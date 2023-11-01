Взобрались на плато: в Октябрьском районе начали строить французский квартал — через несколько лет здесь вырастет мини-город

Застройщики и власти Новосибирска взялись за новый микрорайон: после бума строительства в северной части города их внимание привлекло Ключ-Камышенское плато. До сих пор разрозненную застройку, организованную в основном вокруг улиц Выборная и Пролетарская, должен дополнить масштабный проект на десятки гектаров. Правда, в ближайшие два года здесь сначала появится новый квартал — по сути, продолжение тихого микрорайона в европейском стиле «Ключевой». Какими будут новые дома и как планируют перестроить всё плато — в материале Лизы Пичугиной.
Новая высота
В октябре спецзастройщик «Ключевой» получил разрешение на строительство нового квартала на улице Родниковой. Проект получил название «Променад» — его построят через дорогу от микрорайона «Ключевой», на долго пустовавшей территории площадью почти 18 тысяч кв. м между улицами Родниковая и 2-я Высокогорная.
По данным «Контур.Фокус», СЗ «Ключевой» существует с 2020 года и ранее принадлежал Полине Серпениновой, Максиму Пресникову и ЗАО «Экоинвест», с 2023 года им в равных долях владеют Евгений Миловзоров и Игорь Кошкин. Среди конечных владельцев компании также указан комбинированный закрытый ПИФ «Радуга». За 2022 год компания заработала 1 тысячу рублей чистой прибыли, на балансе предприятия к концу года было 3,1 миллиона рублей. Миловзоров и Кошкин также совладеют рядом девелоперских и строительных компаний: среди их объектов, в частности, дома на улице Ленинградской, 106 и Тульской, 74.
Первоначально застройщик микрорайона, компания «ЭкоПолис», планировала на участке третью очередь с дуплексами и квадрохаусами — такими домами начиналась застройка. Постепенно квартиры на земле сменились трёхэтажками, потом дома подросли до 4 этажей. Новый проект застройщик-преемник запланировал уже восьмиэтажным и в другом стиле — ближе к архитектуре коммерческого здания на 2-ой Высокогорной, 1/1.
— Единственное общее у двух проектов — управляющая компания, в остальном они отличаются по концепциям. Разве что и там Европа, и здесь. Только там Германия, Бавария, а тут — Франция, — объяснил совладелец СЗ «Ключевой» Евгений Миловзоров.
Компания построит небольшой квартал из четырёх домов с длинным прогулочным бульваром внутри закрытого комплекса. Всего здесь будет 290 квартир площадью от 33 до почти 84 кв. м, по 9–10 на этаже в зависимости от дома. Евгений Миловзоров подчеркнул, что они рассчитаны в первую очередь для семей: небольших однёшек здесь немного, всего одна на этаже в трёх домах и четыре — в четвёртом, на углу квартала.
В квартирах площадью от 60 квадратов (в двушках, трёшках и четырёхкомнатных) по два санузла: вход в один из них предусмотрен из спальни. Каких-то особенных планировок нет, но у части квартир на первом этаже — тех, что выходят окнами во двор, — будут террасы площадью 16–20 кв. м.
В четвёртом доме со стороны улицы Загородной будет 4 коммерческих помещения, их площадь варьируется от 35 до 110 кв. м, а назначение конкретно не определено.
Большая часть парковок в «Променаде» — открытые наземные и расположены со стороны Родниковой и въезда в микрорайон. Но подземный паркинг тоже построят — на 49 мест. Там же выделят место для кладовых.
Особенностью комплекса станет технология строительства — классическая кирпичная кладка без монолитного каркаса с оштукатуренным фасадом — и благоустройство, которому застройщик обещает отдать около половины территории. Помимо бульвара с лавочками и деревьями здесь планируют построить большую спортивную площадку, детскую площадку и беседки для отдыха. Другое новшество — станция зарядки электрокаров (на них как раз высокий спрос).
Продажи в новом проекте «Ключевой» пока не открыл — это произойдёт примерно в середине ноября. Но предбронирование в отделе продаж застройщика уже ведут: цены на квартиры в домах варьируются от 4,6 до более 8 миллионов рублей.
— Есть заявки. Из соседних домов Ключевого парковки и квартиры бронируют, просто те, кто хотел бы жить в подобном кирпичном комплексе. Из частного сектора кто-то был, — рассказал сотрудник отдела продаж компании Антон Голубев.
Дальше — больше
У «Ключевого» есть поклонники: это тихий микрорайон рядом с Инюшенским бором и небольшой речкой, с комфортными оригинальными домами. Но его удалённость — одна из главных проблем: здесь нет социальной инфраструктуры в шаговой доступности.
В мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС сообщили, что власти уже заключили контракт на проектирование нового корпуса для школы №189 на 825 мест и соглашение на проектирование школы №38 на 325 мест на месте снесённой (проект готовит СЗ «ЭмКаДэ» Александра Говорова и Игоря Гладких — другая их компания строит на улице Ленинградской ЖК Balance, еще одна — новые дома в «Кедровом»). Но и та, и другая школы будут построены на улице Выборной и не сказать, чтобы близко к новым домам «Ключевого».
При этом общественный транспорт по району не ходит. Ближайшая остановка — на улице Хитровской, более чем в полукилометре от него. Гораздо ближе и удобнее неожиданно оказывается электричка — до станции «Камышенская» дойти можно быстрее (хотя и не слишком комфортно).
На общем плане «Променада» многообещающе нарисован автобус, но пока добиться запуска хотя бы маршрутки в микрорайон застройщику не удалось.
