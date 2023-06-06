Новая гавань: у озера в Горском микрорайоне начали строить новый ЖК — каким он будет и сколько будут стоить квартиры

ГК «Дом-Строй» закончила два проекта и принимается за новый: стройка начинается на улице Горской. Разрешение на строительство застройщик получил полгода назад, но проект переделали, и к устройству первого котлована приступили только в июне. При этом задолго до этого проект успел получить премию в международном конкурсе. Подробности узнала Лиза Пичугина.
ГК «Дом-Строй» открыла продажи в новом проекте компании на улице Горской, который благодаря форме находящегося рядом котлована получил название «Горская лагуна». Разрешение на строительство комплекса компании выдали еще в декабре прошлого года: в документах на участке в 2 га указано четыре дома высотой от 14 до 30 этажей (не считая технических). Но подробностей застройщик не раскрывал.
Над проектом комплекса работала новосибирская ATTA Group (она же спроектировала Richmond Residence), и он даже получил премию НОПРИЗ как «Лучший проект жилых и общественных зданий и сооружений». Иллюстрации архитекторов успели разойтись по Сети, но за полгода проект переработали. Вместо четырех домов «Дом-Строй» построит на Горской три:
— Мы начали разрабатывать участок, строить финансово-экономическую модель, и оказалось, что третий дом повис в овраге — с такой себестоимостью проще было его не строить вообще, — объяснила изменения коммерческий директор ГК «Дом-Строй» Екатерина Михайлова.
Ландшафт участка действительно непростой: перепад высот составляет, по словам прораба проекта Дмитрия Погодина, около 20 метров. Это дает компании возможность сделать интересное благоустройство, которое займет примерно 50% территории участка, при этом обязывает ее проводить дополнительные работы.
— Будем делать послойное укрепление грунта из-за перепада местности — проект разрабатывается, — рассказал Дмитрий Погодин.
Территорию собрали из нескольких участков: на одном был заброшенный фундамент (по оценке Дмитрия Погодина, основательный — для кирпичного дома), на других — частные дома и дачи, которые расселили и выкупили, еще один арендовали у города, а затем оформили в собственность.
Первым на площадке появился «выставочный центр» — сейчас он играет роль склада, а к завершению первого этапа строительства его демонтируют: на его месте должен быть подземный паркинг третьего дома.
Первые два дома будут объединены стилобатом, всего в них будет 565 квартир: поменьше — в
Второй дом в плане отодвинут внутрь комплекса, а площадь квартир здесь будет достигать 110 кв. м. При этом к квартирам на первом и верхнем этажах будут прилагаться террасы площадью от 26 до 39 квадратов.
На единой подземной парковке двух домов будет 96 машино-мест и 92 кладовых. Большинство парковок — наземные и расположены по периметру комплекса, во двор у машин доступа не будет, обещает застройщик.
В третьем доме сегодня планируют встроенно-пристроенный детский сад, которому выделят часть двора-парка комплекса, и самые маленькие квартиры: на этаже здесь предусмотрено три студии площадью около 20 кв. м. Но планировки еще могут пересмотреть, предупреждают в «Дом-Строе» — всё будет зависеть от ситуации на рынке.
В двух домах предусмотрены коммерческие помещения: их расположат на первом и высоком нулевом этажах. Здесь, в частности, есть место для автосервиса (подобное застройщик уже реализовал во «Флотилии»), для магазинов у дома, для кофейни. Часть компания оставит в своем управлении, часть — рассчитывает продать по 170 тысяч рублей за квадрат.
Завершить строительство первых двух домов «Дом-Строй» планирует в 2026 году, третий — в
— В первый и второй дом, по нашим ощущениям, захотят переехать люди из старого фонда Горского — они любят это место, у них там ребенок ходит в школу или детский сад, в вуз, уже сложился образ жизни там. А когда уже откроют станцию «Спортивная», в полной мере заработает ледовая арена, парк, третий дом будет инвестиционно-привлекательным для студентов, если родители могут себе позволить купить студенту квадратные метры, — объяснила квартирографию проекта Екатерина Михайлова.
Эксперты охарактеризовали цены как среднерыночные: директор RID Analytics Елена Ермолаева отметила, что в строящемся комплексе «Кварталы Немировича» стоимость квадрата примерно такая же. А вот возможное появление крошечных студий собеседники НГС оценили по-разному.
Управляющий партнер компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский считает, что в долгосрочной перспективе такие квартиры в доме картину портят.
— Это и не жилье, и не актив. Я понимаю, когда такие студии создаются в апартаментах, где есть управляющая компания, и посуточно эта студия сдается. Для полноценного жилья это не нормальный размер. Студенты по такой цене? Не знаю, сомнительно, — предположил он и тут же добавил: — Но мы можем сомневаться, а в конце концов всё продается.
Елена Ермолаева привела в пример Родники, где жилые комплексы растут один за другим как на дрожжах: учитывая разницу в транспортной доступности, у «Горской лагуны» хорошие шансы быстро найти покупателей, уверена эксперт. Тем более что они прицениваются не к стоимости за квадрат, а к цене квартиры целиком.
— Какая бы она ни была, но это квартира: есть санузел, спальня, кухня — минимальное, что человеку нужно. По линии метро такая квартира будет востребована, — говорит Ермолаева. — Когда на рынок выходит человек, у которого есть условный миллион, его не беспокоит, что это крошечная студия, — он бежит и покупает. Значительная часть людей, которым эта квартира даже не нужна, купят ее, потому что дешево: детям, внукам, «да пусть стоит», «мы ее сдадим».
Расположение ЖК «Горская лагуна» эксперты единодушно одобрили: сверху открывается прекрасный вид на правобережье, реку, Бугринский мост и новый ЛДС с парком, сам парк — в пешей доступности, в такой же доступности две станции метро — «Студенческая» и ожидаемая «Спортивная». В сторону правого берега можно выехать через тот же ЛДС, минуя пробку на площади Лыщинского. Но сама близость моста смутила Игоря Зеленского: всё-таки движение на нем круглосуточное, и шум кому-то может не понравиться.
Когда ЖК «Горская лагуна» отметили на карте 2ГИС, местные жители добавили в отзывах свою ложку дегтя. Пользователь с ником 1234 ООО пожаловался, что новые дома закроют вид для жителей Стартовой, 3 и «создадут коллапс», имея в виду нехватку инфраструктуры.
В микрорайоне ее действительно не хватает: на этой стороне улицы Блюхера есть только два детских сада и одна школа. Еще два детсада и школа — с другой стороны Блюхера и ближе к Выставочной.
При этом в перспективе в микрорайоне может добавиться домов: соседний с территорией «Дом-Строя» участок на первой линии улицы Стартовой тоже предназначен для жилой застройки. Согласно выписке из ЕГРН, он принадлежит компании «Статус. СЗ» — ею владеет Майис Мамедов (он же руководит группой «Первый строительный фонд», которая построила «Радужный каскад» на Стартовой, 1).
Первоначально участок был выделен для строительства храма, но мэрия Новосибирска обменяла его на часть сквера возле «Сибирь-Хоккайдо», которая принадлежала компании «Атенон». А та, вероятно, продала его застройщику. Храм же планируют строить на первой линии улицы Горской — прямо перед «Горской лагуной».
Еще одну застройку в этой части Новосибирска городские власти предотвратили: на противоположном берегу котлована планировали построить гостиницы.