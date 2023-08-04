«Тут всё прогнившее»: в Академгородке начали сносить деревянные дома — жители замерли в ожидании

В Академгородке в конце июля начали сносить деревянные двухэтажки на улице Рубиновой. В это время несколько кварталов на Российской ждут, когда их участки продадут застройщику. Торги на право комплексного развития территории (КРТ), как рассказывала мэрия, пройдут уже в августе. А пока жители бараков замерли в ожидании и надеются, что в этот раз их расселят. Корреспонденты НГС прогулялись по кварталу, который в ближайшее время застроят современными многоэтажными домами, и поговорили с местными жителями.
Сдают квартиры за 13 тысяч или занимают бесконечным ремонтом
Бараки в микрорайоне Щ не создают ощущение опасности, к которому привыкаешь в полузаброшенных аварийных зданиях Новосибирска. На ум приходит только ассоциация с уютом бабушкиного старого дома: всё в зелени, во дворах висят ковры, бегают дети, на которых с прищуром из окон смотрят коты. В некоторых местах на придомовых территориях даже обустроены сады и огороды.
По пути к бараку на Рубиновой, 13 разрытые тротуары — на Российской меняют трубы. Деревянный двухэтажный дом уже наполовину разобран, но в окнах видны старые шкафчики кухни и шкафы. Немного понаблюдав за демонтажем, мы направляемся к домам, которые ждут своей очереди уже много десятков лет.
Из окна выглядывает женщина с немного уставшим лицом. Ее зовут Нина, и она живет на Российской всю жизнь.
— Ждем, когда нас разберут. Нам много не говорят — они обещают и обещают. Уже сколько времени прошло? Мне было пять лет, — вспоминает Нина.
В соседней квартире дверь открывает мужчина: он плохо говорит по-русски, но объясняет, что квартиру снимает за 13 тысяч рублей и о сносе ничего не знает.
Уже в другом дворе, на Российской, 11, мы встречаем Василия Васильевича, который вытряхивает ковры. Мужчина живет в деревянном квартале почти с момента их постройки — его отец был одним из строителей Академгородка.
— Отец, когда строил, не думал, что всё так долго будет. Всё было решено, мы должны были переехать отсюда — дом уже был построен. Еще бы полгода, и мы бы переехали, но Советский Союз развалился, — рассказывает Василий Васильевич. — Народ, конечно, желает переехать. Трубы прогнившие, всё старое, даже если ремонтируешь. По времени надо сносить уже.
Мужчина живет в трехкомнатной квартире со своей женой. У себя он полностью заменил трубы, а внутри сделал ремонт: каждый в бараках живет в меру своих возможностей, говорит он. Тяжело приходится одиноким бабушкам.
— Всё зависит от человека, как он свою квартиру содержит и кто он такой. Видите, какая здесь территория? Тишина, благодать, но бардак. Вот были в Кольцово? Видели? Так должно быть и здесь, — добавляет мужчина.
Жители бараков на Российской просят после сноса не переселять их далеко, а оставить в Щ. Василий Васильевич говорит, что им не нужны элитные дома в Верхней зоне, но из родных мест уезжать им не хочется.
В бараках еще живут те, кто строил Академгородок. Василий Васильевич, например, помнит, как встретил академика Лаврентьева, когда подрабатывал на стройке: со своим работодателем он пришел в гости к «бабе Вере» и только потом узнал, что это жена академика, а сам он скоро приедет на ужин. Василий Васильевич смеется и рассказывает, как подошел к машине ученого, чтобы позвать его на ужин, а тот играл в шахматы.
— У него бы такого бардака не было: если что-то строится новое, он обязательно зайдет, залезет. Если хотя бы лет пять за этими домами ухаживали, то еще можно было бы жить, — рассуждает мужчина. — А еще у людей средств нет. Вот у меня пенсия, скажу честно, 50 тысяч. А бабушки получают 15 тысяч, но что они на эти деньги могут? Может ли бабушка квартиру содержать? Конечно, нет.
Василий Васильевич об Академгородке говорит с любовью и нежностью. Рассказывает, что скоро откроют СКИФ и это может стать новой волной расцвета научного центра. Но сейчас из-за бараков показывать район приезжим гостям стыдно — а ведь, замечает он, по Российской и будут ездить к СКИФу.
Еще одна жительница деревянных домов, гулявшая с маленькой собачкой, на вопрос о жизни в квартале ответила коротко: «Ждем КРТ».
Мы переходим дорогу и у деревянного дома на Российской, 35 видим женщину, которая развешивает белье. За ее действиями из окна внимательно следит кот.
Женщину зовут Яна, она живет в старом доме уже 19 лет — когда-то переехала к мужу. Здесь женщина воспитала своих детей. К сносу дома на Рубиновой, 13 она относится хорошо и очень ждет, когда их дома выставят на торги.
— Если мужская сила дома есть, то жить не так сложно. Если бабушки, молодые девчонки — тяжело. В нашем доме в основном сдают квартиры — в «деревяшках» дешевле, — рассуждает Яна.
Барак на Российской, 35 стоит рядом со строящимся «клубным домом» на Российской, 37. В этом еще не построенном здании студии площадью 21 квадрат продают за 5 миллионов рублей. С другой стороны от барака Яны — уже сданный 14-этажный дом, в нем за однушку в
Право на застройку
Дома на Российской собираются расселять по программе КРТ — по информации депутата горсовета Светланы Каверзиной, на чьей территории они расположены, торги запланированы на следующую неделю.
— Дом на Рубиновой и два дома на Российской идут по другой процедуре. Еще до КРТ застройщик выкупил все квартиры у жителей, они переехали в дом, который застройщик построил на улице Часовой. И теперь эти дома сносят, и там будут строить дом буквой Г. На первой линии будет 8-этажный, — рассказала Светлана Каверзина.
Соседние с Рубиновой участки расселяют по комплексной программе: сейчас мэрия продает эти участки с обязательством для застройщика расселить жителей, причем в пределах Академгородка — это обещают прописать в конкурсной документации (раньше жителям аварийных домов в районе предлагали переезжать на противоположный берег Оби).
— Жители все в курсе, все в движении. У них очень инициативная группа, которая активно участвует в заседаниях. Все согласны с условиями, которые будут предоставлены, — добавила депутат горсовета. — После объявления торгов властей уже будет интересовать только, выполняются ли конкурсные обязательства.
На месте старых домов на Российской планируют построить многоэтажные дома высотой 14–18 этажей. Территория «домов для строителей» разделена на три части, стоят они от ста миллионов до двухсот миллионов.
В 2021 году на деревянные кварталы претендовали несколько застройщиков — их встреча с жителями была похожа на стихийный митинг. За несколько месяцев до него снесли один из бараков — на него жители жаловались больше всего.
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