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Обращение новосибирской ОП об отмене выборов мэра поступило в Заксобрание

Его уже зарегистрировали и рассмотрят в ближайшее время

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Новосибирск — один из немногих региональных центров, где сохранились прямые выборы главы города

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Обращение общественной палаты Новосибирской области об отмене прямых выборов мэра города поступило в региональное Заксобрание. Его рассмотрят на профильном комитете по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.

— Поступило в пятницу вечером, будет рассмотрено профильным комитетом. У них запланировано заседание на 14 февраля, но могут быть внесены изменения, — сообщили НГС в пресс-службе Заксобрания.

На заседание может прийти депутат из любого другого комитета и высказать свое мнение.

26 января общественная палата Новосибирской области на заседании поддержала отмену прямых выборов. Вопрос обсуждали 20 минут — все участники высказали схожие мнения, а затем единогласно поддержали отмену. НГС побывал на заседании палаты — здесь можно почитать, как оно прошло. Теперь обращение палаты рассмотрят депутаты Заксобрания, после чего в региональный закон могут внести поправки об отмене выборов.

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