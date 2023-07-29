Возводят общежитие для мигрантов — Бастрыкин потребовал доложить о незаконной стройке в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке строительства незаконного общежития для мигрантов на улице Пригородной в Кировском районе Новосибирска.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в СМИ появилась информация об обращении жителей Новосибирска о строительстве общежития вместо жилого дома. Местные следователи проводят доследственную проверку в отношении должностных лиц администрации Кировского района по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Как рассказали НГС местные жители, общежитие для мигрантов на улице Пригородной, 14 начали строить в апреле 2023 года. По словам местных, они боятся такого соседства, а в государственном надзоре области сообщили, что объект строится незаконно.
Недавно НГС рассказывал, как предприниматель открыл гостиницу в частном доме. В мэрии города установили, что подобное заведение в частном доме работает незаконно.