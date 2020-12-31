Новосибирский синоптик Ренад Ягудин уходит в отставку после 57 лет работы — он дал сотни прогнозов погоды читателям НГС

Сегодня, 31 декабря, в отставку с поста пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра уходит Ренад Ягудин. Он проработал в должности 15 лет, а до этого руководил метеослужбой. Синоптик рассказал НГС о причинах ухода и о том, чем будет заниматься на пенсии.

Ренад Азальевич Ягудин родился в 1940 году, в 1963 году окончил географический факультет Казанского государственного университета по специальности «метеорология». Кандидат географических наук, тема диссертации: «Грозы и шквалы в Новосибирской области». Опубликовал порядка 50 научных и методических работ по проблемам долгосрочного и краткосрочного прогноза погоды. Ряд методов прогнозов, разработанных Ренадом Ягудиным, применяется в работе российских гидрометслужб.