Дом Янки Дягилевой в Новосибирске включили в реестр объектов культурного наследия РФ
Реставрацию здания пообещал произвести текущий собственник
9 августа Госинспекция по охране культурного наследия Новосибирской области сообщила о включении в реестр памятников истории и культуры дом, где жила панк-рок-исполнительница Янка Дягилева.
— Приказом
Здание было построено в начале XX века на улице Ядринцевской, 61. Первым жильцом был крестьянин Кузьма Кояков, затем в доме поселилась семья Дягилевой.
Янка Дягилева родилась в Новосибирске в 1966 году и была ярким музыкантом позднесоветского музыкального андеграунда 80-х годов. Была участником панк-рок-групп «Гражданская оборона» и «Великие Октябри», но основную известность получила за счет записей, сделанных во время сольных квартирных концертов. Погибла в 1991 году.
В 2019 году эксперты отказались признать дом Янки Дягилевой памятником, ссылаясь на то, что он «не обладает исторической, архитектурной, научной или художественной значимостью». То же мнение разделял директор Краеведческого музея Андрей Шаповалов.
Затем, в том же 2019-м, ГК «Расцветай», которая выкупила у собственников дом на углу улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных, сообщила, что восстановит его за свой счет при поддержке общественного фонда.