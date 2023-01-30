Обращение новосибирской ОП об отмене выборов мэра поступило в Заксобрание

Обращение общественной палаты Новосибирской области об отмене прямых выборов мэра города поступило в региональное Заксобрание. Его рассмотрят на профильном комитете по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.
— Поступило в пятницу вечером, будет рассмотрено профильным комитетом. У них запланировано заседание на 14 февраля, но могут быть внесены изменения, — сообщили НГС в пресс-службе Заксобрания.
На заседание может прийти депутат из любого другого комитета и высказать свое мнение.
26 января общественная палата Новосибирской области на заседании поддержала отмену прямых выборов. Вопрос обсуждали 20 минут — все участники высказали схожие мнения, а затем единогласно поддержали отмену. НГС побывал на заседании палаты — здесь можно почитать, как оно прошло. Теперь обращение палаты рассмотрят депутаты Заксобрания, после чего в региональный закон могут внести поправки об отмене выборов.
Против отмены выборов высказывались новосибирские политики.