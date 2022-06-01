«Четыре подземных этажа уже заполнены»: ГПНТБ вернули участок под книгохранилище

Земельный участок на улице Восход, 15 в Октябрьском районе Новосибирска вернули Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН (ГПНТБ). Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В 2019 году участок передали АО «ДОМ.РФ» для строительства жилой и коммерческой недвижимости.Теперь он вновь может использоваться для строительства второй очереди ГПНТБ, уточнили в пресс-службе.

