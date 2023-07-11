В августе проведут конкурс на застройку микрорайона Щ в Академгородке: на месте бараков будут высотки

Мэрия Новосибирска подготовила пакет документов для объявления конкурса на право комплексного развития территории микрорайона Щ. Эти процедуры стартуют в августе, сообщил на пресс-конференции в ТАСС 11 июля глава департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.
Речь идет о трех площадках в районе улиц Российской, Героев Труда, Рубиновой и Иванова. Общая площадь участка — 7,7 гектара. Сейчас на земле располагаются 27 деревянных домов, им более 70 лет: они признаны аварийными. Ранее земля принадлежала СО РАН.
— Эта территория, безусловно, будет интересна застройщикам, — заверил Кондратьев.
На месте старых домов планируют построить высотки в 14–18 этажей. Цена права на заключение договора КРТ (начальная) для верхней площадки — 213 миллионов 148 тысяч рублей, для другой — 104 миллиона 478 тысяч рублей. По третьему участку начальную цену не озвучили. Застройщикам предстоит расселять аварийные дома и создавать жилые площади для молодых ученых.
На этой же конференции Кондратьев заявил, что при выполнении программы комплексного развития территорий в Новосибирске жителей аварийных домов могут начать принудительно расселять.