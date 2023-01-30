«Граждан превращают в "молчунов"»: Сергей Миронов высказался против отмены выборов мэра Новосибирска

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказался против отмены прямых выборов мэра в Новосибирске. По его словам, такими действиями «Единая Россия» превращает граждан в политических «молчунов».
— Новосибирск — один из шести и самый крупный региональный центр, где еще сохраняются прямые выборы мэра. Но теперь и здесь запущен до боли знакомый процесс — Общественная палата за 20 минут принимает поворотное решение якобы «по заявкам» граждан, а единороссы в Заксобрании против такого предложения наверняка не устоят. Причем с самими гражданами это даже не обсуждают — их просто отстраняют от избирательных процессов, превращают в этаких политических «молчунов». Каждый раз, отменяя прямые выборы мэров в том или ином городе, ЕР, по сути, оскорбляет людей, якобы не способных выбрать себе градоначальника, — цитирует Миронова пресс-служба партии.
Позиция СРЗП — возвращение прямых выборов мэров по всей стране, напомнил Сергей Миронов. В текущих условиях она особенно актуальна.
— Монополисты из ЕР последовательно уничтожают систему выборов, не заботясь о последствиях. Выборы — это прямая связь между властью и обществом, обрыв которой сегодня крайне опасен, — добавил Сергей Миронов.
Общественная палата поддержала отмену выборов на прошлой неделе. Организация направила соответствующее письмо в Заксобрание региона, там его уже зарегистрировали. Вопрос об отмене выборов начали обсуждать в конце прошлого года — при этом опрошенные НГС политики высказались против такого решения.