Адвокат назвал причины отстранения от должности вице-мэра Новосибирска — он общался с прессой

Адвокат заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова Евгений Денисенко прокомментировал информацию о временном отстранении от должности своего клиента на период предварительного следствия по уголовному делу о клевете.
Как рассказал Денисенко корреспонденту НГС со ссылкой на постановление суда, поводом для соответствующего ходатайства стало то, что вице-мэр «в силу занимаемой должности имеет большое влияние и авторитет у жителей Новосибирска, а также имеет доступ к беспрепятственному освещению в СМИ процесса уголовного судопроизводства». Так, чиновник давал интервью разным средствам массовой информации, в том числе и НГС.
—Следователь считает, что Артем Скатов указанными интервью «формировал неверное общественное мнение о якобы его непричастности к совершению инкриминируемого преступления», — сообщил НГС Евгений Денисенко. — Суд, удовлетворяя ходатайство следователя, подтвердил наличие у Скатова большого влияния и авторитета среди жителей Новосибирска и сделал вывод, что ввиду своего авторитета, а также наличия доступа к средствам массовой информации он «может воспрепятствовать производству по уголовному делу».
По мнению адвоката, вывод суда носит «вероятностный, предположительный характер о будущих событиях». Он отметил, что фактических данных о намерениях чиновника воспрепятствовать производству по уголовному делу не приведено якобы ни следствием, ни судом.
— Следствие по делу началось 17 марта 2022 года. На протяжении 9 месяцев следователь не удосужился взять со Скатова Артема даже подписку о неразглашении, что давало ему право обсуждать свою непричастность и невиновность в инкриминируемом деянии, в том числе и в СМИ, — рассказал НГС Евгений Денисенко.
Адвокат уточнил, что срок следствия по уголовному делу заканчивается 17 января 2023 года и якобы имеющаяся у Скатова возможность «воспрепятствовать производству по уголовному делу» была обнаружена следователем только на завершающем этапе этого производства.
Уголовное дело о клевете возбудили после заявления депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Изначально Артем Скатов проходил по нему свидетелем, а затем — подозреваемым.