В Академгородке сломали ветхий дом на Океанской — очевидцы сняли снос на видео

Сегодня, 24 мая, в Советском районе Новосибирска начали сносить ветхий дом по адресу Океанская, 6 — процесс сноса на видео сняли очевидцы.

— Пылища стоит. И радость, что не успела вымыть окна, — рассказывает читательница, которая прислала видео в редакцию. — Дом сносить было просто необходимо. Неоднократно видела входящих туда школьников.