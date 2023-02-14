freedom
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 7/10
usd 73.63
eur 78.67
Тема дняСМИ сообщают об обысках в пяти МКУ
Все новости
Все новости
Подробности

Профильный комитет Заксобрания поддержал отмену выборов мэра в Новосибирске — теперь закон рассмотрят депутаты

Законопроект рассмотрят на сессии 20 февраля

317

За отмену проголосовали 5 членов комитета, против — 2

Поделиться

Сегодня, 14 февраля, члены комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Новосибирской области поддержали отмену выборов в Новосибирске и Кольцово. За проголосовали 5 депутатов, против — 2. Законопроект обсудят на сессии 20 февраля.

В комитете представители «Единой России» сейчас — Игорь Умербаев, Павел Кива и Валерий Бадьин. Четвертый единоросс — Владимир Лаптев — находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.

Остальные члены комитета: коммунисты Владимир Карпов и Евгений Смышляев, представитель ЛДПР Александр Щербак, независимый депутат Константин Антонов.

С докладом выступал председатель комитета Игорь Умербаев, он рекомендовал принять законопроект в двух чтениях.

— Предлагается установить единый подход, согласно которому глава муниципального образования избирается соответствующим представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, сроком на 5 лет, — сказал Игорь Умербаев.

Против отмены выборов высказался коммунист Владимир Карпов.

— 30 лет тому назад была зарегистрирована Коммунистическая партия РФ. За эти 30 лет неоднократно вопросы о преимуществах разных систем замещения своих должностей депутатами разных уровней обсуждались и оспаривались. И, наверное, это будет продолжаться длительное время. Сегодня могу говорить только о своей позиции — я голосую против, потому что все 30 лет это позиция [моей] партии, — сказал Карпов.

Остальные выступающие на комиссии поддержали отмену выборов, это были Константин Антонов, Валерий Бадьин, Ирина Диденко и Алексей Щербак. Последний заявил, что система назначения глав муниципалитетов «доказала свою эффективность во всём мире»:

— Я поддерживаю принятие данного законопроекта. Мы видели довольно богатое общественное обсуждение, что, в общем-то, понятно. Были и эмоции, что тоже понятно, но не всегда они идут в угоду делу. Здесь [нужно] сакцентировать внимание вот на чем. Мы сегодня не делаем выбор между добром и злом, светом и тьмой, мы делаем выбор между двумя моделями. При этом новая модель многократно уже доказала свою эффективность во всём мире. Ни больше ни меньше, — сказал Алексей Щербак.

Обсуждение отмены выборов мэра в Заксобрании инициировала общественная палата Новосибирской области. На своем заседании 26 января орган поддержал отмену прямых выборов. Вопрос обсуждали 20 минут — все участники высказали схожие мнения, а затем единогласно поддержали отмену. НГС побывал на заседании палаты — здесь можно почитать, как оно прошло.

По теме

Заксобрание Новосибирской областиМэр НовосибирскаМэрия Новосибирска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter