Мэрия разрешила построить 28-этажный дом рядом со школой на Горском — против стройки выступали жители

Жители микрорайона выступали против застройки. Летом они рассказывали НГС, что инфраструктура района не выдержит наплыва новых жильцов. Они составили открытое письмо, в котором указали на то, что социальная структура микрорайона не рассчитана на ещё один дом (есть в распоряжении редакции). В письме указано, что школа работает в две смены, а в местной поликлинике нет записи на три недели вперед.

Кроме того, мэрия разрешила застройщику превысить допустимую норму плотности застройки — с 2,5 до 2,98, или на 19,2%. Здесь мы объясняли, что это значит.

По данным «Контур.Фокуса», генеральный директор «Специализированного застройщика "ГРАНДПАРК"» — Никита Галитаров. Он же является владельцем земельного участка на Горском.



Никита Галитаров — председатель Совета директоров «СК-Инвест», член комиссий Совета по нормативам и по расселению и сносу ветхого и аварийного жилья. Его отец — Дмитрий Галитаров, учредитель и директор строительной компании «СК-Инвест», которая занималась строительством элитного жилья в центре Новосибирска.

