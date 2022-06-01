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«Четыре подземных этажа уже заполнены»: ГПНТБ вернули участок под книгохранилище

Три года назад землю передали АО «ДОМ.РФ»

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Существующее книгохранилище ГПНТБ заполнено на 98%

Существующее книгохранилище ГПНТБ заполнено на 98%

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Земельный участок на улице Восход, 15 в Октябрьском районе Новосибирска вернули Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН (ГПНТБ). Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В 2019 году участок передали АО «ДОМ.РФ» для строительства жилой и коммерческой недвижимости.Теперь он вновь может использоваться для строительства второй очереди ГПНТБ, уточнили в пресс-службе.

— В конце апреля решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, по итогам рассмотрения обращения губернатора Андрея Травникова в адрес вице-премьера России Марата Хуснуллина принято решение о прекращении полномочий АО «ДОМ.РФ» в отношении данного земельного участка, — сообщил руководитель Департамента земельных и имущественных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

Директор ГПНТБ Ирина Лизунова сообщила НГС, что эта информация о передаче участка немного преждевременная.

— «ДОМ.РФ» отказался от участка в нашу пользу. Прошла правительственная комиссия, принято решение. Теперь мы заняты тем, что мы оформляем участок в Росимуществе. У нас есть необходимость в расширении книгохранилищ. Наши четыре подземных этажа уже заполнены, — сказала Ирина Лизунова.

Строительство второй очереди библиотеки включено в приоритетный проект комплексного развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Существующее книгохранилище ГПНТБ сейчас заполнено на 98%, резервы будут исчерпаны в течение ближайших двух лет.

Проект второго корпуса ГПНТБ презентовали в декабре 2019 года, позже его включили в федеральную инвестиционную программу. Одним из критериев включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу является наличие прав на земельный участок под строительство объекта. В связи с этим Минобрнауки РФ обращалось в АО «ДОМ.РФ» с просьбой вернуть ГПНТБ СО РАН участок на улице Восход, 15.

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