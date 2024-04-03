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Политика Кто станет мэром Новосибирска эксклюзив «Я консультировался с Андреем Травниковым»: кандидат в мэры Новосибирска — о своем выдвижении

«Я консультировался с Андреем Травниковым»: кандидат в мэры Новосибирска — о своем выдвижении

Максим Кудрявцев подтвердил, что его поддерживает глава региона

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Максим Кудрявцев уверен, что город и область должны взаимодействовать

Кандидат на пост мэра Новосибирска и заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев рассказал НГС, почему решил участвовать в конкурсе. Он объяснил, что консультировался с губернатором Андреем Травниковым и получил его поддержку, в будущем Кудрявцев планирует сотрудничать с областью.

— Мое решение участвовать в выборах мэра Новосибирска было непростым, но абсолютно осознанным, продуманным и самостоятельным. Работу мэра трудно назвать легкой прогулкой, но я уверен в своих силах и готов к труду на благо нашего Новосибирска, на благо жителей, чтобы город хорошел и развивался, подтверждал своим развитием, качеством городской среды, качеством жизни людей высокий статус столицы Сибири. Конечно, в этой работе необходимо прежде всего слышать людей, опираться на мнение горожан при подготовке и реализации важнейших для города решений, — объяснил НГС Максим Кудрявцев.

Он также уточнил, на что опирался в своей программе.

— При принятии решения об участии в конкурсе на пост мэра я консультировался с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, и получил его поддержку. В случае моего избрания мэром Новосибирска я готов уже в новом статусе продолжать работать в команде губернатора, потому что вижу перспективы развития города прежде всего в консолидации усилий правительства области и муниципалитета, активном участии города в областных и федеральных программах. Это один из ключевых аспектов моей программы по развитию Новосибирска, над которой я продолжаю работать и уже завтра представлю ее на рассмотрение конкурсной комиссии, — говорит кандидат.

Прямые выборы главы Новосибирска отменили в прошлом году, теперь претендентов на пост главы будет выбирать специальная комиссия из восьми человек, а после решение примет горсовет. Посмотрите всех кандидатов, которые претендуют на пост мэра, среди них есть безработные, бизнесмены, депутаты.

Сначала на конкурс подали заявки 21 кандидат, но 2 апреля трое Роман Теленчинов (еще один заместитель губернатора), Максим Останин (заместитель министра промышленности) и Эдуард Кожемякин (председатель партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») сами решили отказаться от участия. Ранее эксперты НГС объясняли, что Останин и Теленчинов — страхующие дублёры, а Максим Кудрявцев станет будущем мэром города. Прежде уже сообщалось, что его кандидатуру согласовали в аппарате президента и именно Кудрявцева поддержит Андрей Травников.

Максим Георгиевич Кудрявцев — депутат Госдумы с 2016 года по 2021 год и бывший топ-менеджер «Ростелекома». Два года назад в декларации тогда еще депутат указал, что за год он заработал 9 миллионов 687 тысяч рублей: Кудрявцев оказался одним из самых обеспеченных депутатов от НСО. Семья в 2021 году владела автомобилями БМВ X6 xDrive35i и Mercedes Benz GL 400 4MATIC. В 2017 году Кудрявцев задекларировал доход в 52 миллиона рублей за год.

Несколько лет назад НГС писал о том, что полный тезка Кудрявцева владеет половиной особняка в ДНТ «Ельцовка», другой половиной — предположительно, его жена. Внутри дома были бильярдная, финская парная, ванна на ножках и королевская кровать, всё продавали за 68 миллионов рублей.

Конкурс на пост мэра пройдет уже завтра, 4 апреля, на нем комиссия отберет не менее двух кандидатов. После будущего мэра выберут депутаты горсовета.

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Мэр Конкурс Кандидат Глава города Максим Кудрявцев
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