Планы на большой проект. Застройщик из Москвы объяснил, зачем купил землю на Первомайке за 1,3 миллиарда

Московский застройщик, который купил огромный участок в Первомайском районе Новосибирска за 1,38 миллиарда рублей, рассказал, почему решил строить здесь.
Как объяснил НГС Александр Фролов, директор кластера «Урал» группы «Самолет» из Москвы, сейчас компания активно расширяется в регионах. Новосибирск для организации оказался одним из наиболее приоритетных городов из-за того, что это крупнейший центр экономической активности Сибири.
— Мы видим большой потенциал для реализации девелоперских проектов. Данная площадка заинтересовала нас возможностью реализации большого и комплексного проекта, учитывая богатый опыт «Самолета» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где мы также специализируемся на масштабных проектах, — отметил Александр Фролов.
Сейчас только подвели итоги аукциона, компания ведет процесс документооборота, поэтому о проектных решениях, формате проекта, классе или концепции говорить пока рано.
Федеральную землю в Первомайском районе недалеко от улицы Одоевского продали в начале февраля. Площадь участка составила 35,5 га, кроме того, с молотка ушли 10 объектов (здание скважины, бассейн для сбора воды, гараж, дорога, 1-этажные кирпичные техздание, склад, машинное отделение и проходная, а также склад из газобетона, подземное бетонное укрытие по ГО и 24-метровая мачта) планировали не менее, чем за 470,5 миллиона рублей.
Выиграла аукцион компания «Проект С-41» и заплатила за участок 1,38 миллиарда рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Проект С-41» образовано в сентябре 2023 года, генеральный директор — Денис Долин, компанией владеет ООО «Самолет-Регионы» (зарегистрировано в Московской области), на конец 2022 года выручка составила 1,3 миллиарда рублей, чистый убыток — 390,1 миллиона рублей. Среди конечных владельцев числятся ПАО ГК «Самолет» (93%, зарегистрировано в Московской области), на конец 2022 года выручка компании составляет 3,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 7,5 миллиарда рублей и Александр Прыгунков (7%).
Группа «Самолет» построила в Москве и области жилые комплексы «Квартал Некрасовка», «Внуково 2017», возвела дома в Химках. Компания также решила заняться жильем премиального класса, их первый проект — жилой комплекс Nova недалеко от зданий «Москва-Сити».
Как ранее писал НГС, местные власти были против застройки участка жильем, потому что перспектива масштабного строительства добавит проблем Первомайскому району, которых и так много.
Сегодня в Первомайском районе активно возводят дома группа «Первый строительный фонд», территория её комплекса «Одоевский» — как раз между бывшей радиостанцией и озером, и омский ЗСЖБ №6, который реализует масштабный инвестиционный проект. На месте еще одной бывшей радиостанции, но уже в Калинском районе распланировали застройку микрорайона Клюквенный.