«Вы не мои избиратели». Новосибирский депутат отказалась почистить двор жителей своего округа

В Новосибирске депутат отказалась почистить от снега двор дома в своем округе
Депутат горсовета Ирина Беспечная отказала жителям своего округа на улице Адриена Лежена в чистке двора от снега. Об этом редакции НГС рассказал житель одного из домов Артём Демченко.
Как объяснил Артём Демченко корреспонденту НГС, депутаты горсовета часто публикуют «показушные уборки» дворов и дорог в своих соцсетях. В одном из последних постов в Facebook депутат отметила расчищенный проезд у дома на улице Адриена
— Вообще непонятно, почему депутат этим занимается — этим должны заниматься специализированные службы, — заметил Артём Демченко в разговоре с НГС. — Обращение касалось того, что раз уж вы чистите где-то, то, может, везде уже почистите.
В ответ в одном из аудиосообщений Ирина Беспечная отметила, что формально не является депутатом для жителей этого дома.
— Во-первых, вы не мой избиратель, так как ваши дома, именно с
По данным сайта Избирательной комиссии Новосибирской области, Ирина Беспечная на участке, к которому относится дом на Адриена
В разговоре с корреспондентом НГС депутат подтвердила, что действительно так ответила, но подчеркнула, что очистить двор было невозможно из-за припаркованных в нем машин, а указанное аудиосообщение было вырвано из контекста.
— Этот молодой человек постоянно меня провоцирует: «Вы обязаны, вы должны». Речь шла о придомовой территории, и я ответила, что не обязана. Он мне сказал, что тогда моя задача — заставить [мэрию] во всём городе чистить, — рассказала Ирина Демченко. — Я депутат, я не должна чистить дороги. Он может мне прислать по почте обращение от граждан, чтобы почистили дорогу, я это обращение подкрепляю и отправляю в администрацию, чтобы оказали содействие. Но не в таком тоне.
При этом новосибирские депутаты порой приходят на помощь не только своим избирателям: в прошлом году один из них при помощи друга, молотка и надувного матраса пытался спасти застрявшую на озере утку.