freedom
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 2/10
usd 91.49
eur 100.42
СрочноНовосибирск затопило ливнем: видео
Все новости
Все новости

Жителей аварийных домов в Новосибирске планируют расселять принудительно

Механизм будет применяться в случае отказа малой части собственников принимать предложение застройщика

817

Порядок принудительного расселения планируют применять для устранения пауз, которые возникают из-за несговорчивых собственников

Поделиться

При выполнении программы комплексного развития территорий в Новосибирске жителей аварийных домов могут начать принудительно расселять. Об этом 11 июля заявил на пресс-конференции ТАСС глава департамента строительства и архитектуры Новосибирска Алексей Кондратьев.

— Строительные компании сталкиваются ситуациями, когда, условно говоря, один из десяти собственников не принимает предложение застройщика по приобретению квартиры для расселения. Это, безусловно, ставит его в патовую ситуацию. Такие вынужденные паузы в завершении расселения домов нужно регулировать, — объяснил Кондратьев.

По словам чиновника, застройщики при КРТ предлагают для расселения «хорошие, добротные варианты». Он объяснил, как, по всей приятности, будет выглядеть принудительный порядок.

— Наверное, это будет судебный порядок с оценкой и возмещением затрат. Мы понимаем, что это возможно. И этот инструмент в случае возникновения пауз нужно будет применять, — пояснил Кондратьев.

10 июля Росреестр зафиксировал рекордное число заключенных договоров на первичном рынке недвижимости в Новосибирской области.

Аварийное жильеАварийные домаКРТРасселение аварийного жилья
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter