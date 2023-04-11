Презумпция согласия: как депутаты решали судьбу выборов мэра Новосибирска и пришли к выводу, что во всём виноваты горожане

— Это обязывает депутатов в большей степени участвовать в принятии решения и контролировать деятельность главы. В этом случае депутаты ответственны перед избирателями и за деятельность главы, и за свою работу, — объяснил Андрей Макарцев.



При этом одну из главных проблем, которую озвучивают критики конкурсной системы — отсутствие прозрачности процедуры — он парировал тем, что то же говорят и про другие модели выбора главы города.



Глава Карасукского района и по совместительству председатель экспертного совета Совета муниципальных образований Новосибирской области Александр Гофман начал своё выступление с того, что районом руководит с 2000 года: началось всё с прямого назначения постановлением губернатора, но потом пришлось пройти и через выборы, и через перевыборы, и через конкурсы. Такое постоянство он объяснил качеством своей работы. Среди предложений горожан, которые просили не отменять выборы мэра, Александр Гофман не нашёл тех, которые могут быть учтены.

