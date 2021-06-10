Суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями

Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (признаны в России иноагентами. — Прим. ред.) и общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Об этом сообщает ТАСС. Заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле присутствуют секретные материалы. Процесс начался еще утром в среду и затянулся на весь день, прения между сторонами продолжались до ночи.



Еще в ходе предварительного заседания по делу суд ограничил деятельность структур, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным — до конца рассмотрения иска им запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах.

