Пытаются инвестировать ослабленный рубль: новосибирцы побили рекорд по покупке квартир в новостройках

Росреестр зафиксировал рекордное число заключенных договоров на первичном рынке недвижимости.
— Рекордным по показателям стал второй квартал 2023 года, в течение которого зарегистрировано более 9 тысяч договоров на первичном рынке недвижимости, что на 44% выше аналогичного периода 2022 года и на 5% выше второго квартала 2021 года, — уточнили в Россреестре Новосибирской области.
При этом за первую половину 2023 года их зарегистрировано более 16 тысяч, что на 4% превысило прошлогодний показатель.
Таким образом, Новосибирская область сохранила лидирующую в Сибири — на регион приходится 45% всех зарегистрированных в округе договоров на квартиры на первичном рынке жилья.
По мнению управляющей RID Analytics Елены Ермолаевой, установленный во втором квартале рекорд на самом деле таковым не является.
— Показатель второго квартала этого года в 1,5 раза больше предыдущего года, но уступает другим. Например, в четвертом квартале
По данным регионального правительства, за первое полугодие на территории Новосибирской области ввели в эксплуатацию 1,587 миллиона квадратных метров жилья. Это на 43% больше прошлогодних показателей за аналогичный период.