Профильный комитет Заксобрания поддержал отмену выборов мэра в Новосибирске — теперь закон рассмотрят депутаты

Против отмены выборов высказался коммунист Владимир Карпов.

— 30 лет тому назад была зарегистрирована Коммунистическая партия РФ. За эти 30 лет неоднократно вопросы о преимуществах разных систем замещения своих должностей депутатами разных уровней обсуждались и оспаривались. И, наверное, это будет продолжаться длительное время. Сегодня могу говорить только о своей позиции — я голосую против, потому что все 30 лет это позиция [моей] партии, — сказал Карпов.