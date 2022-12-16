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Андрей Травников высказался об отмене прямых выборов мэра Новосибирска

По словам губернатора НСО, такое решение возможно

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Новосибирск — один из 6 региональных центров в стране, где не отменили прямые выборы мэра

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Губернатор Андрей Травников уверен, что отмена прямых выборов мэра Новосибирска возможна. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 16 декабря.

— Я отношусь к отмене выборов мэра, как к возможным. Никаких препятствий не вижу, — ответил на вопрос НГС Андрей Травников.

Сейчас Новосибирском руководит первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. В 2018 году прямые выборы отменили во всех муниципалитетах Новосибирской области, кроме Новосибирска и Кольцово. Тогда Анатолий Локоть решил быть мэром и отказался участвовать в выборах губернатора области.

Новосибирск остался один из 6 региональных центров в стране, где не отменили прямые выборы мэра. Мы узнали у новосибирских политиков и эксперта, что они думают об отмене прямых выборов градоначальника и считают ли это возможным. Кроме того, мы посмотрели, что думают новосибирцы об отмене выборов.

Следить за выступлением губернатора можно в телеграм-канале НГС.

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