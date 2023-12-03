На Горской снесут дома — телестанцию рядом с ними выкупил застройщик «Флотилии»

Застройщик «Флотилии» купил участки закрытой несколько лет назад телестанции «Мир». Вокруг планируют снести двухэтажные дома. Информацию об этом НГС подтвердили в группе «Дом-Строй».
По данным сервиса «Контур.Фокус», образованная в 1996 году компания «Телевизионная станция "Мир"» находится в процессе ликвидации, а ее единственным учредителем с октября этого года числится «Дом-Строй». На конец 2022 года чистый убыток телестанции составил 3,2 миллиона рублей. Согласно выписке из ЕГРН, компании принадлежало здание и участок площадью примерно 2 тысячи кв. м на улице Горская, 16.
Огромной территорией рядом с телевышкой площадью почти 12,5 тысяч кв. м владеет компания «Касл», созданная в 2007 году, она также сейчас находится в процессе ликвидации. На конец 2022 года убыток организации составил 226 тысяч рублей. С октября этого года владельцем компании также числится «Дом-Строй».
Ликвидатором телестанции «Мир» и компании «Касл» выступает Александр Мерзликин, он ранее был директором и учредителем ООО «Дом-Строй».
Информацию о покупке организаций подтвердили НГС в компании «Дом-Строй», но отметили, что к проектированию возможной застройки земли пока не преступили. При этом соседние двухэтажные дома планирует снести, заявив участки для комплексного развития территории (КРТ). Организация уже готовит детальный проект планировки, чтобы принять участие в аукционе и расселить ветхие здания. При этом телевышку как арт-объект оставлять не планируют.
По проекту планировки, принятому в 2021 году, огромный участок телестанции относится к зоне объектов инженерной инфраструктуры.
ГК «Дом-Строй» построила в Новосибирске ЖК «Романтика» на Бориса Богаткова, моно-квартал Richmond Residence на улице Кирова, ЖК «Флотилия» на улице Сибревкома и другие высотки. Сейчас компания строит комплекс «Горская лагуна», недалеко от Октябрьского моста.
О том, что телестанция «Мир» закрывается, стало известно в декабре 2021 года, тогда руководство разорвало с сотрудниками трудовые договоры. Среди возможны причин закрытия называли переход с аналогового вещания на цифровое. В октябре прошлого года на продажу выставили землю под бывшей телестанцией, стоимость участков оценили в 140 миллионов рублей.