Застройщик из Москвы купил за 1,3 миллиарда рублей землю на Первомайке — лесной массив могут застроить жильем

Московский застройщик за 1,38 миллиарда рублей купил огромный участок в Первомайском районе Новосибирска недалеко от улицы Одоевского. Информация об этом появилась на сайте федерального агентства ДОМ.РФ. Ранее местные власти выступали против продажи участка под застройку жильем.
Продать территорию Радиостанции №2 площадью 35,5 га и 10 объектов (здание скважины, бассейн для сбора воды, гараж, дорога, 1-этажные кирпичные техздание, склад, машинное отделение и проходная, а также склад из газобетона, подземное бетонное укрытие по ГО и 24-метровая мачта) планировали не менее, чем за 470,5 миллиона рублей. Аукцион состоялся 2 февраля.
Заявки на участие подали три компании: ООО «Проект С-41», ООО СЗ «Экострой» и ООО «Трест». Победителем стала организация «Проект С-41», предложившая за лот 1,38 миллиарда рублей. При этом СЗ «Экострой» предлагал 1,37 миллиарда рублей, а «Трест» чуть больше 600 миллионов рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Проект С-41» образовано в сентябре 2023 года, генеральный директор — Денис Долин, компанией владеет ООО «Самолет-Регионы» (зарегистрировано в Московской области), на конец 2022 года выручка составила 1,3 миллиарда рублей, чистый убыток — 390,1 миллиона рублей. Среди конечных владельцев числятся ПАО ГК «Самолет» (93%, зарегистрировано в Московской области), на конец 2022 года выручка компании составляет 3,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 7,5 миллиарда рублей и Александр Прыгунков (7%).
Группа «Самолет» построила в Москве и области жилые комплексы «Квартал Некрасовка», «Внуково 2017», возвела дома в Химках. Компания также решила заняться жильем премиального класса, их первый проект - жилой комплекс Nova недалеко от зданий «Москва-Сити».
Как ранее писал НГС, местные власти были против застройки участка жильем, потому что перспектива масштабного строительства добавит проблем Первомайскому району, которых и так много.
— Земельный участок в развивающемся районе Новосибирска, в окружении жилая застройка, коммерческие объекты. Транспортная доступность, отличное расположение относительно города, — завлекательно описывают землю на сайте ДОМ.РФ.
В документах к лоту указано, что обследование территории проводили для последующей реализации имущественного комплекса по закону о содействии развитию жилищного строительства — то есть для застройки жильём. В ДОМ.РФ заверяли, что для реализации какого-либо проекта придется вносить изменения в градостроительные нормы.
Отмечалось, что местные власти против застройки участка, в том числе, из-за отсутствия развязки на Старом шоссе в сторону новых жилмассивов. В департаменте транспорта мэрии города рассказывали НГС, что проектно-сметная документация развязки уже готова и находится на проверке. Кроме того, на территории требуется строительство детского сада и школы, объектов медицины и спорта. После того как будут понятны источники и объёмы финансирования развязки и планы по строительству социальной инфраструктуры, можно будет поговорить и о будущей застройке территории радиостанции — но не раньше, отмечали в Минстрое.
— АО «ДОМ.РФ» неоднократно обращалось в министерство строительства Новосибирской области с предложением о комплексном развитии незастроенной территории в отношении данного земельного участка площадью 35,5977 га. Согласно предложению, численность населения на предложенной к застройке территории составит 3,8 тысячи человек. Однако в представленных предложениях не было предусмотрено решение ключевых вопросов, необходимых для застройки участка: создания инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, — сообщали в Минстрое региона.
НГС направил запросы в ГК «Самолет», мэрию города и министерство строительства.
Сегодня в Первомайском районе активно возводят дома группа «Первый строительный фонд», территория её комплекса «Одоевский» — как раз между бывшей радиостанцией и озером, и омский ЗСЖБ №6, который реализует масштабный инвестиционный проект. На месте еще одной бывшей радиостанции, но уже в Калинском районе распланировали застройку микрорайона Клюквенный.
Недавно же стало известно, что застройщик жилого комплекса «Флотилия» купил участки закрытой несколько лет назад телестанции «Мир». Вокруг планируют снести двухэтажные дома, но к проектированию возможной застройки земли пока не приступили.