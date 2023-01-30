Обращение новосибирской ОП об отмене выборов мэра поступило в Заксобрание

26 января общественная палата Новосибирской области на заседании поддержала отмену прямых выборов. Вопрос обсуждали 20 минут — все участники высказали схожие мнения, а затем единогласно поддержали отмену. НГС побывал на заседании палаты — здесь можно почитать, как оно прошло. Теперь обращение палаты рассмотрят депутаты Заксобрания, после чего в региональный закон могут внести поправки об отмене выборов.