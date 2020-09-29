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Мэрия разрешила построить 28-этажный дом рядом со школой на Горском — против стройки выступали жители

Количество квартир в доме, согласно разрешению, может достигнуть 236

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Новый жилой дом могут построить вплотную к школе

Новый жилой дом могут построить вплотную к школе

Мэрия разрешила построить высотку вплотную к школе на Горском

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство на участке около школы № 210 в Горском микрорайоне. Соответствующий документ подписали 24 сентября.

Разрешение выдано ООО «Специализированный застройщик "ГРАНДПАРК"». Согласно тексту документа, опубликованного на сайте мэрии, количество этажей дома на участке может достигнуть 28. Общая площадь дома составит 21 324,8 кв. м, высота — 81,82 м.

Количество квартир в доме, согласно разрешению, может достигнуть 236, 144 из них — однокомнатные студии, 48 — двухкомнатные студии, 33 — трехкомнатные и 11 — четырехкомнатные.

Для участка, выделенного жёлтым цветом, выдано разрешение на строительство <nobr class="_">28-этажного</nobr> дома — школа отмечена на карте цифрой 25

Для участка, выделенного жёлтым цветом, выдано разрешение на строительство 28-этажного дома — школа отмечена на карте цифрой 25

Жители микрорайона выступали против застройки. Летом они рассказывали НГС, что инфраструктура района не выдержит наплыва новых жильцов. Они составили открытое письмо, в котором указали на то, что социальная структура микрорайона не рассчитана на ещё один дом (есть в распоряжении редакции). В письме указано, что школа работает в две смены, а в местной поликлинике нет записи на три недели вперед.

Кроме того, мэрия разрешила застройщику превысить допустимую норму плотности застройки — с 2,5 до 2,98, или на 19,2%. Здесь мы объясняли, что это значит.

По данным «Контур.Фокуса», генеральный директор «Специализированного застройщика "ГРАНДПАРК"» — Никита Галитаров. Он же является владельцем земельного участка на Горском.

Никита Галитаров — председатель Совета директоров «СК-Инвест», член комиссий Совета по нормативам и по расселению и сносу ветхого и аварийного жилья. Его отец — Дмитрий Галитаров, учредитель и директор строительной компании «СК-Инвест», которая занималась строительством элитного жилья в центре Новосибирска.

Ранее в короткой беседе с журналистом НГС Дмитрий Галитаров сообщал, что на участке у школы № 210 они «ничего не делают».

— Мы ничего там не делаем. Разрешение получено, будем решать, что дальше. Решение зависит от экономической ситуации на рынке, — сообщил Галитаров.

На вопрос о близости школы и плотности застройки Галитаров ответил, что эти аспекты также будут учитываться.

Тогда же, в августе, НГС отправил запрос в строительную компанию для развернутого комментария, но ответ до сих пор не пришёл.

Одна из самых известных скандальных строек возле учебных заведений была связана с территорией возле лицея «Надежды Сибири». История закончилось тем, что компания «Альянсстрой» выиграла иск к мэрии из-за приостановления разрешения на строительство бизнес-центра рядом с лицеем.

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