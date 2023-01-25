Суд оставил в СИЗО депутата новосибирского Заксобрания от «Единой России»

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания в СИЗО депутату-единороссу Владимиру Лаптеву. Он пробудет под стражей до
Владимира Лаптева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (
— Постановлением Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 23.01.2023 продлен срок содержания под стражей до
Владимира Лаптева задержали
Владимир Лаптев несколько раз избирался в Заксобрание области от «Единой России», какое-то время работал в Совете Федерации. Читайте подробности его биографии по ссылке.