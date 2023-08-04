«Тут всё прогнившее»: в Академгородке начали сносить деревянные дома — жители замерли в ожидании

Из окна выглядывает женщина с немного уставшим лицом. Ее зовут Нина, и она живет на Российской всю жизнь.



— Ждем, когда нас разберут. Нам много не говорят — они обещают и обещают. Уже сколько времени прошло? Мне было пять лет, — вспоминает Нина.