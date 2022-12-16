Андрей Травников высказался об отмене прямых выборов мэра Новосибирска

Губернатор Андрей Травников уверен, что отмена прямых выборов мэра Новосибирска возможна. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 16 декабря.
— Я отношусь к отмене выборов мэра, как к возможным. Никаких препятствий не вижу, — ответил на вопрос НГС Андрей Травников.
Сейчас Новосибирском руководит первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. В 2018 году прямые выборы отменили во всех муниципалитетах Новосибирской области, кроме Новосибирска и Кольцово. Тогда Анатолий Локоть решил быть мэром и отказался участвовать в выборах губернатора области.
Новосибирск остался один из 6 региональных центров в стране, где не отменили прямые выборы мэра. Мы узнали у новосибирских политиков и эксперта, что они думают об отмене прямых выборов градоначальника и считают ли это возможным. Кроме того, мы посмотрели, что думают новосибирцы об отмене выборов.
Следить за выступлением губернатора можно в телеграм-канале НГС.