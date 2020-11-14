Депутат из Новосибирска на надувном матрасе пытался спасти застрявшую на озере утку

Жители микрорайона «Стрижи» в Новосибирске второй день спасают утку, которая не может выбраться с озера, недавно покрывшегося льдом.
— Вчера в наш общественный клуб зашел один из местных жителей и сказал, что в середине озера, которое уже взялось льдом, сидят две утки. Судя по всему, вмерзли. Мы с ребятами сразу же туда выехали. Увидели, что там осталась небольшая полынья, и утки не вмерзли, они просто там сидят. Мы сначала попытались снежками их выгнать оттуда, чтобы они улетели. Но потом стало понятно, что одна летает, а вторая нет. У нее перебито крыло, она хромает, даже ходить не может, — рассказал корреспонденту НГС депутат Совета депутатов Новосибирска, руководитель общественного клуба «Стрижи» Игорь Украинцев.
После этого местные жители решили спасать птиц по-другому. Игорь Украинцев и его товарищ по очереди на надувном матрасе с помощью молотка пытались ползти за больной уткой, однако она бегала слишком быстро.
— Под вечер люди увидели в соцсетях эту историю, и нам привезли лодку резиновую. Мы на ней вдвоем стали пробирать, взяли с собой рыболовную сеть. Гонялись мы по озеру часа два, пока не кончились силы. Кидали в них сеть, но утка уворачивалась от сети. Потом мы «пришвартовались» к берегу, она там так и бегала со своей подружкой по озеру, — добавил депутат.
После этого общественнику позвонили представители Новосибирского зоопарка и предложили свою помощь. Сегодня они приехали и установили ловушку для уток. Сейчас местные жители ждут, когда птицы попадут в нее, чтобы передать в зоопарк.
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