В Новосибирске закрывают телестанцию «Мир» — она вещала 30 лет

Телестанция «Мир» — новосибирский телеканал, который начал вещание 1 августа 1991 года на 10-м телевизионном канале. С 12 мая 2006 года по 31 мая 2021 года значительную часть эфирного времени занимала ретрансляция программ телеканала СТС. С 1 июня 2021 года телестанция «Мир» перешла на собственное круглосуточное вещание в кабельных сетях, параллельно совместное вещание с телеканалом СТС продолжалось до последнего времени в аналоговом формате.

В начале года известная новосибирская журналистка Мария Лондон уволилась с телеканала НТН24. Она проработала там 28 лет.