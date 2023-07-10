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Пытаются инвестировать ослабленный рубль: новосибирцы побили рекорд по покупке квартир в новостройках

Такое заявление сделало управление Росреестра. Эксперты сравнили с другими цифрами

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Новосибирская область — лидер СФО по числу заключенных договоров на первичном рынке жилья

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Росреестр зафиксировал рекордное число заключенных договоров на первичном рынке недвижимости.

— Рекордным по показателям стал второй квартал 2023 года, в течение которого зарегистрировано более 9 тысяч договоров на первичном рынке недвижимости, что на 44% выше аналогичного периода 2022 года и на 5% выше второго квартала 2021 года, — уточнили в Россреестре Новосибирской области.

При этом за первую половину 2023 года их зарегистрировано более 16 тысяч, что на 4% превысило прошлогодний показатель.

Таким образом, Новосибирская область сохранила лидирующую в Сибири — на регион приходится 45% всех зарегистрированных в округе договоров на квартиры на первичном рынке жилья.

По мнению управляющей RID Analytics Елены Ермолаевой, установленный во втором квартале рекорд на самом деле таковым не является.

— Показатель второго квартала этого года в 1,5 раза больше предыдущего года, но уступает другим. Например, в четвертом квартале 2022-го зарегистрировано 10 260 договоров. В целом этот рост, вероятно, связан с ослаблением курса рубля: люди пытаются инвестировать свои деньги, — сказала НГС Ермолаева.

По данным регионального правительства, за первое полугодие на территории Новосибирской области ввели в эксплуатацию 1,587 миллиона квадратных метров жилья. Это на 43% больше прошлогодних показателей за аналогичный период.

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