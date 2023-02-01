Владимир Городецкий высказался про отмену прямых выборов мэра в своем телеграм-канале

Бывший мэр Новосибирска, бывший губернатор Новосибирской области, ныне сенатор Владимир Городецкий поддержал отмену прямых выборов мэров крупных городов в Российской Федерации — сообщение появилось в телеграм-канале «Владимир Городецкий». Сенатор подтвердил НГС, что это действительно его телеграм-канал.
— Чаша весов в моих аргументах за и против изменения системы выборов глав муниципалитетов склоняется в пользу отмены прямого голосования. Есть у этого серьезного шага свои плюсы, есть и минусы. Но на данном конкретном историческом отрезке времени развития системы политического и административного устройства нашего общества я считаю, что необходимо назначать мэра, — считает бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий.
По его мнению, легитимности в прямых выборах мэров российских городов в последние годы мало.
— Если брать в качестве примера Новосибирск, то на последних выборах проголосовали лишь 20 процентов избирателей. Ну какая же это легитимность? — задается вопросом сенатор. — Не стоит забывать и об актуальных вопросах укрепления вертикали власти в регионах России. Для выстраивания эффективной связки «глава региона — глава муниципалитета» более перспективной и результативной с точки зрения будущего стратегического развития любого субъекта в нашей стране является именно система конкурсного назначения мэров.
Отмена прямых выборов мэра — горячая тема для дискуссий в последние месяцы. На днях против отмены прямых выборов высказался лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он считает, что в этом случае «Единая Россия» превратит граждан в политических «молчунов».
Напомним, отмену прямых выборов поддержала Общественная палата, письмо от нее зарегистрировали в Заксобрании региона. НГС спросил у новосибирских политиков, что они думают по этому поводу — большинство высказались против.