Депутат из Новосибирска на надувном матрасе пытался спасти застрявшую на озере утку

Жители микрорайона «Стрижи» в Новосибирске второй день спасают утку, которая не может выбраться с озера, недавно покрывшегося льдом.

— Вчера в наш общественный клуб зашел один из местных жителей и сказал, что в середине озера, которое уже взялось льдом, сидят две утки. Судя по всему, вмерзли. Мы с ребятами сразу же туда выехали. Увидели, что там осталась небольшая полынья, и утки не вмерзли, они просто там сидят. Мы сначала попытались снежками их выгнать оттуда, чтобы они улетели. Но потом стало понятно, что одна летает, а вторая нет. У нее перебито крыло, она хромает, даже ходить не может, — рассказал корреспонденту НГС депутат Совета депутатов Новосибирска, руководитель общественного клуба «Стрижи» Игорь Украинцев.