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В Академгородке сломали ветхий дом на Океанской — очевидцы сняли снос на видео

Местные жители заявляют, что пока дом стоял, в него приходили школьники

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Читательница НГС наблюдала за сносом из окон своей квартиры

Читательница НГС наблюдала за сносом из окон своей квартиры

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В Академгородке снесли ветхий дом на Океанской

Сегодня, 24 мая, в Советском районе Новосибирска начали сносить ветхий дом по адресу Океанская, 6 — процесс сноса на видео сняли очевидцы.

— Пылища стоит. И радость, что не успела вымыть окна, — рассказывает читательница, которая прислала видео в редакцию. — Дом сносить было просто необходимо. Неоднократно видела входящих туда школьников.

В мэрии Новосибирска уточнили, что дом по Океанской признан аварийным и подлежащим сносу 18 апреля 2013 года. НГС отправил также запрос в мэрию, чтобы уточнить, кто ведет работы по сносу и что планируется на этом участке.

Как сообщили в УК «ЖКУ ННЦ», которая прежде управляла домом, он был снят с лицензии 1 апреля 2021 года.

— Мы с 1 апреля никакого отношения к этому дому не имеем. Как я слышал, в начале этого года последнего жителя выселили по решению суда, — сообщили в «ЖКУ ННЦ».

Место сноса ничем не ограждено

Место сноса ничем не ограждено

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О том, как расселяли одну из семей дома, НГС рассказывал в апреле 2021 года. Тогда стало известно, что семья с тремя детьми из Академгородка судится с мэрией за место и размер жилья. Им предложили новый дом на другом конце города.

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Академгородокздание
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