Ночью в Ленинском районе загорелся барак — из огня выбежали 20 человек

Поздно вечером 22 сентября в Ленинском районе Новосибирска загорелся деревянный барак в
Как рассказала НГС жительница барака Нелли, это не первый пожар. По ее словам, в доме до сих пор нет отопления, поэтому жильцы используют обогреватели, а старая проводка не выдерживает нагрузки.
— Поскольку на улице холодно, отопления нет в доме, почти все жильцы повключали обогреватели. Дохлая проводка не вывезла программы, — рассказала Нелли. Она уточнила, что в пожаре пострадали домашние животные.
Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по области.
— В 23:51 произошел пожар в жилом доме. В результате на мансардном этаже огнем повреждены перегородки, стены квартир
Нелли рассказала, что их дом должны были начать расселять «с конца 2019 года», но этого не произошло.
Дом действительно признали аварийным и подлежащим сносу в 2014 году. Контракт на расселение заключила строительная фирма «СК-Инвест». НГС направил запросы в мэрию города и застройщику, чтобы уточнить, как обстоят дела с расселением жильцов барака.
Сложности, связанные с ветхим жильем или жильем после пожара, в Новосибирске возникают постоянно, и власти не всегда решают их оперативно. В сентябре НГС рассказывал, как жильцам сгоревшего не по их вине барака нашли жилье только через 2,5 года.
Компания «СК-Инвест» построила несколько домов в Новосибирске, один из них — клубный дом на Чаплыгина. Это
По данным сайта N1.RU, 3-комнатная квартира в этом доме стоит почти 17 миллионов рублей, «однушку» можно купить за 8 миллионов. Квартиру там купил и сам директор компании Дмитрий Галитаров.
Еще один проект этой строительной компании — ЖК «Гагаринский» — один из самых высоких домов города. Высота дома на Линейной вместе со шпилем достигает
В августе 2020 года «СК-Инвест» фигурировала еще в одной истории: компания получила разрешение на строительство многоэтажки всего в десятках метров от школы. Весной 2021 года там начали стройку, теперь дети ходят на учебу под стрелой башенного крана.