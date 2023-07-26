«Мы потеряли дом Сурикова — его нет»: сибирячка нашла странные ошибки в документах об охране купеческих домов

Кстати, о подлинности объекта. Читаем там же: «Общее состояние — удовлетворительное. Фундамент — ленточный, железобетонный». Насколько этот объект имеет реальное отношение к тому, что было изначально построено? То есть купец построил в начале прошлого века дом с железобетонным фундаментом? Круто! А может, тогда этот купеческий доходный дом был 16-этажным сразу — таким, который сейчас и стоит на Урицкого? Может, его сразу и обозначим домом Сурикова?



Когда едешь по Большевистской, видишь этот домик, его переставили к дому еще одного объекта культурного наследия — конторе инженера Будагова. Насколько я понимаю, он там стоит без электричества и всяких коммуникаций: их же нельзя провести, если у дома нет адреса. Он стоит просто как деревянная декорация. Наверняка в нем нет и пожарной сигнализации, ничего… А если он сгорит? Кому-нибудь за это что-то будет? Ведь этого дома нет, он не существует!

