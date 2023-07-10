Пытаются инвестировать ослабленный рубль: новосибирцы побили рекорд по покупке квартир в новостройках

Росреестр зафиксировал рекордное число заключенных договоров на первичном рынке недвижимости.



— Рекордным по показателям стал второй квартал 2023 года, в течение которого зарегистрировано более 9 тысяч договоров на первичном рынке недвижимости, что на 44% выше аналогичного периода 2022 года и на 5% выше второго квартала 2021 года, — уточнили в Россреестре Новосибирской области.

