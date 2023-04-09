«Минута — и я в лесу». Как живут во «Флоре и Фауне», где стоимость квартир доходит до 300 тысяч рублей за квадрат

Жилой комплекс «Флора и Фауна» — один из самых дорогостоящих и не похожих на другие городские проекты. Застройщик предлагал будущим жильцам обособленную жизнь посреди соснового бора, но со всей необходимой инфраструктурой возле дома. Удалось ли осуществить задуманное, корреспонденту НГС рассказали одни из первых жильцов «Флоры и Фауны», заехавшие в малоэтажные статусные домики на берегу Оби примерно четыре года назад. О том, как живется в месте, напоминающем закрытый клуб для своих, об огромных тратах на коммуналку и услуги УК — в этом материале.
Максим купил
120-метровую квартиру, но переживает из-за новой стройки в ЖК
Как рассказывает Максим, его семья перебралась из дома на Сухарной в шестиэтажку «Флоры и Фауны» летом 2019 года. Они стали четвертыми, кто заселился в этот ЖК.
— До этого жили рядом с лесным массивом. Привыкли к лесу через дорогу, к парку рядом, к зеленым видам из окна и к прогулкам в лесу зимой и летом. Поэтому рассматривали жилые комплексы вдали от шума города, и «ФФ» оказалась в тот момент безальтернативной. Поэтому, если говорить о плюсах, то это очень большая территория внутри, на ней нигде нет запаркованных машин, поскольку это запрещено. Много зелени, газоны, нет посторонних людей — можно смело отпускать детей гулять во дворе, они будут в безопасности, — рассуждает он.
К достоинствам места он относит большую площадку для выгула собак, где по территории расставлены стойки с «дог-пакетами», а также реку возле дома и пляж:
— А с другой стороны, у нас — огромная территория парка. Я выхожу из подъезда с велосипедом, минута — и я уже качу в лесу, например.
Минусы тоже имеются. Как объясняет Максим, на территории дома установлены «какие-то модные детские площадки». Все современное, но не функциональное, считает он. Тем не менее это он называет мелочью, поскольку на большой территории дети всегда могут найти себе развлечения.
А вот беспокойство у Максима вызывает грядущая стройка новых домов:
— Желание застройщика увеличивать этажность домов — это плохо. В нашем доме 6 этажей, в следующих домах уже по 8. Сейчас застройщик строит дома 12, кажется, этажей и выше. Думаю, в будущем это может разрушить уютную обстановку в комплексе.
Семья Максима тратит на квартплату за жилье площадью 120 квадратов порядка 10 тысяч рублей. Вместе с отоплением, водой и электричеством выходит около 15 тысяч рублей.
С тем, чтобы добраться до центра города и левого берега, по признанию Максима, проблем нет: 15 минут до площади Калинина, 30 минут — до площади Маркса в несильно загруженный летний день.
— Жителям центра такие цифры покажутся, может, большими, но я давно привык, мне ок. Плюсы жизни здесь перевешивают удаленность. Прямо напротив нас останавливается
Александр тратит на коммуслуги, аренду парковки и кладовой 15 тысяч рублей
Семья Александра заселилась во «Флору и Фауну» двенадцатыми или тринадцатыми. До этого они проживали в центре города, на улице Семьи Шамшиных, рядом с Оперным театром.
— Мы любим бывать на природе, в лесу. А в нашем городе это, наверное, самая ближняя точка к лесу. Да и до переезда мы тут бывали часто, приезжали кататься на велосипедах, гулять. Мы и строящиеся дома увидели-то как раз во время одной велопрогулки — мы как раз в тот момент искали себе что-то малоэтажное. Частный дом, то есть коттедж какой-то, не хотели, так как нагрузки по обслуживанию его — снег вывезти, например, — все ложится на плечи хозяев. А этого не хотелось, — рассказывает Александр.
К достоинствам жизни во «Флоре и Фауне» он относит расположение домов — рядом лес и река, но это все еще городская черта. На дорогу до работы в центре города (во время жизни в доме возле Оперного он добирался до нее пешком) приходится теперь, конечно, тратить больше времени, но это того стоит, уверен Александр.
