Новая гавань: у озера в Горском микрорайоне начали строить новый ЖК — каким он будет и сколько будут стоить квартиры

Над проектом комплекса работала новосибирская ATTA Group (она же спроектировала Richmond Residence), и он даже получил премию НОПРИЗ как «Лучший проект жилых и общественных зданий и сооружений». Иллюстрации архитекторов успели разойтись по Сети, но за полгода проект переработали. Вместо четырех домов «Дом-Строй» построит на Горской три: 30-этажную башню и 14-этажный дом на первом этапе, еще один 30-этажный 2-подъездный дом — на втором.



— Мы начали разрабатывать участок, строить финансово-экономическую модель, и оказалось, что третий дом повис в овраге — с такой себестоимостью проще было его не строить вообще, — объяснила изменения коммерческий директор ГК «Дом-Строй» Екатерина Михайлова.