— Мы пытались сдвинуть проблему с мёртвой точки, но пока не получается. Быстрее будет развитие улицы Кирова, которая пройдёт буквально за «Ключевым», по его границе — возможно, уже готовят проект. Это даст огромный толчок к развитию всего района, — считает Евгений Миловзоров.
Продолжение улицы Кирова на Ключ-Камышенское плато обсуждают уже давно — дома «Ключевого» даже получили адреса на Кирова. В мэрии Новосибирска заверили, что Управление дорожного строительства уже готовит документы, чтобы провести конкурс на определение проектировщика. Подготовить проект должны в 2025 году. Конечно, если всё пойдёт по плану.
На месте спортплощадки МАУ «Стадион» за домами «Ключевого» на первой линии будущей улицы Кирова должен появиться полноценный спортивный объект — участок сегодня арендует связанная с первым застройщиком микрорайона компания «ЭкоИнвест». В перспективе в районе появятся и школы (одна из них буквально в 300 метрах от новых домов «Ключевого»), и детские сады, и даже школа Сколково: её задумали построить на продолжении улицы Высокогорной, недалеко от планетария. Кроме того, запланировали станцию метро и дорожные развязки.
Но раньше всего здесь, конечно, появится жильё. По данным ЕГРН, два участка площадью 34,3 и 9,1 тысячи кв. м южнее улицы Кирова уже оформлены в собственность застройщика «Статус», на них можно строить высотные и 14–18-этажные дома. Ещё два, 31,1 и 59,4 тысячи кв. м для высотной застройки — в аренде у МЖК «Энергетик». Обе компании принадлежат Майису Мамедову и входят в группу «Первый строительный фонд».
Арендованные участки оформлены в мэрии для реализации масштабных инвестиционных проектов, МИП. Только на них построят более 130 тысяч кв. м нового жилья, и часть квартир застройщик обязан будет передать обманутым дольщикам. Портал SibNovo в конце октября писал, что МЖК «Энергетик» уже даже подготовил мастер-план для части своей территории.
Согласно опубликованной схеме, компания распланировала застройку также на участках, которые сегодня находятся в собственности города и компании Александра Манцурова «Гигант Плюс». А заодно попросила создать на территории в 75,5 га новую подзону, где можно было бы строить меньше парковок, чем сегодня требуется для жилых домов. Решение по предложению застройщика пока не принято, но, судя по информации SibNovo, оно успело перессорить экспертов и общественников.
Журналист НГС направила запрос в «Первый строительный фонд» с просьбой рассказать о концепции мастер-плана, готовности компании участвовать в развитии инфраструктуры и планах на участки, которые сегодня не находятся в распоряжении застройщика.
Родники на плато
ЖК «Променад» станет логичным продолжением развития небольшого пока микрорайона. Опрошенные НГС эксперты ожидают от него уже заданного здесь качества домов, но полагают, что новосибирцы поедут в новые дома в первую очередь за ценами.
В СЗ «Ключевой» отметили, что рассчитывают построить комплекс одним этапом и сдать в конце 2025 года, а дальше застройщик, возможно, будет присматриваться к пустующим территориям вокруг будущей улицы Кирова и к частному сектору.
Ключ-Камышенское плато сегодня — одно из немногих перспективных направлений развития города.
— Я давно уже ждал там таких существенных изменений, рано или поздно это всё равно произойдёт. Из тихого уголка в большом мегаполисе эта территория начинает превращаться в довольно привлекательную, — заметил управляющий партнёр компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский.
Новосибирский аналитик Сергей Николаев отметил, что привлекательность Ключ-Камышенского плато для застройки сегодня сравнима с активно застраиваемой северной частью Новосибирска — Родниками, Пашино, посёлком Северный. Транспортная доступность района, по его оценке, даже сравнительно высокая — разумеется, пока в нём не появились новые жители.
При этом Николаев считает, что продолжение улицы Кирова само по себе ситуацию не улучшит.
— Для развития Ключ-Камышенского плато нужна развязка к мосту. Сейчас там едут тоненько по своим закоулкам и попадают в пробку на Кирова, а потом она будет начинаться раньше. В любом случае развязка нужна и дороги-дублёры, — объяснил эксперт. — У жителей сегодня есть вариант выезда на Кирова, есть вариант выезда на Большевистскую. Нужна нормальная развязка на Бугринском мосту, но это проблема всех наших мостов: все развязки кривые.
Сергей Николаев также предположил, что, раз уж застройщикам достаются участки фактически в поле, и они пока не нагружены обязательствами по расселению, власти могут попросить их поучаствовать в строительстве инфраструктуры — в первую очередь социальной. С дорожно-транспортной мэрии, вероятно, придется справляться самостоятельно. И её строительство в городе почти всегда отстаёт от развития застройки.
При этом, отметил Игорь Зеленский, сегодня застройка всего этого района, включая окрестности Выборной и сам микрорайон Ключ-Камышенское плато, не упорядочена: частный сектор здесь соседствует с новостройками, зелёные зоны — с долгостроями, а за территорией НГПУ начинается промзона, которая затем снова сменяется жилым районом. Поэтому от новых проектов Игорь Зеленский ждёт детально проработанной концепции.
— Может, большой художник, когда делает крупные мазки, видит в них красивую картину в будущем, но пока это выглядит просто рваным неблагоустроенным районом, и никаких точек притяжения для населения там нет вообще. При том, что район хороший. Когда я туда приезжаю, у меня внутри всё клокочет: где власти-то? — возмущается эксперт.
Хорошим примером Игорь Зеленский назвал проработку будущей застройки микрорайона Клюквенный — разница в том, что исходила она не от застройщиков, а от властей. Застройщики могут с предложенными условиями только согласиться или не участвовать в развитии микрорайона вообще.