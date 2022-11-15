Скандальный долгострой на Урицкого снова признали незаконным — это сделала сама мэрия

УФАС Новосибирской области заявило о нарушении мэрией антимонопольного законодательства в скандальной истории строительства дома по адресу улица Урицкого, 19 — по мнению ведомства, администрация незаконно отдала застройщику кусок муниципальной земли, на которую при стройке частично попало здание. Во время очередного судебного процесса администрация издала распоряжение и отозвала у застройщика разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. По сути, долгострой признан незаконным.
Об изменениях статуса злополучного долгостроя корреспонденту НГС рассказал общественник Евгений Митрофанов, который заявлял в УФАС о нарушениях при строительстве многоэтажки. Определение УФАС о нарушении мэрией антимонопольного законодательства в распоряжении НГС имеется.
По дому на Урицкого, 19 суды идут уже не один год: противники стройки насчитали более сотни всевозможных нарушений. Некоторые суды даже были выиграны жителем соседнего дома, который добился уменьшения этажности высотки.
Один из главных моментов споров был в том, что застройщик — ООО НИИПТ И ПЦ «Сибстройреконструкция» — захватил при строительстве небольшой участок муниципальной земли по улице Урицкого. И это, по сути, сделало незаконной всю стройку. Но в начале 2022 года мэрия узаконила этот момент, разрешив застройщику отклониться от первоначальных параметров, тем самым разрешив достройку дома. Сам участок был отдан застройщику в аренду без торгов. НГС рассказал об этом, а также напомнил, как развивалась история скандальной стройки.
— Я обратился в УФАС, и там решили, что этот муниципальный участок мэрия могла отдать только через торги. А она его сдала без торгов, — рассказал корреспонденту НГС Евгений Митрофанов. — И вот в день очередного судебного заседания [по спору мэрии и УФАС] мэр отменяет свое постановление… И теперь вся ситуация перевернулась. На ноябрь назначили рассмотрение [дела], и департамент [земельных и имущественных отношений] будут привлекать за нарушение антимонопольного законодательства к административной ответственности.
Копия нового постановления мэра Анатолия Локтя, которое отменяет его предыдущее постановление, в распоряжении редакции имеется.
— Отменить постановление мэрии города Новосибирска от 21.03.2022 года
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой пояснить, почему было решено отменить предыдущее постановление. В администрации уточнили, что свое постановление глава Новосибирска отменил на основании заявления ООО НИПТ и ПЦ «Сибирьстройреконструкция», поданного в августе 2022 года. Причины такой просьбы в мэрии не знают.
ООО НИПТ И ПЦ «Сибстройреконструкция» с 2018 года признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Одним из учредителей этой компании являлся Валерий Митасов. Директором был Юрий Аргунов. Валерий Митасов также владеет 90% ООО «Научно-производственныйо центр "Сибстройэкспертиза"». А Аргунову принадлежит 80% в еще одной компании — ООО НПЦ «Сибстройреконструкция». Правда, по утверждению Аргунова, вторая «Сибстройреконструкция» не имеет никакого отношения ни к стройке, ни к банкротящейся компании: просто схожее название.
В конце 2020 года НГС рассказал об одном из совладельцев этой скандальной стройки, который управляет настоящим дворцом в Санкт-Петербурге и одолжил 2 миллиона долларов ФСБ.