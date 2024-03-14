Дотянулись до Академа: застройщики скупают земли на окраине Новосибирска за огромные деньги — как перестроят район

Два ЖК и бизнес-центр

В начале марта на конкурсах разыграли три участка в Академгородке, в ходе торгов цены на них взлетели в несколько раз. Одна из территорий под комплексное развитие (КРТ) разделена на два участка в границах улиц Российской, Героев Труда, Рубиновой и Иванова, общая площадь — более 4 га.

Стоимость на право реализации КРТ на торгах подняли в 7 раз: со 104 миллионов рублей до 704 миллионов. На аукцион подавали заявки шесть застройщиков: «Проект-С-64» (входит в московскую ГК «Самолет»), «РНГС-Академинвест», «Грандпарк», «Страна М 8», «Вира Недвижимость», «Расцветай на Гоголя». Победителем стала компания депутата заксобрания Никиты Галитарова «Грандпарк».