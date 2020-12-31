Новосибирский синоптик Ренад Ягудин уходит в отставку после 57 лет работы — он дал сотни прогнозов погоды читателям НГС

Новосибирский синоптик уходит в отставку после 57 лет работы
Сегодня, 31 декабря, в отставку с поста пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра уходит Ренад Ягудин. Он проработал в должности 15 лет, а до этого руководил метеослужбой. Синоптик рассказал НГС о причинах ухода и о том, чем будет заниматься на пенсии.
Ренад Азальевич Ягудин родился в 1940 году, в 1963 году окончил географический факультет Казанского государственного университета по специальности «метеорология». Кандидат географических наук, тема диссертации: «Грозы и шквалы в Новосибирской области». Опубликовал порядка 50 научных и методических работ по проблемам долгосрочного и краткосрочного прогноза погоды. Ряд методов прогнозов, разработанных Ренадом Ягудиным, применяется в работе российских гидрометслужб.
— Я прибыл после окончания Казанского университета в 1963 году в Новосибирск. Мой стаж в гидрометслужбе западной Сибири в этом году — 57 лет. Сначала я был принят в новосибирское бюро погоды как синоптик, но сменил несколько должностей: был старшим синоптиком, руководителем расчетной группы прогнозов погоды, затем перешел на работу младшим научным сотрудником, когда был создан новосибирский филиал Гидрометцентра СССР. Потом стал заведующим лаборатории долгосрочных прогнозов погоды. В 1983 году вступил в должность начальника Гидрометцентра и работал до 2005 года. С того момента я стал пресс-секретарем, — рассказал НГС синоптик.
Он отметил, что считает свою работу увлекательной, потому что она связана с погодными аномалиями, природой, а также в ней есть возможности для прогнозирования. Несмотря на это, синоптик решил покинуть пост.
— До 2018 года у меня состояние здоровья было более-менее приличное, но в последние два года ухудшилось. Усталость накопилась. Основные причины ухода связаны с состоянием здоровья, — объяснил Ренад Ягудин.
На пенсии он собирается писать свою биографию. Одна часть, которая описывает жизнь синоптика до середины 1985 года, уже готова, ее даже удалось опубликовать.
— Я более полувека вел личные дневники. Выяснилось, что это довольно интересная череда воспоминаний, которая издана в виде двух книжечек. Вторая описывает события моей жизни с конца 1970-х до середины 1980-х годов. Она называется «Моя гидрометслужба и не только. Осколки прожитого и пережитого». Я отправил первую в Москву — научному руководителю Гидрометцентра России Роману Винфальду. Он прислал мне совершенно восторженный отзыв. Меня это вдохновило. Сейчас я собираюсь на пенсии продолжить повествование, — поделился ученый.
НГС регулярно обращался к синоптику за прогнозами погоды, которые публиковали несколько раз в неделю. Последний прогноз для наших читателей Ренад Ягудин рассказал накануне, 30 декабря. В нем он предупредил новосибирцев о приближающихся морозах.
Ранее НГС публиковал колонку Ренада Ягудина. В ней специалист рассказал, почему прогнозы погоды иногда бывают неточными.