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Суд оставил в СИЗО депутата новосибирского Заксобрания от «Единой России»

Он пробудет под стражей до 26 марта

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Лаптева обвиняют в получении взятки

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Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания в СИЗО депутату-единороссу Владимиру Лаптеву. Он пробудет под стражей до 26 марта.

Владимира Лаптева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290) и даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

— Постановлением Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 23.01.2023 продлен срок содержания под стражей до 26 марта 2023 года в отношении Лаптева В. В., — сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.

Владимира Лаптева задержали 27 сентября. На него завели дело о получении взятки, дома у депутата прошли обыски. По версии следствия, Лаптев, будучи председателем комиссии Заксобрания по экологии, за вознаграждение устроил туда другого депутата.

Владимир Лаптев несколько раз избирался в Заксобрание области от «Единой России», какое-то время работал в Совете Федерации. Читайте подробности его биографии по ссылке.

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