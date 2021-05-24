В Академгородке сломали ветхий дом на Океанской — очевидцы сняли снос на видео

В Академгородке снесли ветхий дом на Океанской
Сегодня, 24 мая, в Советском районе Новосибирска начали сносить ветхий дом по адресу
— Пылища стоит. И радость, что не успела вымыть окна, — рассказывает читательница, которая прислала видео в редакцию. — Дом сносить было просто необходимо. Неоднократно видела входящих туда школьников.
В мэрии Новосибирска уточнили, что дом по Океанской признан аварийным и подлежащим сносу
Как сообщили в УК «ЖКУ ННЦ», которая прежде управляла домом, он был снят с лицензии
— Мы с 1 апреля никакого отношения к этому дому не имеем. Как я слышал, в начале этого года последнего жителя выселили по решению суда, — сообщили в «
О том, как расселяли одну из семей дома, НГС рассказывал в апреле 2021 года. Тогда стало известно, что семья с тремя детьми из Академгородка судится с мэрией за место и размер жилья. Им предложили новый дом на другом конце города.