В Академгородке продали участок за 1 миллиард — на месте советских двухэтажек появится новый ЖК

— Выиграла компания «РНГС», они вокруг строят, расселяют. Компания забрала участок, который близко к уже построенную дому и тому, где сейчас строят, — рассказала депутат горсовета.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «СЗ РНГС-АИ» образовано в 2019 году, генеральным директором числится Виктор Якунин, а конечным учредителем Владимир Фельдбуш. Выручка организации на конец 2023 года составила 29,4 миллиона рублей, чистый убыток — 4,7 миллиона рублей.

На участке общей площадью более 35 тысяч кв. м запустят КРТ (комплексное развитие территории), все многоквартирные двухэтажные дома 1950-х — 1960-х годов постройки снесут, а на их месте построят новый жилой комплекс.