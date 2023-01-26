«Мнимая самостоятельность»: как Общественная палата за 20 минут решила отменить выборы мэра Новосибирска

Общественная палата (ОП) инициировала обсуждение отмены выборов якобы после многочисленных писем горожан. Как рассказывала председатель палаты Галина Гриднева, к ним обращались новосибирцы, недовольные качеством городского управления. Чаще всего жители города жаловались «на состояние и качество дорог; работу сферы ЖКХ, точечную застройку и нагрузку на коммунальные сети; вандализм; снос газетных киосков».

Что было на 20-минутном обсуждении