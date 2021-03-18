«Вы не мои избиратели». Новосибирский депутат отказалась почистить двор жителей своего округа

Депутат горсовета Ирина Беспечная отказала жителям своего округа на улице Адриена Лежена в чистке двора от снега. Об этом редакции НГС рассказал житель одного из домов Артём Демченко.



Как объяснил Артём Демченко корреспонденту НГС, депутаты горсовета часто публикуют «показушные уборки» дворов и дорог в своих соцсетях. В одном из последних постов в Facebook депутат отметила расчищенный проезд у дома на улице Адриена Лежена, 17 , и мужчина попросил ее почистить и двор. «Снега много, у ТСЖ уже денег нет», — написал он депутату в личной переписке в WhatsApp (скриншоты имеются в распоряжении редакции НГС).

