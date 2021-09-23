Ночью в Ленинском районе загорелся барак — из огня выбежали 20 человек

Поздно вечером 22 сентября в Ленинском районе Новосибирска загорелся деревянный барак в 3-м переулке Серафимовича, 16. Из огня успели выбежать 20 человек.

Как рассказала НГС жительница барака Нелли, это не первый пожар. По ее словам, в доме до сих пор нет отопления, поэтому жильцы используют обогреватели, а старая проводка не выдерживает нагрузки.

— Поскольку на улице холодно, отопления нет в доме, почти все жильцы повключали обогреватели. Дохлая проводка не вывезла программы, — рассказала Нелли. Она уточнила, что в пожаре пострадали домашние животные.