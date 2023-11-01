Взобрались на плато: в Октябрьском районе начали строить французский квартал — через несколько лет здесь вырастет мини-город

Новая высота

В октябре спецзастройщик «Ключевой» получил разрешение на строительство нового квартала на улице Родниковой. Проект получил название «Променад» — его построят через дорогу от микрорайона «Ключевой», на долго пустовавшей территории площадью почти 18 тысяч кв. м между улицами Родниковая и 2-я Высокогорная.



По данным «Контур.Фокус», СЗ «Ключевой» существует с 2020 года и ранее принадлежал Полине Серпениновой, Максиму Пресникову и ЗАО «Экоинвест», с 2023 года им в равных долях владеют Евгений Миловзоров и Игорь Кошкин. Среди конечных владельцев компании также указан комбинированный закрытый ПИФ «Радуга». За 2022 год компания заработала 1 тысячу рублей чистой прибыли, на балансе предприятия к концу года было 3,1 миллиона рублей. Миловзоров и Кошкин также совладеют рядом девелоперских и строительных компаний: среди их объектов, в частности, дома на улице Ленинградской, 106 и Тульской, 74.