«Мнимая самостоятельность»: как Общественная палата за 20 минут решила отменить выборы мэра Новосибирска

Региональная Общественная палата поддержала отмену прямых выборов в Новосибирске. Обсуждение начали неделю назад и завершили сегодня,
Общественная палата (ОП) инициировала обсуждение отмены выборов якобы после многочисленных писем горожан. Как рассказывала председатель палаты Галина Гриднева, к ним обращались новосибирцы, недовольные качеством городского управления. Чаще всего жители города жаловались «на состояние и качество дорог; работу сферы ЖКХ, точечную застройку и нагрузку на коммунальные сети; вандализм; снос газетных киосков».
Что было на 20-минутном обсуждении
Участники всех заседаний ОП по отмене выборов мэра единодушно поддерживали решение, исключением не стала и итоговая встреча, которая прошла
— Мы тут все уже имеем определенное мнение, просто еще раз проговариваем, — заметила председатель ОП Галина Гриднева.
Председатель областного совета ветеранов Виктор Леонов назвал закон о местном самоуправлении «достаточно вымученным» и «написанным на западный манер», а прямые выборы мэра — «мнимой самостоятельностью».
— Коллеги, думаю, мы должны убедить население, что через депутатский корпус, который избирают горожане, нужно проводить избрание мэра. Это даст ответственность депутатскому корпусу, — высказался Виктор Леонов.
Еще одним его аргументом было то, что во времена, когда управленцы назначались комиссией, городское хозяйство «работало наиболее стабильно». Виктор Леонов привел и немного статистики: за последние 10 лет явка на выборах снизилась. В 2009 году она составляла 50%, а в
Отмена прямых выборов поможет избежать протестного голосования, считает председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами и ОНК Марина Щербенева.
— К сожалению, мы имеем печальный опыт, когда в результате протестного голосования
На выборах в 2014 году Анатолий Локоть действительно был кандидатом от оппозиции. Он победил единоросса Владимира Знаткова благодаря объединению вокруг него нескольких кандидатов. Во время избрания на второй срок Локоть, наоборот, выступил системным кандидатом — его поддерживал тогда еще врио главы Новосибирской области Андрей Травников, назначенный Путиным. Локоть и Травников выступили с совместным заявлением о достигнутых договоренностях, по которым мэр отказывается от губернаторских амбиций, в обмен получая гарантии сохранения прямых выборов градоначальника в 2019 году.
На итоговое обсуждение пришел и спикер новосибирского горсовета, единоросс Дмитрий Асанцев.
— Выработалась некая социальная привычка за долгие годы, что мэр избирался на прямых выборах. Переход к другой модели всегда достаточно непростая процедура, — философски отметил Асанцев.
Других мнений участники обсуждения не высказали, поэтому председатель Общественной палаты поспешила провести голосование. Все участники выступили за отмену прямых выборов и модель конкурсного назначения. Общественная палата не обладает правами законодательной инициативы, поэтому в ближайшее время орган направит депутатам Заксобрания письмо с просьбой рассмотреть возможность поменять областной закон.
Информационная кампания по отмене выборов мэра в Новосибирске разворачивалась стремительно. В декабре городские СМИ начали перепечатывать пост политолога Сергея Старовойтова, который он опубликовал в собственном телеграм-канале. Старовойтов написал, что новосибирские политологи и журналисты поделились с ним прогнозами о скорой реформе системы выборов мэра. В январе на нескольких ресурсах вышла серия публикаций в поддержку отмены выборов, обращала внимание Тайга.инфо. Вскоре обсуждение отмены начала и Общественная палата.
Есть ли другие мнения?
Хотя члены Общественной палаты и областные СМИ транслируют идею поддержки отмены выборов мэра, есть и те, кто выступает против. Недавно о сохранении выборов высказался авторитетный единоросс из Заксобрания Николай Мочалин. В интервью «Континенту Сибирь» он заявил, что действующей власти, к которой у людей и так достаточно претензий, отмена голосования невыгодна.
— Выборы мэра Новосибирска нужны. Что в них страшного? Чем избранный глава может напакостить? Что он может испортить? Москва и Санкт-Петербург — отдельная тема, это города федерального значения, а у руководителя нашего муниципалитета денег всё равно ни на что нет. Мэр — самая безобидная инстанция. Что он может, если ему ресурсов хватает только на то, чтобы в Дзержинском районе пару раз прибраться? — сказал Мочалин.
Против отмены высказывались и новосибирские политики, опрошенные НГС.
— Мэр — это не просто специалист, как говорят, по дерьму и пару, но и человек, который определяет стратегию и будущее развитие города. У него должно быть видение. Это видение может дать только политик, который участвует в выборах, а не чиновник, которого назначили, — говорил независимый депутат горсовета Ростислав Антонов.
Сохранение прямых выборов поддержали и читатели НГС. По результатам опроса на нашем сайте, 72% из них не поддержали отмену прямых выборов мэра, 17% выступили за отмену голосования, еще 12% опрошенных заявили, что им всё равно.
В декабре прошлого года новосибирский губернатор-единоросс Андрей Травников заявил, что считает возможной отмену прямых выборов мэра Новосибирска.
— Я отношусь к отмене как к возможной. Она возможна. Никаких препятствий не вижу, — сказал он. Анатолий Локоть тогда заявил журналистам, что пока не готов рассуждать на эту тему.
Сейчас в стране остались всего 6 региональных центров, где сохранилось прямое голосование за градоначальников: Новосибирск, Улан-Удэ, Якутск, Хабаровск, Анадырь и Абакан.