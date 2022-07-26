ГПНТБ получила землю для строительства второго корпуса с системой «умный дом» и новым хранилищем
На территории нового корпуса будет зона коворкинга и детский технопарк
Новосибирская научная библиотека получила земельный участок для строительства нового корпуса. Как сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области, участок площадью 8398 кв. м. по адресу улица Восход, 15 выделен Территориальным управлением Росимущества под строительство второй очереди ГПНТБ СО РАН. Новый корпус предусмотрен проектом «Академгородок 2.0».
— В 2019 году эта территория была оформлена под жилищную и коммерческую застройку, однако, после обращения губернатора Андрея Травникова в адрес вице-премьера России Марата Хуснуллина, правительственная комиссия отменила это решение. Таким образом библиотека получила новые возможности для развития, — сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.
Как обещают власти, новый корпус будет работать круглосуточно. В корпусе установят оборудования компактного хранения, автоматизированную монорельсовую систему адресной доставки книг из разных зданий и интеллектуальную систему управления всеми системами жизнеобеспечения по технологии «умный дом». Также в ГПНТБ появятся оны коворкинга, мультимедийный центр, отделы консервации и реставрации редких книг и рукописей, детский технопарк, цифровые лаборатории, студии видео и звукозаписи, конгресс-центр. Как пояснили в пресс-службе правительства, существующее книгохранилище ГПНТБ заполнено на 98%, его оставшиеся резервы будут использованы в пределах двух лет.
О возвращении участка на Восход, 15 обратно сообщили еще 1 июня, но тогда директор ГПНТБ Ирина Лизунова сообщила НГС, что эта информация о передаче участка преждевременная. Проект второго корпуса ГПНТБ презентовали в декабре 2019 года, позже его включили в федеральную инвестиционную программу. Одним из критериев включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу является наличие прав на земельный участок под строительство объекта. В связи с этим Минобрнауки РФ обращалось в АО «ДОМ.РФ» с просьбой вернуть ГПНТБ СО РАН участок на улице Восход, 15.