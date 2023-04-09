«Минута — и я в лесу». Как живут во «Флоре и Фауне», где стоимость квартир доходит до 300 тысяч рублей за квадрат

Максим купил 120-метровую квартиру, но переживает из-за новой стройки в ЖК

Как рассказывает Максим, его семья перебралась из дома на Сухарной в шестиэтажку «Флоры и Фауны» летом 2019 года. Они стали четвертыми, кто заселился в этот ЖК.



— До этого жили рядом с лесным массивом. Привыкли к лесу через дорогу, к парку рядом, к зеленым видам из окна и к прогулкам в лесу зимой и летом. Поэтому рассматривали жилые комплексы вдали от шума города, и «ФФ» оказалась в тот момент безальтернативной. Поэтому, если говорить о плюсах, то это очень большая территория внутри, на ней нигде нет запаркованных машин, поскольку это запрещено. Много зелени, газоны, нет посторонних людей — можно смело отпускать детей гулять во дворе, они будут в безопасности, — рассуждает он.

