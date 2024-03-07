Подняли цену в 7 раз: компания депутата Заксобрания купила землю под новый ЖК в новосибирском Академгородке

В новосибирском Академгородке компания Заксобрания Никиты Галитарова купила на аукционе участок под комплексное развитие территории (КРТ) в 7 раз выше первоначальной стоимости. Теперь на месте деревянных бараков отстроят новый жилой комплекс.
Территория под КРТ находится в границах улиц Российской, Героев Труда, Рубиновой и по Иванова, общая площадь — 40 тысяч кв. м. Земля разделена на два участка, один из них, отмечает депутат горсовета, не слишком удобен для строительства из-за проходящих коммуникаций. Всего застройщик должен снести 16 домов. Вместо них можно строить многоэтажные дома, высотой не более надземных 18 этажей, магазины, коммуникации, также разрешено благоустраивать территорию. Договор действует до 2030 года.
На аукцион подали заявки шесть застройщиков: «Проект-С-64», «РНГС-Академинвест», «ГРАНДПАРК», «Страна М 8», «ВИРА Недвижимость», «Расцветай на Гоголя». Победителем стал «Грандпарк», рассказала НГС депутат горсовета Светлана Каверзина, которая присутствовала на аукционе. По ее словам, землю продали за 704 миллиона рублей с шагом аукциона в 5 миллионов рублей при первоначальной цене в 104 миллиона рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Грандпарк» образовано в 2019 году, генеральным директором числится депутат Заксобрания Никита Галитаров, конечными владельцами числится Никита (99,90%) и Вера (0,10%) Галитаровы. На конец 2022 года чистая прибыль организации составила 116,2 миллиона рублей.
НГС направил запрос в «Грандпарк», чтобы узнать о проекте подробнее.
Компания Галитарова возводит жилой комплекс «1956 Кварталы телецентра» на улице Ветковской, застройщик СЗ «Телецентр» входит в ГК «СК-Инвест». На месте стройки еще несколько лет назад было четыре барака, дома признали аварийными в 2014 году. В 2019-м контракт на расселение заключила строительная фирма «СК-Инвест» Дмитрия Галитарова, а компания взявшаяся за проект, принадлежит его сыну и депутату Заксобрания Никите Галитарову.
«СК-Инвест» построил несколько домов в городе: ЖК «Гагаринский», состоящий из двух высоток по 25 этажей на улице Линейной, и 25-этажный дом «Эфир» на улице Горской, возле школы № 210 (на время стройки детям пришлось ходить на учебу под стрелой башенного крана).
Рядом также под КРТ продали участок более чем за 1 миллиард рублей при первоначальной цене в 213 миллиона рублей. До конца 2030 года на месте советских двухэтажек появится новый жилой комплекс.
В 2021 году на деревянные кварталы в Академгородке претендовали несколько застройщиков — их встреча с жителями была похожа на стихийный митинг. За несколько месяцев до него снесли один из бараков — на него жители жаловались больше всего. НГС прогулялся по старой части нижней зоны и пообщался с жителями ветхих домов.