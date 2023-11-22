«Зона режимных объектов»: федералы продают под застройку 35 гектаров земли на Первомайке — минстрой возмутился

Как указано в документах торгов, вид разрешённого использования земли здесь — размещение и эксплуатация зданий и сооружений радиостанции, но сама она давно не действует. В отчёте по обследованию инфраструктуры, которое провели в 2020 году, указано, что раньше территорию и здания арендовал «Сибирский региональный центр Российской телевизионной и радиовещательной сети» — с ним, в частности, были заключены договоры на поставку электричества, тепла и воды.



В том же документе отмечено, что обследование проводили для последующей реализации имущественного комплекса по закону о содействии развитию жилищного строительства — то есть для застройки жильём.

