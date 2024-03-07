Подняли цену в 7 раз: компания депутата Заксобрания купила землю под новый ЖК в новосибирском Академгородке

Территория под КРТ находится в границах улиц Российской, Героев Труда, Рубиновой и по Иванова, общая площадь — 40 тысяч кв. м. Земля разделена на два участка, один из них, отмечает депутат горсовета, не слишком удобен для строительства из-за проходящих коммуникаций. Всего застройщик должен снести 16 домов. Вместо них можно строить многоэтажные дома, высотой не более надземных 18 этажей, магазины, коммуникации, также разрешено благоустраивать территорию. Договор действует до 2030 года.