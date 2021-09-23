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Ночью в Ленинском районе загорелся барак — из огня выбежали 20 человек

Дом признали аварийным еще в 2014 году, но там до сих пор живут люди

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По словам жителей дома, причиной пожара стала старая проводка

По словам жителей дома, причиной пожара стала старая проводка

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Поздно вечером 22 сентября в Ленинском районе Новосибирска загорелся деревянный барак в 3-м переулке Серафимовича, 16. Из огня успели выбежать 20 человек.

Как рассказала НГС жительница барака Нелли, это не первый пожар. По ее словам, в доме до сих пор нет отопления, поэтому жильцы используют обогреватели, а старая проводка не выдерживает нагрузки.

— Поскольку на улице холодно, отопления нет в доме, почти все жильцы повключали обогреватели. Дохлая проводка не вывезла программы, — рассказала Нелли. Она уточнила, что в пожаре пострадали домашние животные.

Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по области.

— В 23:51 произошел пожар в жилом доме. В результате на мансардном этаже огнем повреждены перегородки, стены квартир № 16, 17, 18. Из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек, сотрудники пожарно-спасательных подразделений при помощи спасательных устройств эвакуировали 2 человек. Локализация — в 00:37. Полная ликвидация — в 02:56, — сообщили в МЧС.

Нелли рассказала, что их дом должны были начать расселять «с конца 2019 года», но этого не произошло.

Дом действительно признали аварийным и подлежащим сносу в 2014 году. Контракт на расселение заключила строительная фирма «СК-Инвест». НГС направил запросы в мэрию города и застройщику, чтобы уточнить, как обстоят дела с расселением жильцов барака.

Сложности, связанные с ветхим жильем или жильем после пожара, в Новосибирске возникают постоянно, и власти не всегда решают их оперативно. В сентябре НГС рассказывал, как жильцам сгоревшего не по их вине барака нашли жилье только через 2,5 года.

Компания «СК-Инвест» построила несколько домов в Новосибирске, один из них — клубный дом на Чаплыгина. Это 8-этажный дом всего на 35 квартир — площадью от 52 до 250 кв. м, в части из них можно установить камин (для этого предусмотрены дымоходы). Высота потолков — 3–5 метров. На последних этажах есть двухуровневые квартиры, а на крыше дома — терраса для отдыха.

По данным сайта N1.RU, 3-комнатная квартира в этом доме стоит почти 17 миллионов рублей, «однушку» можно купить за 8 миллионов. Квартиру там купил и сам директор компании Дмитрий Галитаров.

Еще один проект этой строительной компании — ЖК «Гагаринский» — один из самых высоких домов города. Высота дома на Линейной вместе со шпилем достигает 101,6 м. «Трешка» в этом ЖК стоит от 10 миллионов, однокомнатные квартиры — от 5 миллионов.

В августе 2020 года «СК-Инвест» фигурировала еще в одной истории: компания получила разрешение на строительство многоэтажки всего в десятках метров от школы. Весной 2021 года там начали стройку, теперь дети ходят на учебу под стрелой башенного крана.

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