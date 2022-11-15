Скандальный долгострой на Урицкого снова признали незаконным — это сделала сама мэрия

Об изменениях статуса злополучного долгостроя корреспонденту НГС рассказал общественник Евгений Митрофанов, который заявлял в УФАС о нарушениях при строительстве многоэтажки. Определение УФАС о нарушении мэрией антимонопольного законодательства в распоряжении НГС имеется.



По дому на Урицкого, 19 суды идут уже не один год: противники стройки насчитали более сотни всевозможных нарушений. Некоторые суды даже были выиграны жителем соседнего дома, который добился уменьшения этажности высотки.



Один из главных моментов споров был в том, что застройщик — ООО НИИПТ И ПЦ «Сибстройреконструкция» — захватил при строительстве небольшой участок муниципальной земли по улице Урицкого. И это, по сути, сделало незаконной всю стройку. Но в начале 2022 года мэрия узаконила этот момент, разрешив застройщику отклониться от первоначальных параметров, тем самым разрешив достройку дома. Сам участок был отдан застройщику в аренду без торгов. НГС рассказал об этом, а также напомнил, как развивалась история скандальной стройки.

