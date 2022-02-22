Скандал на Урицкого. Мэрия разрешила достроить высотку в центре, хотя недовольный сосед добился сноса 3 этажей в суде

В какой-то момент пристройка к 19-му дому уперлась в балкон жильца уже построенного и заселенного дома № 21 . Застройщик почему-то не учел, что 21-й дом со стороны стройки не совсем обычный: с первого до 14-го этажа — стена без балконов, а с 14-го по 17-й — с балконами, в нижний из которых новостройка и уперлась.

Тогда и началось противостояние: против продолжения строительства ввысь выступил жилец с 14-го этажа дома № 21 по Урицкого Александр Саластей. Просто он вместо вида на центр города мог получить вид на стену соседнего дома. И эта стена выросла бы в нескольких сантиметрах от его балкона.



— В 2013 году в суде Центрального района я отменил разрешение мэрии на строительство, потому что там была неправильно проведена экспертиза. Я в суде это оспорил и доказал. Суд выяснил, что там были сплошные нарушения: проектировщики не делали геодезию, не делали топоосновы… Да и сама стройплощадка была больше, чем отведенный участок, — в общем, там тьма тьмущая нарушений. После этого я обратился в Железнодорожный суд, раз у здания нет разрешения на строительство и есть нарушения технических регламентов, то это здание считать самовольной постройкой. И вот в процессе спора я представил акты инспекции строительного надзора, где было отмечено, что стройматериалы не сертифицированы, нарушения при бетонировании… Потом еще раз инспекция госстройнадзора собиралась, смотрела и выявила неравномерную просадку по грунтам — достаточно серьезное нарушение, — поясняет Александр Саластей.

