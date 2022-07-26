ГПНТБ получила землю для строительства второго корпуса с системой «умный дом» и новым хранилищем

Как обещают власти, новый корпус будет работать круглосуточно. В корпусе установят оборудования компактного хранения, автоматизированную монорельсовую систему адресной доставки книг из разных зданий и интеллектуальную систему управления всеми системами жизнеобеспечения по технологии «умный дом». Также в ГПНТБ появятся оны коворкинга, мультимедийный центр, отделы консервации и реставрации редких книг и рукописей, детский технопарк, цифровые лаборатории, студии видео и звукозаписи, конгресс-центр. Как пояснили в пресс-службе правительства, существующее книгохранилище ГПНТБ заполнено на 98%, его оставшиеся резервы будут использованы в пределах двух лет.



О возвращении участка на Восход, 15 обратно сообщили еще 1 июня, но тогда директор ГПНТБ Ирина Лизунова сообщила НГС, что эта информация о передаче участка преждевременная. Проект второго корпуса ГПНТБ презентовали в декабре 2019 года, позже его включили в федеральную инвестиционную программу. Одним из критериев включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу является наличие прав на земельный участок под строительство объекта. В связи с этим Минобрнауки РФ обращалось в АО «ДОМ.РФ» с просьбой вернуть ГПНТБ СО РАН участок на улице Восход, 15.