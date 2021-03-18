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«Вы не мои избиратели». Новосибирский депутат отказалась почистить двор жителей своего округа

Она заметила, что они выбирали другого кандидата, а по закону должны чистить двор сами

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Новосибирец потребовал у депутата почистить его двор, а на отказ предложил разобраться с чисткой снега во всём городе

Новосибирец потребовал у депутата почистить его двор, а на отказ предложил разобраться с чисткой снега во всём городе

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В Новосибирске депутат отказалась почистить от снега двор дома в своем округе

Депутат горсовета Ирина Беспечная отказала жителям своего округа на улице Адриена Лежена в чистке двора от снега. Об этом редакции НГС рассказал житель одного из домов Артём Демченко.

Как объяснил Артём Демченко корреспонденту НГС, депутаты горсовета часто публикуют «показушные уборки» дворов и дорог в своих соцсетях. В одном из последних постов в Facebook депутат отметила расчищенный проезд у дома на улице Адриена Лежена, 17, и мужчина попросил ее почистить и двор. «Снега много, у ТСЖ уже денег нет», — написал он депутату в личной переписке в WhatsApp (скриншоты имеются в распоряжении редакции НГС).

— Вообще непонятно, почему депутат этим занимается — этим должны заниматься специализированные службы, — заметил Артём Демченко в разговоре с НГС. — Обращение касалось того, что раз уж вы чистите где-то, то, может, везде уже почистите.

В ответ в одном из аудиосообщений Ирина Беспечная отметила, что формально не является депутатом для жителей этого дома.

— Во-первых, вы не мой избиратель, так как ваши дома, именно с 17-го по 19-й, за меня не голосовали. Я заняла на вашем участке только третье место. Соответственно, я вам ничего вообще не должна: вы меня не выбирали, вы не мои избиратели, — сказала депутат. — Второе, что касается чистки снега: вы собственники своих территорий, вы должны на свои средства чистить этот снег — по закону.

По данным сайта Избирательной комиссии Новосибирской области, Ирина Беспечная на участке, к которому относится дом на Адриена Лежена, 17, действительно заняла третье место — ее обошли Игорь Салов и Владимир Мошкович. Между тем в целом по округу она победила, набрав около трети голосов избирателей.

В разговоре с корреспондентом НГС депутат подтвердила, что действительно так ответила, но подчеркнула, что очистить двор было невозможно из-за припаркованных в нем машин, а указанное аудиосообщение было вырвано из контекста.

— Этот молодой человек постоянно меня провоцирует: «Вы обязаны, вы должны». Речь шла о придомовой территории, и я ответила, что не обязана. Он мне сказал, что тогда моя задача — заставить [мэрию] во всём городе чистить, — рассказала Ирина Демченко. — Я депутат, я не должна чистить дороги. Он может мне прислать по почте обращение от граждан, чтобы почистили дорогу, я это обращение подкрепляю и отправляю в администрацию, чтобы оказали содействие. Но не в таком тоне.

При этом новосибирские депутаты порой приходят на помощь не только своим избирателям: в прошлом году один из них при помощи друга, молотка и надувного матраса пытался спасти застрявшую на озере утку.

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горсовет Новосибирскадепутат
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