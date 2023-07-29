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СрочноСтроят незаконное общежитие для мигрантов
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Возводят общежитие для мигрантов — Бастрыкин потребовал доложить о незаконной стройке в Новосибирске

Следователи проверяют должностных лиц Кировской администрации

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Общежитие, по словам местных, начали строить в апреле

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Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке строительства незаконного общежития для мигрантов на улице Пригородной в Кировском районе Новосибирска.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в СМИ появилась информация об обращении жителей Новосибирска о строительстве общежития вместо жилого дома. Местные следователи проводят доследственную проверку в отношении должностных лиц администрации Кировского района по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Жители обеспокоены соседством с общежитием

Жители обеспокоены соседством с общежитием

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Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Как рассказали НГС местные жители, общежитие для мигрантов на улице Пригородной, 14 начали строить в апреле 2023 года. По словам местных, они боятся такого соседства, а в государственном надзоре области сообщили, что объект строится незаконно.

Недавно НГС рассказывал, как предприниматель открыл гостиницу в частном доме. В мэрии города установили, что подобное заведение в частном доме работает незаконно.

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Александр БастрыкинСледователиСледственный комитетОбщежитиеСтроительство
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