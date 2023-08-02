«Сначала улыбались, потом начали угрожать»: в частном секторе выросла «общага для мигрантов» — стройку не остановили даже проверки СК

В Кировском районе среди частного сектора выросло трехэтажное общежитие для мигрантов, рассчитанное, по словам местных, на 200 человек. Здание построили незаконно, а делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, но стройку так и не остановили: рабочие трудятся на крыше и заканчивают отделочные работы внутри. Местные такому соседству не рады. Окна будущего общежития выходят в огород жителей, а коммуникации, по их словам, не предназначены для такого большого здания. Сначала строители соседям улыбались, но как только те начали жаловаться во все инстанции, рабочие стали угрожать. Оказалось, что это не единственная незаконная постройка собственника общежития в этом районе. Подробнее — в материале Елизаветы Горячевой.
«Я не представляю, как жить»
В Кировском районе среди леса, маленьких частных домиков, недалеко от многоэтажек жилых комплексов «Золотая Роща» и «Акация» выросло большое общежитие для мигрантов — об этом местным проболтались сами строители. Когда их соседи начали возмущаться и писать во все инстанции, то общаться строители перестали, но стали угрожать.
Строительство на улице Пригородной, 14, говорят жители, началось примерно в апреле этого года. Трехэтажное здание возвели быстро: в конце июля строители уже занимаются отделкой и заканчивают делать крышу.
— Участок подготовили еще в марте, земля под будущим общежитием предназначена для строительства индивидуального жилого дома. Сам собственник здесь не появляется — только рабочие и прораб, строителей видели до 10 человек. Мы сверху заметили, что планировка похожа на общежитие коридорного типа, — объяснили НГС жители, попросившие не указывать их имена из-за страха, что строители будут им угрожать.
Журналист смогла заметить на крыше двух мужчин, которые усердно продолжали строительство, но как только приехал фотограф, а вокруг собрались недовольные жители, рабочие тут же спрятались. На стук по высокому забору и просьбы поговорить они не реагировали.
Забор вокруг стройки возвели недавно, раньше территория была открыта. За ним легко разглядеть высокое здание в три этажа с огромным количеством окон и арками для будущих дверей — всё это на 9 сотках земли. Вокруг здания валяется строительный мусор, а на территории стоит небольшой вагончик: в нем, говорят жители, и живут рабочие.
— Сначала они нам улыбались, а потом поняли, что мы все против. Начали угрожать жителям, соседу сказали, что наденут кирпич на голову. Мы обратились к участковому. Такое соседство небезопасно для граждан, страшно будет здесь находиться, — предполагают соседи стройки.
По словам жителей, к общежитию уже привезли септик, то есть строительство дома останавливать не планируют. Кроме того, коммуникации жилого сектора, уверены они, не рассчитаны на большой дом: нет канализации, водопровод жители тянули сами, а электричество ограничено для каждого дома.
Здание занимает практически весь участок в достаточно плотном частном секторе. На соседнем с будущим общежитием участке стоят маленький домик и пара построек из сибита — стройку расположили почти впритык, так что окна здания выходят сразу на огород соседей.
— Это заглядывание в душу, невозможно, я не представляю, как жить, — говорит местная жительница.
Раньше на месте отеля для мигрантов — так местные в шутку называют постройку — был заросший участок: 15 лет назад хозяин уже разваливавшегося дома утонул. Потом участок выкупили, спилили деревья и начали стройку.
Когда журналисты НГС ушли в соседнюю многоэтажку, чтобы снять стройку сверху, рабочие подумали, что опасность миновала, и один за другим начали выходить из недостроя. Один из них, молодой мужчина, сел в серую Toyota и стал кружить по району, с кем-то разговаривая по телефону. Мимо журналистов он проехал с открытым окном, но на вопросы отвечать отказался.
— Я не со стройки, я не оттуда, — заявил он на ломаном русском.
Не единственная постройка
Местные обращались в администрацию Кировского района, мэрию, к местному депутату, отправляли коллективное обращение в Госстройнадзор с подписями более чем от 200 человек. Жителям пришли ответы, что стройка незаконна, но работы всё равно не остановили.
— Зданием заинтересовался Бастрыкин, но после приезда Следственного комитета всё равно ничего не изменилось, работы продолжаются, — сообщили жители.
В конце июля активисты направили коллективное письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы здание снесли в назидание другим собственникам, которые через лазейки в законе строят подобные объекты.
Согласно выписке из ЕГРН, участком владеет
В 2021 году полный тезка Рашида Низамутдинова построил четырехэтажный дом на 21 квартиру на 7 сотках земли и узаконил его через суд. У мэрии города, указано в документе, возражений не было. Данные об адресе в документах также засекречены.
— Мы боимся, что это здание введут в эксплуатацию, тем более у этого застройщика уже есть несколько дел, проведенных через суд Кировского района, где он скупал участки ИЖС, строил самострой без разрешения, потом через суд узаконивал. Мэрия была ответчиком в суде и на суд не являлась. Мы боимся, что он всё сделает по той же схеме, — беспокоятся жители.
Местные хотят, чтобы стройку остановили, а здание снесли. Но для этого необходимо, чтобы мэрия пришла в суд и пригласила жителей.
После резонанса в СМИ делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал доложить о проверке строительства незаконного общежития для мигрантов вместо жилого дома. Сейчас местные следователи проводят доследственную проверку в отношении должностных лиц администрации Кировского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). При этом строительство дома продолжается.
10 лет назад Кировский район был рекордсменом по числу подобных строек — разница лишь в том, что в них продавали дешевые квартиры-студии. Один из таких домов пытались снести несколько лет.
Недавно НГС рассказывал о новосибирце Руслане Коноваленко. Он построил на придомовой территории в Кировском районе вместо песочницы навес для мотоциклов, срубил деревья для парковки своих автомобилей, возвел некое здание и террасу с видом на реку. Так на участке появилось то ли баня, то ли хозпостройка, а рядом предприниматель открыл в жилом доме шумную гостиницу «Пятница». После публикации мэрия города проверила постройки, и оказалось, что терраса выходит за границы придомовой территории, а гостиница работает незаконно.