В Академгородке продали участок за 1 миллиард — на месте советских двухэтажек появится новый ЖК

В новосибирском Академгородке продали участок более чем за 1 миллиард рублей при первоначальной цене в 213 миллиона рублей. До конца 2030 года на месте советских двухэтажек появится новый жилой комплекс.
Как рассказала НГС депутат горсовета Светлана Каверзина, которая присутствовала на аукционе, территорию, ограниченную улицами Российской, Героев Труда, Рубиновой продали за 1 миллиард 23 миллиона рублей.
По данным сайта гисторги, участие принимали семь застройщиков: «Проект-С-65», «РНГС-Академинвест», «ГРАНДПАРК», «ПРОРЫВ», «Страна М 10», «Расцветай на Гоголя», «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург». Победителем, объяснила Каверзина, стала компания «РНГС-Академинвест», рядом застройщик возводит «Квартал на Российской».
— Выиграла компания «РНГС», они вокруг строят, расселяют. Компания забрала участок, который близко к уже построенную дому и тому, где сейчас строят, — рассказала депутат горсовета.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «СЗ РНГС-АИ» образовано в 2019 году, генеральным директором числится Виктор Якунин, а конечным учредителем Владимир Фельдбуш. Выручка организации на конец 2023 года составила 29,4 миллиона рублей, чистый убыток — 4,7 миллиона рублей.
На участке общей площадью более 35 тысяч кв. м запустят КРТ (комплексное развитие территории), все многоквартирные двухэтажные дома 1950-х — 1960-х годов постройки снесут, а на их месте построят новый жилой комплекс.
Застройщик до конца 2026 года должен подготовить документы по планировке территории, снести дома и переселить граждан. Кроме того, компания должна отдать первые этажи домов под нежилые помещения в размере не более 20% от общей площади таких помещений. Также указано, что стены дома должны быть кирпичными, кирпично-монолитными, монолитными, либо монолитно-каркасными. Застроить участок должны до конца 2030 года.
Среди разрешенных видов использования, указаны в документах мэрии, многоэтажные жилые дома высотой не более 18 этажей. Также на участке появятся инженерные сети, магазин и благоустройство.
В 2021 году на деревянные кварталы в Академгородке претендовали несколько застройщиков — их встреча с жителями была похожа на стихийный митинг. За несколько месяцев до него снесли один из бараков — на него жители жаловались больше всего. НГС прогулялся по старой части нижней зоны и пообщался с жителями ветхих домов.