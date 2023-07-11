Жителей аварийных домов в Новосибирске планируют расселять принудительно

При выполнении программы комплексного развития территорий в Новосибирске жителей аварийных домов могут начать принудительно расселять. Об этом 11 июля заявил на пресс-конференции ТАСС глава департамента строительства и архитектуры Новосибирска Алексей Кондратьев.
— Строительные компании сталкиваются ситуациями, когда, условно говоря, один из десяти собственников не принимает предложение застройщика по приобретению квартиры для расселения. Это, безусловно, ставит его в патовую ситуацию. Такие вынужденные паузы в завершении расселения домов нужно регулировать, — объяснил Кондратьев.
По словам чиновника, застройщики при КРТ предлагают для расселения «хорошие, добротные варианты». Он объяснил, как, по всей приятности, будет выглядеть принудительный порядок.
— Наверное, это будет судебный порядок с оценкой и возмещением затрат. Мы понимаем, что это возможно. И этот инструмент в случае возникновения пауз нужно будет применять, — пояснил Кондратьев.
10 июля Росреестр зафиксировал рекордное число заключенных договоров на первичном рынке недвижимости в Новосибирской области.