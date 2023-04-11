Презумпция согласия: как депутаты решали судьбу выборов мэра Новосибирска и пришли к выводу, что во всём виноваты горожане

Утром 11 апреля большой зал мэрии Новосибирска полон. Мест внутри хватает не всем, и импровизированный зрительный зал организовали в фойе перед входом. Именно зрительный, так как все действие шло за закрытыми дверями по телетрансляции, а круг активных участников, кажется, был определен заранее. В большом зале обсуждали важное для города решение: отмену прямых выборов мэра Новосибирска — процедуру, уже фактически вышедшую на финишную прямую. На публичных слушаниях побывала и журналист НГС.
В течение всего часа, который отвели на публичные слушания (надо сказать, что иногда районные слушания о застройке проходят дольше и активнее), все участники так или иначе повторяли, что мы все тут зря, в общем-то, собрались. Дело в том, что в конце февраля был принят областной закон об отмене прямых выборов мэра, который вступил в силу с 1 марта, и теперь до июня городские депутаты должны привести в соответствие с ним Устав города Новосибирска. То есть фактически обязаны заменить в главном городском документе процедуру прямых выборов главы города на конкурсную.
Для того, чтобы оценить легитимность этого решения, выступить позвали трех экспертов. Два из них представляли НГУЭУ, один — старую гвардию муниципальных политиков. За общим гулом в переполненном зале слышно их было плохо, на секунду даже закралась мысль, что это было одним из обязательных условий выбора эксперта. Но формальности так или иначе были соблюдены.
Сергей Кустов — кандидат юридических наук, доцент кафедры административного, финансового и корпоративного права юрфака НГУЭУ — половину выступления цитировал проект решения, а во второй резюмировал, что оно не противоречит ни Конституции, ни федеральному, ни региональному законодательству — в отличие от поступивших предложений прямые выборы не отменять.
Его коллега, также кандидат юридических наук, декан факультета госсектора НГУЭУ Андрей Макарцев заметил, что конкурсное определение мэра увеличивает ответственность депутатов перед их избирателями, чего, видимо, сейчас не хватает.
— Это обязывает депутатов в большей степени участвовать в принятии решения и контролировать деятельность главы. В этом случае депутаты ответственны перед избирателями и за деятельность главы, и за свою работу, — объяснил Андрей Макарцев.
При этом одну из главных проблем, которую озвучивают критики конкурсной системы — отсутствие прозрачности процедуры — он парировал тем, что то же говорят и про другие модели выбора главы города.
Глава Карасукского района и по совместительству председатель экспертного совета Совета муниципальных образований Новосибирской области Александр Гофман начал своё выступление с того, что районом руководит с 2000 года: началось всё с прямого назначения постановлением губернатора, но потом пришлось пройти и через выборы, и через перевыборы, и через конкурсы. Такое постоянство он объяснил качеством своей работы. Среди предложений горожан, которые просили не отменять выборы мэра, Александр Гофман не нашёл тех, которые могут быть учтены.
Когда дело дошло до вопросов экспертам, первым же оказался вопрос о смысле публичных слушаний.
— Если кто-то из общественности считал, что выборы мэра Новосибирска нельзя отменять, то решение Заксобрания о принятии этого закона можно было обжаловать. Никто не обжаловал, — заметил на это Андрей Макарцев.
Выступления на публичных слушаниях достались, в основном, депутатам. Хотя, конечно, ещё выступил Роман Бубенов — представитель региональной Общественной палаты, которая инициировала процесс и приняла решение за 20 минут. Также зачем-то высказались депутаты Заксобрания, тоже уже принявшие решение на своём уровне в феврале. На выступление других жителей города времени по регламенту ожидаемо не хватило.
Те, кто дорвался до микрофона, в подавляющем большинстве высказались за отмену прямых выборов. Одним из немногих исключений стала лидер новосибирского «Яблока» Наталья Чубыкина, которая предупредила, что в случае отмены выборов усиливается региональная власть, а муниципальная фактически теряет силу.
— Сторонники реформы утверждают, что назначение мэра Советом депутатов приведёт к взаимодействию с главой городской администрации, ускорит принятие решений. Но мы считаем, что усиление властной вертикали ухудшит качество принимаемых решений, а ускорение этих решений не есть положительный результат, — говорила она. — В результате принимать решение будет несколько узких групп чиновников и членов финансово-промышленных групп.
Выступавшая за ней депутат Горсовета Ирина Беспечная в очередной раз напомнила, что решение по сути принято, поэтому все возражения уже бессмысленны и неуместны. При этом, как считает депутат, в выборах у нас участвуют либо лидеры партий, либо самовыдвиженцы. И если качества вторых она обсуждать не стала, то первые, по её мнению, городом руководить не могут — компетенции не те. При этом она не забыла уколоть Наталью Чубыкину, сказав, что даже и не помнит кандидата от «Яблока» на мэрских выборах.
— Человек, которого выдвигают, не есть качественный управленец, — убеждена Ирина Беспечная. — Когда я шла сюда, чтобы высказать своё мнение, я чётко сознавала, что мы делегированы избирателями нести их мнение. Прежде чем здесь выражать своё мнение, надо спросить у избирателей: вы за закон? На моём округе они за, и они удивлены, почему этот закон только с 1 марта 2023 года вступил в силу, а не года 3–4 назад.
О том же говорил лидер новосибирского отделения партии «Коммунисты России» Андрей Щукин — он дополнительно подчеркнул, что ни в коем случае не надо путать партию с КПРФ. Представляющий последнюю Антон Тыртышный считает, что решение об отмене прямых выборов мэра политически нелогично.
Ещё один депутат Горсовета Игорь Кудин заметил, что отмена прямых выборов мэра — прямое следствие их незначительности для горожан. Явка на них с 2009 года по 2019 упала с 49% до 20%, напомнил он. О том, что самих депутатов новосибирцы выбирать тоже не рвутся (в 2020 году явка составила всего 28%), он не упомянул.
Игорь Кудин также напомнил, что на выборы мэра в бюджете 2024 года заложено 96,6 миллиона рублей — лучше, дескать, на эти деньги тротуары отремонтировать. Руководитель ТОС «Каменка» Антон Проценко (кстати, единственный представитель общественности, которому удалось выступить) предложил направить сэкономленные деньги общественным организациям. Во сколько обойдётся конкурсная процедура по выбору нового мэра, никто, похоже, ещё не считал.
Интереснее всего, пожалуй, были доводы депутата Заксобрания Константина Антонова, который фактически назвал выборы мэра бессмысленными и по сути не легитимными. Так что их отмена вряд ли что-то испортит.
— Якобы лишается народ контроля за властью — что, сегодня у нас население контролирует власть? Ну нет, конечно, — признал он. — 20% — это что, большинство? Нет, конечно.
И вообще, сказал Антонов, проблема демократии — в кризисе большинства, которого нет и не будет больше в современном мире.
— Вот, в Финляндии после последних выборов — 3 партии по 20%, — внезапно продолжил региональный депутат, — в Италии и Израиле — та же картина.
Сравнивать парламенты других демократических стран с российской Госдумой, которая на 72,3% состоит из одной политической фракции, он почему-то не стал.
Лейтмотивом всего часа общественных слушаний оказалась ёмкая фраза Андрея Макарцева «презумпция согласия». Горожане перестали активно участвовать в выборах мэра — и едва ли не вынудили Общественную палату и депутатов Заксобрания инициировать и принять областной закон, отменяющий непопулярные выборы. Горожане не обжаловали решение депутатов Заксобрания — и теперь депутаты уже Горсовета должны вносить изменения в Устав Новосибирска. А потом им придётся самим выбирать некоего профессионала.
Будем надеяться, что в его резюме найдётся успешный опыт управления каким-нибудь мегаполисом.
Стоит отметить, что первые разговоры об отмене прямых выборов мэров в России начались ещё в нулевых — для начала их предложили назначать губернаторам. Занимавший тогда пост главы Новосибирска Владимир Городецкий высказался резко против. В 2010 году того же мнения придерживался губернатор Новосибирской области Василий Юрченко.
При этом в 2013 году Владимир Городецкий поддержал отмену второго тура выборов мэра, а затем это решение принял Горсовет.
Перед судьбоносной во многих смыслах победой Анатолия Локтя на выборах в 2014 году городские депутаты снова выступили против прямых выборов мэра, а после его победы Владимир Городецкий, уже в должности и.о. губернатора Новосибирской области, подтвердил, что его точка зрения от смены поста не изменилась. Новосибирск остался муниципалитетом с выборами, хотя во многих других муниципальных образованиях области их отменили.
О том, что слабая победа Анатолия Локтя в 2019 году может обернуться отменой прямых выборов мэра, эксперты предупреждали сразу. Но власти дали выдохнуть и снова подняли этот вопрос только в конце прошлого года. Такое решение поддержал и губернатор Андрей Травников, и годами выступавший против Владимир Городецкий.
Противоположные мнения, разумеется, тоже были, но, видимо, недостаточно авторитетные. Например, против высказался лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и ряд новосибирских политиков.