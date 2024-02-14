Планы на большой проект. Застройщик из Москвы объяснил, зачем купил землю на Первомайке за 1,3 миллиарда

Сегодня в Первомайском районе активно возводят дома группа «Первый строительный фонд», территория её комплекса «Одоевский» — как раз между бывшей радиостанцией и озером, и омский ЗСЖБ №6, который реализует масштабный инвестиционный проект. На месте еще одной бывшей радиостанции, но уже в Калинском районе распланировали застройку микрорайона Клюквенный.

