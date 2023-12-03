На Горской снесут дома — телестанцию рядом с ними выкупил застройщик «Флотилии»

Огромной территорией рядом с телевышкой площадью почти 12,5 тысяч кв. м владеет компания «Касл», созданная в 2007 году, она также сейчас находится в процессе ликвидации. На конец 2022 года убыток организации составил 226 тысяч рублей. С октября этого года владельцем компании также числится «Дом-Строй».