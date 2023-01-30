«Граждан превращают в "молчунов"»: Сергей Миронов высказался против отмены выборов мэра Новосибирска

— Новосибирск — один из шести и самый крупный региональный центр, где еще сохраняются прямые выборы мэра. Но теперь и здесь запущен до боли знакомый процесс — Общественная палата за 20 минут принимает поворотное решение якобы «по заявкам» граждан, а единороссы в Заксобрании против такого предложения наверняка не устоят. Причем с самими гражданами это даже не обсуждают — их просто отстраняют от избирательных процессов, превращают в этаких политических «молчунов». Каждый раз, отменяя прямые выборы мэров в том или ином городе, ЕР, по сути, оскорбляет людей, якобы не способных выбрать себе градоначальника, — цитирует Миронова пресс-служба партии.

