.

В прокуратуре полагают, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, а их целью является создание условий для изменения основ конституционного строя.

Не дожидаясь судебного решения по этому делу, в апреле Росфинмониторинг включил штабы Навального в перечень экстремистских организаций. Это не запретило деятельность организации целиком, но ограничивает возможность совершения экономических операций. Впрочем, за день до этого решения соратник оппозиционера Леонид Волков объявил о закрытии штабов по всей стране.

Сам Алексей Навальный сейчас находится в колонии — его приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу «Ив Роше». Один год из этого наказания Навальный уже провел под домашним арестом. Таким образом, ему остается провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.

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Алексей НавальныйФБКштаб Навальногосуд
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