«Сначала улыбались, потом начали угрожать»: в частном секторе выросла «общага для мигрантов» — стройку не остановили даже проверки СК

«Я не представляю, как жить»

В Кировском районе среди леса, маленьких частных домиков, недалеко от многоэтажек жилых комплексов «Золотая Роща» и «Акация» выросло большое общежитие для мигрантов — об этом местным проболтались сами строители. Когда их соседи начали возмущаться и писать во все инстанции, то общаться строители перестали, но стали угрожать.

Строительство на улице Пригородной, 14, говорят жители, началось примерно в апреле этого года. Трехэтажное здание возвели быстро: в конце июля строители уже занимаются отделкой и заканчивают делать крышу.