— Хорошая концепция, когда и эстетика подобрана, и планировки хорошие, по крайней мере, первых домов, в которых мы живем. К недостаткам можно отнести наличие гнуса, мошки. Но так всегда на природе, в квартиру она не залетает. Но удовольствие от прогулки, конечно, может подпортить. Запах, которым накрывает город, не могу сюда отнести, просто потому что это во всем Новосибирске, пожалуй, так. Что еще из недостатков? Наверное, конструкции строительные. При продуманности концепции конструкции сделаны так, что не очень хорошая звукоизоляция. Хотя это, конечно, не хрущевки и не панельки, но поскольку это монолитные конструкции, то звуки передаются хорошо. Мебель сверху двигают, и все слышно, — перечисляет он.
Так же как и Максиму, Александру внушает опасения стройка домов на территории ЖК. Сам процесс проблем не доставляет, но, как считает мужчина и другие инициативные жильцы, застройщик отклоняется от первоначальной концепции — возведения малоэтажных домов. Теперь на территории «Флоры и Фауны», как рассказывает Александр, появятся дома большей этажности, чем шести- и восьмиэтажки, а также более компактные квартиры:
— Он пошел к большей этажности и к квартирам меньшей площади. Это увеличивает количество жителей на территории, а также количество автомобилей, парковок — они у нас подземные. Это влияет на природу: деревья надо вырубать или они гибнут. Мы когда в прошлом году об этом узнали, организовали встречу и пытались его убедить, но он сказал, что все меняется, что он вынужден адаптироваться. Это сильно нас смутило и огорчило, когда мы узнали о такой концепции. Получалось, что у нас самые высокие дома — это 8 этажей, а будут 11–12 этажей. У строящихся двух домов застройщик уже ничего менять не будет, но будущие дома он вроде как готов обсуждать. Мы не то чтобы выступаем за то, чтобы у нас тут меньше людей было, просто вырастает нагрузка. Я видел, сколько тут деревьев вырубалось, и тоже бил тревогу.
Вырубку сосен, как объясняет Александр, застройщик пообещал компенсировать и даже подписал обязательство о высадке крупномеров. Правда, то, что появляется на территории, на взгляд мужчины, «скорее кустарники».
Имеющейся инфраструктуры, как считает Александр, вполне хватает: есть магазин у дома, есть кафе, которое можно даже назвать рестораном, строится фитнес-центр. К тому же рядом расположен спа-комплекс Greenwood, где тоже есть ресторан, бассейн и место для отдыха.
— Мы не думали, что у нас в ЖК так много семей с детворой будет. Но просто многие жители уповали на детский сад, который обещал застройщик. Нам-то не нужно, у нас дети взрослые, но я смотрю на тех, кто заехал сюда с нами, у многих уже дети подросли, а садика все нет. Его построят в последнюю очередь. Возможно, конечно, нужно построить дома, набрать экономику, а потом уже строить детсад. Это понятно, но не нужно было давать нереалистичных обещаний, — считает он.
В остальном Александр доволен местом проживания. За коммунальные услуги, обслуживание УК, а также аренду парковочного места и кладовой он тратит в месяц около 15 тысяч рублей. Мужчина считает такую сумму вполне приемлемой, хотя в доме на Семьи Шамшиных платил гораздо меньше, но и получал сравнимо меньше.
Александр называет свой ЖК закрытым кругом людей, которые друг с другом знакомы. К чужакам здесь относятся настороженно в первую очередь потому, что беспокоятся за свою безопасность и сохранение созданной обстановки. Он вспоминает, что были случаи, когда незнакомцы перепрыгивали через забор на территорию, но их быстро останавливала охрана:
— Чаще бывает, когда житель заходит, а за ним идет человек, и его пропускают. Если мы кого-то знаем, то мы придержим калитку, а если не знаем, то спросим обязательно или через охрану пройдем. Любопытных людей много, кто-то хочет посмотреть, как тут все устроено. Мы не чураемся людей, главное, чтобы все было аккуратно и безопасно.
Недавно новосибирцы, живущие в элитном ЖК «Флотилия», рассказали нам о том, мешают ли им пробки под окнами, пыль с магистрали и стройка четвертого моста. Читайте, какие плюсы и минусы жизни в этом месте они обнаружили.