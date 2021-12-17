В Новосибирске закрывают телестанцию «Мир» — она вещала 30 лет

В Новосибирске закрывают телеканал «Телестанция "Мир"», вещание которого началось 30 лет назад.
— Сегодня утром состоялась последняя съемка в истории телестанции «Мир». 30-летняя история частного новосибирского телевещания... 15,5 года из этой истории писал и я. Очень жалко. Скорейшего трудоустройства всем, кто остался без работы! — написал сотрудник телекомпании, журналист Алексей Кудинов в своем инстаграме.
Другой бывший сотрудник телекомпании, оператор Павел Мирошников рассказал НГС, что, по его информации, уже в этот понедельник всем сотрудникам вернут трудовые книжки.
— Люди работали по трудовым договорам, и их разорвали. Часть сократили раньше, кого-то позже. С октября я не являюсь сотрудником компании. Но то, что там происходит, мне это близко. Коллектив стал практически одной семьей, мы поддерживали друг друга, многое пережили вместе. Слухи о закрытии телеканала ходили давно. По моему мнению, одной из причин закрытия стал переход с аналогового на цифровое вещание. Несколько лет назад зрителей стали переводить на цифровое вещание, для которого необходимо использовать приставку и иметь под рукой несколько пультов. Учитывая, что аудитория телеканала по большей части возрастная и телевидение им нужно только, чтобы смотреть новости, — для них новые правила оказались слишком сложными. Акционеры пытались спасти компанию, но не удалось. Цифровое вещание съело аналоговое, — говорит Павел Мирошников.
На данный момент в компании около 40 сотрудников.
Согласно информации «Контур.Фокуса», акции ООО «Телевизионная станция "Мир"» распределены между девятью акционерами. АО «Сеть телевизионных станций» (АО «СТС») принадлежат 49% акций, Якову Таубесу — 16%, Геннадию Афанасьеву, Олегу Иванову, Татьяне Кураповой и Галине Мясниковой принадлежат по 8,5% акций компании. Еще 1% находится в портфеле АО «СТС-Регион». Уставной капитал телестанции «Мир» — 10 тысяч рублей. Штат компании на данный момент насчитывает 40 человек.
Ранее НГС отправлял запрос в телекомпанию СТС (являлась сетевым партнером телеканала «Мир»), но ответ на запрос получен не был.
Телестанция «Мир» — новосибирский телеканал, который начал вещание 1 августа 1991 года на 10-м телевизионном канале. С 12 мая 2006 года по 31 мая 2021 года значительную часть эфирного времени занимала ретрансляция программ телеканала СТС. С 1 июня 2021 года телестанция «Мир» перешла на собственное круглосуточное вещание в кабельных сетях, параллельно совместное вещание с телеканалом СТС продолжалось до последнего времени в аналоговом формате.
В начале года известная новосибирская журналистка Мария Лондон уволилась с телеканала НТН24. Она проработала там 28 лет.