Адвокат назвал причины отстранения от должности вице-мэра Новосибирска — он общался с прессой

Как рассказал Денисенко корреспонденту НГС со ссылкой на постановление суда, поводом для соответствующего ходатайства стало то, что вице-мэр «в силу занимаемой должности имеет большое влияние и авторитет у жителей Новосибирска, а также имеет доступ к беспрепятственному освещению в СМИ процесса уголовного судопроизводства». Так, чиновник давал интервью разным средствам массовой информации, в том числе и НГС.

