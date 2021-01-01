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Известная тележурналистка Мария Лондон уволилась с НТН24: она проработала на телеканале 28 лет

О своем решении она сообщила на странице в Facebook

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Мария Лондон хорошо известна новосибирцам.&nbsp;В 2020 году она баллотировалась в Совет депутатов Новосибирска в составе коалиции «Новосибирск 2020», но проиграла выборы

Мария Лондон хорошо известна новосибирцам. В 2020 году она баллотировалась в Совет депутатов Новосибирска в составе коалиции «Новосибирск 2020», но проиграла выборы

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В Новосибирске известная тележурналистка Мария Лондон уволилась с НТН24

В Новосибирске известная тележурналистка Мария Лондон заявила об увольнении с телеканала НТН24. Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

— С 1 января я уволилась с НТН24. Если бы кто-то мне такое предсказал, никогда бы не поверила, — написала Мария Левина (Лондон).

О причинах увольнения она не сообщила.

Пост был опубликован в Новый год

Пост был опубликован в Новый год

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Мария Лондон начала работать в компании НТН с 1992 года. Она была ведущей и главным редактором и хорошо известна новосибирцам. В 2020 году она баллотировалась в Совет депутатов Новосибирска в составе коалиции «Новосибирск 2020», но проиграла выборы.

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В конце прошлого года стало известно, что в отставку с поста пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра уходит Ренад Ягудин. Он проработал в должности 15 лет, а до этого руководил метеослужбой. Синоптик рассказал НГС о причинах ухода и о том, чем будет заниматься на пенсии.

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коалицияувольнение
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